Měsíc spekulací o prezidentově zdraví. Jak se měnila vyjádření Hradu od Zemanovy hospitalizace po volby?

V polovině září strávil prezident Miloš Zeman víc než týden v nemocnici, důvod se veřejnost dozvěděla až po několika dnech. „Jednoduše dehydratace a mírné vyčerpání,“ popsal hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Na začátku října Zemana znovu navštívil jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral a média začala spekulovat o jeho zdravotním stavu. Hrad nicméně dohady odpálkoval, prezidenta prý čeká řada schůzek nebo debata pro CNN Prima News.

Během dvou dnů se ale plány změnily a Ovčáček začal mluvit o tom, že Zeman „musí nabrat sil".

Server iROZHLAS.cz přináší přehled výroků, které hradní představitelé na adresu prezidentova zdraví zveřejnili.

14. září: den hospitalizace

Prezident Miloš Zeman nastoupil do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Důvod ale Hrad ani mluvčí nemocnice nechtěli sdělit. Nástup prezidenta do nemocnice jen stručně potvrdila serveru iROZHLAS.cz její mluvčí Jitka Zinke. Mluvčí prezidenta Ovčáček i kancléř Vratislav Mynář na dotazy neodpovídali ani nezvedali telefony.

Bližší informace nakonec přinesl prezidentův poradce Martin Nejedlý, který pro iROZHLAS.cz řekl, že by mělo jít o preventivní prohlídku.

„Slyšel jsem pana prezidenta, že se domlouvá přes svého kancléře a tajemníka, aby dohodl termín na pravidelnou prohlídku,“ uvedl Nejedlý s tím, že tyto věci řeší prezident se svým ošetřujícím lékařem a šéfem vojenské nemocnice Miroslavem Zavoralem.

16. října: první oficiální komentář

Tiskovou zprávu ohledně Zemanova stavu publikovala kancelář prezidenta až ve čtvrtek, dva dny po jeho hospitalizaci. Jiří Ovčáček v ní napsal, že pobyt v nemocnici je plánovaný a na základě vyšetření jako CT, sonografie a krevních odběrů lékaři nezjistili „žádné onemocnění nebo jakékoliv jiné problémy, které by prezidenta republiky ohrožovaly na životě“. Jako příčinu zhoršeného stavu označili dehydrataci a mírné vyčerpání.

Další dny měl Zeman v nemocnici podle Ovčáčka zůstat v rámci rekondičního pobytu, který zahrnuje infuze, a od středy se měl vrátit k plánovanému programu. „Pan prezident se cítí naprosto v pohodě,“ podotkl ve čtvrtek Mynář.

Ve stejný den Zeman kondoloval slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové kvůli smrti jejího otce nebo v souvislosti s pandemií rozhodl o zvláštním způsobu hlasování v letošních parlamentních volbách.

17. září: ‚Má dobrou náladu‘

Pro Rádio Zet Ovčáček uvedl, že se prezident „cítí dobře a má dobrou náladu“. V rozhovoru znovu zopakoval, že „vyšetření neodhalila žádné závažné onemocnění“ a prezident není na životě ohrožen. „Prostě jednoduše dehydratace a mírné vyčerpání, což při pracovním programu a věku pana prezidenta je věc, která se může stát,“ řekl Ovčáček. Dodal, že jak pan prezident, tak jeho okolí bude na jeho hydrataci dávat větší pozor.

Zdůraznil zároveň, že prezident se s cukrovkou a neuropatií už léčí dlouhodobě, a ani to nebylo důvodem plánované hospitalizace. Dodal také, že se prezident chystá od středy zahájit pracovní schůzky.

21. září: připomínka Havla

Na stupňující se dotazy na prezidentovo zdraví Ovčáček zareagoval znovu v úterý 21.9. Místo prezidentova stavu však poukázal na nemoci bývalého prezidenta Václava Havla, který během výkonu funkce strávil v nemocnici 230 dní.

22. září: z nemocnice domů

Po osmi dnech v nemocnici byl Zeman propuštěn domů. Novináři jeho odjezd mohli sledovat, vzhledem k dálce ale nebyla slyšet Zemanova odpověď na otázku, jak se cítí.

Prezident Miloš Zeman byl v nemocnici od minulého úterý | Foto: Eva Šelepová | Zdroj: Český rozhlas

Podle protokoláře Vladimíra Kruliše ale prezident řekl, že se cítí dobře a že mu lékaři aplikovali draslík, který ho posílil. Podle videozáznamu se na konci odpovědi prezident označil za „draslíkového muže“.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček následně zopakoval, že prezident ve střešovické nemocnici absolvoval rekondiční pobyt. Následně zveřejnil zprávu, v níž prezident poděkoval pracovníkům nemocnice za péči a zároveň „se pousmál nad hloupostí některých novinářů“ žádajících dřívější zprávu o jeho zdravotním stavu.

Prezident na Hradě přijal ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO), lídra ODS Petra Fialu a předsedu SPD Tomia Okamuru. „Působil na mě velmi dobře, hlava mu myslela. Bylo vidět, že reaguje na všechny věci, ptal se aktivně,“ uvedla ministryně po setkání.

24. září: podepisování zákonů

V následujících dnech se podle Hradu Zeman věnoval pracovním povinnostem. V pátek podepsal novelu zákona o DPH a také novelu o sociálně-právní ochraně dětí, díky které například do budoucna nebude možné s některými výjimkami umísťovat do ústavní péče ty nejmenší.

27. září: schůzka s premiérem

V podepisování zákonů Zeman pokračoval i v dalším týdnu, například se věnoval zákonu, který vyloučil z dostavby Dukovan ruské a čínské firmy. V podvečer se sešel s premiérem Andrejem Babišem (ANO), který mu k narozeninám, které má 28. září, věnoval lahev koňaku.

Babiš po setkání s hlavou státu na lánském zámku novinářům řekl, že je prezident po nedávné hospitalizaci v pořádku. Tvrdý alkohol ale nyní konzumovat podle něho nemůže.

Prezident Miloš Zeman a předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se setkali v Lánech. | Foto: Jiří Ovčáček | Zdroj: Twitter

29. září: další jednání

Jednání s čelními politiky pokračovala i v dalších dnech. 29. září se sešel s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). Kromě toho na Hradě přijal také maďarského prezidenta Viktora Orbána a mluvil s ním zejména o energetice a dopadech Green Dealu.

6. října: ‚Předem dohodnutá návštěva‘

V pondělí navštívil prezidenta v Lánech jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Nemocnice to na svých webových stránkách uvedla ve středu. Podle Hradu i zdravotnického zařízení šlo o jednu z předem plánovaných návštěv, které si prezident vyjednal před rokem.

„Pan prezident pracuje v Lánech, včera (v úterý) se věnoval přípravám oslav 28. října, podepsal dekrety vyznamenaných. V pátek se pan prezident chystá volit. Podrobnosti oznámíme zítra (ve čtvrtek) odpoledne. Pan prezident se též připravuje na povolební vyjednávání, už vzniká plán schůzek,“ napsal ve středu ráno na twitteru Ovčáček.

Kancléř Mynář doplnil, že není nutné, aby byl prezident hospitalizován. „Jsou to nesmysly! Pan prezident je v Lánech a národ ho uvidí v pátek, jak jde k volbám,“ napsal Frekvenci 1 Mynář. Mluvčí CNN Prima News Matěj Štýs zároveň ve středu uvedl, že se Zeman v neděli zúčastní živě vysílaného pořadu Partie Terezie Tománkové.

Ve středu se k prezidentovu zdravotnímu stavu vyjádřila i bývalá ministryně pro lidská práva a psychiatrička Džamila Stehlíková. Na svůj blog napsala, že Zemanovy zdravotní problémy souvisí s alkoholickou jaterní cirhózou.

To vyprovokovalo Kancelář prezidenta republiky znovu reagovat a Stehlíkovou obvinila z toho, že se ke zdraví prezidenta vyjádřila bez znalosti skutečného zdravotního stavu Zemana a bez přístupu k jeho zdravotní dokumentaci. Také zdůraznili, že zneužila svou lékařskou autoritu k politickým cílům.

„Prezident republiky se proto prostřednictvím svého právního zástupce obrátí nejen s žalobou na příslušný soud, ale formou stížnosti osloví též Českou lékařskou komoru,“ uvedla kancelář.

Podrobnosti o prezidentově zdravotním stavu ve středu přinesl server Radiožurnál a Deník N. Sedm důvěryhodných zdrojů, mimo jiné z prostředí Hradu a Ústřední vojenské nemocnice, redakcím potvrdilo, že Miloš Zeman strávil v září osm dní v nemocnici údajně kvůli tekutině v dutině břišní.

Takzvaný ascites mu zřejmě způsobily problémy s játry, kterými prezident podle provedených vyšetření trpí.

7. října: Změna programu

Zavoral za prezidentem přišel znovu ve čtvrtek. Důvodem byla podle mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitky Zinke opět plánovaná návštěva. Bližší informace nemocnice s odkazem na zákon neposkytla. Konkrétnější nebyl ani prezidentův mluvčí.

„Návštěva profesora Miroslava Zavorala u pana prezidenta v Lánech je plánována. Tedy žádná senzace se nekoná, milí novináři. Buďte v klidu,“ napsal na twitter. Ovčáček také pro ČTK uvedl, že se Zeman v neděli - tedy po volebním klání - setká s premiérem Babišem.

Program, o kterém Ovčáček mluvil ještě ve středu, se ale náhle změnil. „Profesor Miroslav Zavoral nedoporučil při své návštěvě ve čtvrtek dne 7. října 2021 prezidentu republiky, aby využil možnosti volit ve volební místnosti. Prezident republiky toto doporučení vyslyšel,“ napsal Ovčáček v tiskové zprávě.

8. října: ‚Musí nabrat sil‘

„Chtěl bych rozptýlit všechny ty fámy, dezinformace, různé obavy, o pana prezidenta je velmi dobře postaráno, je mu poskytována vysoce kvalitní péče,“ řekl Ovčáček v pátek na Rádiu Zet. „Pan prezident musí nabrat sil, musíme si uvědomit, že panu prezidentovi je 77 let, to už je věk stáří a to se prostě musí některé neduhy objevit,“ pokračoval.

Současný stav podle něj Zemana nijak neomezuje ve výkonu jeho ústavních pravomocí a prezident je připraven přispět k sestavení vlády. Dodal, že Zeman nyní na zámku v Lánech nabírá síly, pravidelně k němu jezdí jeho ošetřující lékař Zavoral.

V pátek prezident ale zrušil další část svého programu, debatu v pořadu Partie Terezie Tománkové. „Pana prezidenta navštívil profesor Miroslav Zavoral, který je ošetřujícím lékařem pana prezidenta. Pan profesor doporučil panu prezidentovi, aby omezil pracovní aktivity, které má naplánovány. Pana prezidenta to nesmírně mrzí, musí zrušit účast v nedělní Partii na Primě,“ citovala televize Ovčáčka.

Babiš kolem druhé hodiny odpoledne ve volební debatě Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus zmínil, že jejich nedělní schůzku zatím prezident nezrušil.

Následně po otevření volebních místností Zeman prostřednictvím volební komise, která ho s urnou navštívila v Lánech, odvolil. „Vypadal v pořádku, hovořil s námi o běžných věcech,“ řekl předseda volební komise Ivan Salač přítomným novinářům. Mluvčí prezidenta nedlouho poté zveřejnil na twitteru fotografie Miloše Zemana.

