Zemanův zdravotní stav bude sledovat nové lékařské konzilium. Členem bude i odcházející rektor Zima

Dívka z autobusu, který odneslo tornádo, se stále lečí. Z nemocnice se přesunula do lázní

Čtrnáctiletá Silvie z Moravské Nové Vsi na Břeclavsku v červnu utrpěla utrpěla těžká zranění v autobuse odneseném tornádem. To poškodilo i dům rodiny, opravený by mohl být snad do Vánoc.