Bývalý člen prezidentova týmu Holcát: Konzilia jsou denním chlebem lékařů, toto je deklarováno pro tisk

Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana posoudí multioborové lékařské konzilium. Jeho vytvoření v úterý potvrdila Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN), jejíž ředitel, prezidentův ošetřující lékař Miroslav Zavoral, vznik týmu inicioval. Výstup z jeho práce předpokládá ÚVN na počátku listopadu. Fungování konzilií popsal ve vysílání Radiožurnálu Martin Holcát, někdejší šéf lékařských konzilií, která se starala o Václava Havla a Miloše Zemana. Rozhovor Praha 20:43 26. října 2021

V nově vytvořeném sboru by mělo být podle serveru Aktuálně.cz zhruba devět lékařů. Mají se radit denně, to je běžné?

Myslím si, že je to různé. Záleží samozřejmě na pacientovi. My vidíme konzilium teď jen u prezidenta, ale to je denní chleba lékařů, kdy se scházejí a řeší různé pacienty. Tady je to samozřejmě výjimečné, protože je to napojeno na publicitu, na tisk a podobně. Myslím, že devítičlenné konzilium s tím, že může být kdokoliv, kdykoliv přizván, je běžné a normální.

Václav Havel měl 15členné konzilium. Máte informace, ze kterých odborností má být složeno to současné?

Vůbec nezáleží na počtu, protože konzilia se měnila vždy podle toho, jaký byl stav pacienta, koho jsme potřebovali přizvat. Bylo to u všech tří prezidentů, zapomněli jste na Václava Klause. I tam jsme se starali o konzilium a řídili jsme ho. Tady je to výjimečné tím, že konzilium bývá zakončeno ještě tiskovou konferencí, což u normálních pacientů není.

A jak je to tedy se zveřejňováním informací? Záleží to zejména na přání pacienta?

Samozřejmě musíme zachovávat mlčenlivost. A pokud si pamatuju, vždy jsme se dohodli s pacientem. Dokonce jednou i u premiéra Miloše Zemana bylo konzilium a tisková konference, kde sám vystupoval. Bylo to ovšem trošku jinak, protože to bylo svoláno na 11. září 2001 – toto datum tenkrát úplně změnilo téma.

Respektuje se ale to, co řekne pacient, s čím souhlasí – nebo jeho rodina, třeba v případě Václava Havla. Dohodneme se i na bazálních věcech, které by se oznámily.

Máte možnost srovnání, jak transparentní bylo informování veřejnosti za časů Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana?

Byl jsem členem konzilia, nebo vedl jsem všechna tato konzilia, ale nebyla jediná. Vím, že třeba Václav Havel byl jeden čas také léčen v Ústřední vojenské nemocnici, kde zase tenkrát to byl doktor Ilja Kotík, který vedl konzilia.

Myslím, že ta konzilia byla docela transparentní, že jsme říkali, jak to vypadá, jaký je stav prezidenta, jak to s nimi je. Za Václava Havla byl také kritický stav, zvláště po té operaci, ale jinak stavy těch pacientů nebyly takové, aby se k nim nevyjádřili a nedali souhlas.

Ochrana před novináři?

Proč myslíte, že nemocnice nechce v tomto případě ani zveřejnit jména členů konzilia?

To jsem ani nepostřehl, abych pravdu řekl. Možná, že je (nemocnice) trošičku chrání před novináři, protože ta ataka na členy konzilia byla velká, ale všichni drželi dohodu, že mluví buďto tiskový mluvčí, nebo ošetřující lékař, případně vedoucí konzilia – tyto tři se vždycky vyjadřovali k tomu stavu. Bylo ale známo, kdo je součástí konzilia. Myslím, že na tom není nic špatného.

Jak jste v minulosti vyvažoval veřejný zájem a ochranu osobnosti? Na jaké informace má podle vás veřejnost nárok?

To je samozřejmě velmi složité a velmi těžké. Měl jsem to štěstí, že jsme vždy zašli za prezidentem a říkali: „Čeká tisk, čeká veřejnost na to, abychom zveřejnili, jak to s vámi je, pane prezidente. Navrhujeme, že řekneme to, to a to.“ A pan prezident souhlasil. Takže tenkrát to snad bylo velmi jednoduché.

Prezident je na pracovišti intenzivní medicíny už přes dva týdny. Neměl být konzilium svoláno už dříve? Přece jen jde o zdraví nejvyššího ústavního činitele.

Myslím, že toto konzilium je deklarováno jako pro tisk. Konzilium bylo určitě zařízeno. Nemyslím si, že ho léčí jediný lékař, protože pan prezident, víme, má více obtíží – neurologické, diabetické. Víte, u každého pacienta víceméně probíhají různá konzilia, různě početná. Někdy jsou velmi početná, i u běžných lidí.

Jestli je pravda, že prezident trpí vážnými problémy s játry, jak velká je pravděpodobnost, že se uzdraví anebo že se jeho stav významně zlepší?

Přiznám se, že kdybych vedl konzilium, vyjadřoval bych se k tomu, co znám. A toto jsou všechno spekulace. Slyšel jsem to od novinářů, ale neslyšel jsem nikdy nic oficiálního, takže se nechci vyjadřovat k onemocnění jeho jater.

Když jsme vedli konzilium u pana prezidenta Zemana, tak kdosi prohlásil, že má tumor jater. Byl jsem přizván ještě spolu s onkologem panem profesorem Lubošem Petruželkem, abychom (informaci) dementovali a skutečně tenkrát veškeré jaterní testy byly v normě.