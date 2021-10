Konzilium ke zdraví prezidenta zasedne 5. listopadu. ‚Vyjádříme se jen k nemoci a prognóze,‘ říká Zima

První schůzka lékařského konzilia, které vzniklo kvůli zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemana, bude 5. listopadu. V rozhovoru pro regionální Deník to uvedl jeden z jeho členů a odcházející rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Řekl také, že neví, kdo další do skupiny patří. „Pan profesor Miroslav Zavoral nás oslovoval jednotlivě,“ sdělil ke komunikaci s ošetřujícím lékařem prezidenta. Účast už dříve potvrdili Pavel Pafko a Pavel Kolář. Praha 10:44 30. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odcházející rektor Univerzity Karlovy a člen lékařského konzilia Tomáš Zima | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zima v rozhovoru pro Deník podotkl, že zatím neviděl žádné lékařské zprávy ani prezidenta nenavštívil. „Nejprve je nutné prostudovat si lékařské zprávy a teprve pak půjdeme za pacientem,“ podotkl.

Zemanův zdravotní stav bude sledovat nové lékařské konzilium. Členem bude i odcházející rektor Zima Číst článek

Na verdikt lékařského konzilia si ale podle něj bude muset veřejnost počkat. „Rozhodně se nenecháme vmanévrovat do pozice, že musíme závěr učinit do 8. listopadu, kdy zasedne sněmovna. Potřebujeme klid a rozvahu,“ popsal. A dodal, že by ale stanovisko mohlo být ještě tento rok.

Závěry skupiny ale podle Zimy nebudou obsahovat konkrétní sdělení, jestli má, nebo nemá sněmovna dočasně zbavit prezidenta pravomocí. Vyjádří se prý „jen k nemoci a prognóze“.

Kromě Zimy budou členy lékařského konzilia už zmíněný Miroslav Zavoral, chirurg motolské nemocnice Pavel Pafko nebo fyzioterapeut Pavel Kolář. Odcházející rektor Univerzity Karlovy potvrdil, že by v týmu měli být i experti „na mysl“. Celkem by členů mělo být zhruba devět.

Další zpráva o zdraví

Kvůli zdravotnímu stavu prezidenta má 9. listopadu zasednout Senát, který bude jako první rozhodovat o tom, jestli prezidenta dočasně zbavit pravomocí. K aktivaci článku 66 Ústavy by ale mohlo dojít až poté, co to odsouhlasí obě komory parlamentu. Předseda horní komory už dříve uvedl, že ještě předtím si zákonodárci vyžádají zprávu ze střešovické nemocnice, kde se prezident léčí.

Vystrčil už si o jedno vyjádření o zdraví prezidenta požádal a zveřejnil ho v polovině října. Stálo v něm, že Zeman není schopen vykonávat pracovní povinnosti. Dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je navíc podle nemocnice krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu povinností v následujících týdnech.

Prezident je v péči Ústřední vojenské nemocnice od neděle 10. října, podle Zavorala jsou důvodem komplikace provázející jeho chronické onemocnění. Kancelář prezidenta republiky ani nemocnice žádné bližší informace k Zemanovu onemocnění neuvedly, podle informací serveru iROZHLAS.cz a dalších médií má ale prezident vážné problémy s játry.

ČLÁNEK 66 ÚSTAVY „Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády. Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky výkon funkcí prezidenta republiky podle čl. 62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu, kterému též přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkce prezidenta republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny.“