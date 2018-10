‚Kdyby to slyšel Masaryk, spadl by z koně.‘ Politici reagují na Zemanovy vulgarismy v živém přenosu

Celý záznam pasáže o vyznamenaní bojovníky proti ekonomickým zm*dům

Prezident Zeman: Já se dneska rozdávám, takže vám řeknu ještě jednu trojici. Ta trojice je spojena tím, že všichni bojovali, nebo bojují proti ekonomickým… My jsme spolu dělali tu Pussy Riot? Dělali, že? Takže já jsem hrozně rád, že mohu provokovat, takže proti ekonomickým zm*dům. Doufám, že to vystřihnete.

Moderátor Jan Pokorný: To nejde vystřihnout, protože je to přímý přenos, pane prezidente. Posluchačům se za tento vulgarismus omlouvám.

Prezident Zeman: Čím mám na mysli ekonomické zm*dy?

Moderátor Jan Pokorný: Pane prezident, nepoužívejte vulgární slova, prosím.

Prezident Zeman: Ne, zaprvé je používá i pan poslanec pirátů, jak jste si zajisté povšiml…

Moderátor Jan Pokorný: Nikoli v rozhovoru pro nás…

Prezident Zeman: …v Poslanecké sněmovně, a zadruhé v tomto případě já tento termín považuji za naprosto výstižný. Je jím Viktor Kožený, je jím Zdeněk Bakala, je jím skupina solárních baronů a je jím také mimo jiné skupina lidí, která se zapletla do lehkých topných olejů. Vzpomenete si na to ještě? Lehké topné oleje? Fajn. No a kdo dostane tři vyznamenání: Alena Vitásková, bojovnice proti solárním baronům, pak Pavol Krúpa, bojovník proti Zdeňkovi Bakalovi a Jana Lorencová, autorka knihy Krvavé oleje. Měl byste si ji někdy přečíst a pak by tento váš, řekněme, pubertální odpor vůči termínu, který považuji za adekvátní, možná poněkud vymizel.

Moderátor Jan Pokorný: To není pubertální odpor, pane prezidente, ale dodržování jistých standardů.

Prezident Miloš Zeman: No musíte uznat, že jsem až na jedno vulgární slovo, za které mě puritáni budou kárat, neboť si vzpomínám na klasika, který říká: „Ti, kdo páchají největší zločiny, mluví spisovnou češtinou.“ Tak až na toto jedno jediné slovo jsem vám poskytl informaci, kterou zatím nikdo jiný nedostal.