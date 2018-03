Jak bude vypadat inaugurace prezidenta? Masarykův stůl, speciální pero, čestné salvy a 700 hostů

Jednadvacet čestných salv i zvony svatovítské katedrály. I to bude provázet ceremonii, během níž Miloš Zeman složí 8. března druhý prezidentský slib. Přihlížet inauguraci bude ve Vladislavském sále na 700 hostů. Jak bude ceremonie probíhat a jak se na ni připravuje Miloš Zeman? V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz to přiblížil hradní protokolář Vladimír Kruliš. Rozhovor Praha 6:00 4. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový prezident Miloš Zeman při projevu ve Vladislavském sále | Foto: Filip Jandourek

Jak bude ceremoniál probíhat?

Ceremoniál složení slibu prezidenta republiky vychází z pevně daných pravidel společné schůze obou komor Parlamentu, jejímž jediným bodem je složení slibu prezidenta republiky.

Složení slibu se v přímé volbě na rozdíl od volby prezidenta oběma komorami (slib prezident do roku 2012 skládal do rukou předsedy Poslanecké sněmovny – pozn. red.) skládá do rukou předsedy Senátu. Po podpisu a státní hymně, během které zazní 21 čestných salv vypálených z Petřína, následuje projev prezidenta republiky.

Čemu se chce prezident v projevu věnovat?

O panu prezidentovi je známo, že si své proslovy nikdy nepřipravuje na papír, ale pouze ve své hlavě a zásadně své projevy nečte, ale říká spatra. Nechme se překvapit, o čem bude mluvit.

Bude během projevu stát, či sedět?

Pro pana prezidenta bude připraven řečnický pultík, stejně jako při minulé inauguraci či loni při projevu během předávání státních vyznamenání 28. října.

Inaugurace prezidenta Miloše Zemana v roce 2013, na snímku s manželkou Ivanou a dcerou Kateřinou | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Speciální pero

Jak dlouho trvaly přípravy na inauguraci?

Přípravy sestávají zejména z koordinace jednotlivých odborů Kanceláře prezidenta republiky a protokolů Senátu a Poslanecké sněmovny. Díky profesionální práci všech zúčastněných se přípravy odehrávají v jednotkách týdnů, v posledním týdnu před inaugurací je samozřejmě práce intenzivní.



„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ Slib prezidenta republiky

Poslanecká sněmovna podle předsedy Radka Vondráčka zajišťuje pro prezidenta speciální pero, kterým má prezident Miloš Zeman slib podepsat. Jde o tradici, či novinku?

Pero zajišťuje sněmovna - svůj dotaz tedy musíte směrovat tam.

Museli jste v souvislosti s ceremoniálem pořizovat nějaké nové speciální vybavení?

Ne, využíváme existující vybavení a prostory, zejména nádherný Vladislavský sál z přelomu 15. a 16. století.

Bude ceremoniál oproti roku 2013 v něčem odlišný?

Letos poprvé bude pro podpis slibu prezidenta republiky použitý stůl a křeslo, které používal ve své pracovně první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a jejichž autorem je známý slovinský architekt Josip Plečnik. Tento stůl, téměř dvojnásobné velikosti proti dnešním běžným pracovním stolům, bude pro tuto příležitost speciálně přinesen z dnešní Masarykovy knihovny na Pražském hradě.

Hradní protokolář Vladimír Kruliš | Foto: Czech News Center / Rušinová Mária | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Letos poprvé bude v rámci stoletého výročí republiky kromě originální, v kůži vázané Ústavy České republiky z roku 1993 vystaveno také slavnostní provedení Ústavní listiny z roku 1920, které bude přineseno vojáky v dobových legionářských uniformách. Přesně 8. března 2018 totiž uplyne 100 let od bitvy u Bachmače, kdy československé legie prokázaly velkou odvahu a zvítězily proti výrazné německé přesile.

Příprava prezidenta

Jak se na ceremoniál připravuje konkrétně prezident Zeman?

Jistě si znovu přečte slib, který během ceremoniálu nečte, ale říká zpaměti. Vaši čtenáři si jistě budou pamatovat situaci z roku 2013, kdy byl slib před prezidentem napsán s chybou, pan prezident jej však řekl správně a nedal se zmást (více čtěte zde).

V roce 2013 přicházel pan prezident sám, při odchodu ho pak uličkou doprovázela první dáma. Jak to bude letos?

Pana prezidenta během příchodu do Vladislavského sálu na fanfáry Valentina Hausmanna doprovodí manželka Ivana Zemanová. Velmi si vážím tohoto gesta pana prezidenta - paní Ivana Zemanová je jeho manželkou již téměř 25 let a vedla i petiční kampaň “Zeman znovu”. Je jeho nejbližší osobou.

Bude na ceremoniálu vedle první dámy přítomna i dcera Kateřina?

Prozatím touto informací nedisponuji - pokud jí to pracovní a studijní povinnosti ve Velké Británii dovolí, jistě bude chtít svého otce v této významné chvíli podpořit.

Číše vína pro hosty

Bude po ceremoniálu pro hosty připraven nějaký speciální program například ve formě recepce?

Po ceremoniálu jsou hosté z Vladislavského sálu zváni na číši vína do Španělského sálu Pražského hradu.

Pozvánku obdrželo přes 700 hostů. Můžete je přiblížit?

Vedle ústavních činitelů, pana prezidenta Václava Klause, paní Livie Klausové a paní Dagmar Havlové jsou mezi nimi také členové diplomatického sboru, členové akademické obce, církevní hodnostáři, osobnosti veřejného života, další významní hosté a samozřejmě blízká rodina pana prezidenta.

Kolik hostů již pozvání potvrdilo? Posílali jste pozvánky i do zahraničí?

Detaily o pozvaných či potvrzených hostech nesdělujeme.

Musí hosté přijít s časovým předstihem? Budou muset projít bezpečnostní kontrolou?

Mírný časový předstih je doporučován stejně jako na každou takto významnou akci, zejména z důvodu přímého televizního přenosu a jeho přípravy. Bezpečnostní pravidla se nesdělují a stanovuje si je ochranná služba.

Rozhovor s šéfem hradního protokolu Vladimírem Krulišem probíhal po e-mailu.