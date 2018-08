Ratha chytli s penězi, mají odposlechy, přes to není konec, kritizuje šéfkontrolor Kala pomalou justici

Rozhodování české justice trvá příliš dlouho a vytratil se z něj zdravý rozum, myslí si prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala. Česko podle něj potápí slabý výkon úředníků, ve velkém rozhovoru se serverem iROZHLAS.cz Kala hovoří i o svém vztahu s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Praha 6:00 13. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala | Foto: Václav Kešner

Kala na sebe nedávno upozornil dopisem adresovaným prezidentu republiky Miloši Zemanovi. V něm na žádost hlavy státu sepsal největší problémy státní správy. Zeman pak dokument zmínil při bouřlivém jednání poslanců před hlasováním o důvěře pro Babišovu vládu a označil ho za „děsivé čtení“.

Kromě slabého výkonu justice a úředníků prezident NKÚ zkritizoval i dopravní stavby, úpravu sociálního bydlení nebo nákupy ve zdravotnictví. Opřel se však i do špatně sestaveného rozpočtu a investic, které podle Kaly byly nižší než v době recese. (ukázky z dopisu najdete v boxech níže, pozn. red.)

Dnešní premiér a někdejší ministr financí Babiš se proti Kalově kritice ostře ohradil, šéf kontrolorů se podle něj nechová nadstranicky. „Celé minulé volební období interpretoval čísla a fakta politicky a často proti mně vystupoval. Takové chování šéfa NKÚ je nepřijatelné. Má být neutrální, nadstranický a nepolitikařit,“ řekl Babiš serveru Lidovky.cz.

Nedávno jsem si šel vyřizovat nový občanský průkaz a byl jsem mile překvapen, jak hladce to šlo. Třeba řidičský průkaz lze udělat kdekoliv, stejně jako registraci auta. Nejste v dopise na úřady příliš přísný?

Záleží na tom, v jaké oblasti. Pan doktor Rath možná tu věc vidí jinak, když se mu jeho soudní proces daří protahovat šest let. Od pravděpodobného spáchání trestné činnosti uběhlo ještě více roků a jak vidíte, když někdo umí zneužívat pravidla, tak to tak úplně dobré není. Když potřebujete postavit dálnici, tak jen vlastní příprava trvá více než 13 let, to je průměrné číslo. My jsme teď měli kontrolory v Polsku a tam to stáhli na pět let. Za tuto dobu od rozhodnutí, že se bude stavět, se staví.

Je ale u nás opravdu vše špatně?

Souhlasím s tím, píši to i v tom dopise, že některé věci se daří. Ekonomika šlape, dobře jsme na tom v oblastech příjmu rozpočtu, v oblasti drobných investic, třeba oprav silnic, je celá řada pozitivních věcí a to v dopise konstatuji a mám z toho i radost. Na druhou stranu celá řada věcí nefunguje tak, jak by fungovat měla.

„Zdroje úspor jsou i úspory, které jsem si vyžádal od pana prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Míly Kaly. Vřele vám doporučuji, abyste si je přečetli, je to děsivé čtení. Ti, kteří mají tak rádi informační systémy, si tam mohou například v kapitole, která se jmenuje Kleště informačních systémů, přečíst, že předminulá ministryně práce a sociálních věcí zakoupila za jednu miliardu sto milionů korun tři počítačové systémy, z nichž ani jeden nefunguje a nejsou kompatibilní. Najděte někdo miliardu na chodníku! Nepodaří se vám to. “ Miloš Zeman (prezident České republiky )

Já jsem si ale z obsahu vašeho dopisu odnesl dojem, že české úřady jsou nefunkční moloch a brzda pokroku.

Diskuze kolem něj sklouzla jinam, než jak byl od pana prezidenta poptáván. On po mě chtěl sepsat syntézu poukazující na největší problémy v hospodaření a fungování státu. Vyjádřil jsem tam dva základní problémy. Prvním je aplikace práva. Zmínil jsem u případu Rath, a platí to i často i jinde - podívejte se, jak je každé rozhodnutí obsáhlé, precizní, stále se zdokonalující. Ale ztrácí se z toho zdravý rozum. Podívejte se také na kauzu Studénka, je to 10 let a podle soudu za to nikdo nezodpovídá nebo kauzu H – System. Tyto věci ukazují, že máme problémy v aplikaci práva.

Proč?

To je otázka, není to jen kritika soudů, ale i správních úřadů a těch, kdo rozhodují. Často je pro ně jednodušší rozhodnutí odkládat, na vše znalci a posudky. Rozhodnutí se odkládá, ale faktor času je velmi důležitý. Druhou věcí je špatný výkon veřejné správy. Podle světového ekonomického fóra jsme na 100. místě ze 137. hodnocených zemí. To přece ukazuje, že máme problém s fungováním veřejné správy.

Co si představit pod pojmem výkon veřejné správy? Jak se to měří?

Určitě jde o propracovanou metodiku, já jsem ji blíže nezkoumal. Nepochybně se tam projeví, že jste spokojen s vydáním řidičáku a registrací auta, ale délka vydání stavebního povolení nebo čerpání dotací se projevuje negativně. Prezident republiky to dobře vystihl, když z dopisu četl při jednání o důvěře vládě. Řekl: přečtěte si to, máte tady fakta, s kterými byste jako vláda měli pracovat.

Neměli mít vládní úředníci kontrolní závěry NKÚ už dávno nastudované, vždyť jim je pravidelně předkládáte. Znamená to, že je nikdo nečte?

Není pravda, že to nikdo nečte, ale asi to čtou málo. My spolupráci s touto i bývalou vládou hodnotíme docela dobře, ale třeba v Senátu po mém projevu z výroční zprávy senátoři říkali, že jsou šokováni. Já jsem odpovídal: Nemáte důvod být šokováni, není tam ani o písmenko víc než ve výroční zprávě. A tam je zase všechno, co každý týden dostáváte v kontrolním závěru. Pohled na naši práci zesílil a já toho chci využít, aby se jí politici zabývali ještě víc.

„V roce 2017 bylo vyčerpáno pouze 48 % konečného rozpočtu kapitálových výdajů. Rozdíl mezi konečným rozpočtem a skutečností je cca 90 mld. Kč. Jedná se o nejnižší investice státu za posledních 12 let. Investiční podpora státu byla v roce 2017 dokonce nižší než v letech ekonomické recese.“ Miloslav Kala (prezident NKÚ )

Proč s ostrou kritikou přicházíte nyní? Zhoršila se nějak markantně situace?

Znovu říkám, není to nijak ostrá kritika v porovnání s tím, co děláme, jen se to zkoncentrovalo do jednoho dopisu panu prezidentovi. Nebyl jsem tím, kdo naplánoval, že na to upozorní. Je to stále stejná kritika, jen koncentrovaná v jednom dopise.

Z toho, co říkáte, vyplývá, že na Hradě závěry vašich kontrol také nestudují. Jinak by nežádali o „výcuc“ v dopise, nemyslíte?

To bych neřekl, pan prezident je dobře informován. Dvakrát ročně se sejdeme a ty věci probíráme. V minulosti více akcentoval problematiku platů soudců a učitelů, teď na základě dopisu hovořil o IT systémech a upozornil na to téma jako takové.

Nebylo neférové vybrat si jako důkaz pomalé justice kauzu Davida Ratha? Jde o výjimečný případ a Rath dělá všechno pro to, aby ji zpomalil.

Mohl jsem zmínit i jiné kauzy: Studénka, H-Systém, který je u soudu 20 let. Předpokládal bych, že se justice bude zabývat tím, proč se takto ostře sledované kauzy nedaří vyřešit včas. Na základě analýzy by mělo dojít k úpravám systému.

Chcete v zájmu rychlosti sebrat práva stíhaným lidem?

Neumím odpovědět, určitě jejich práva mají být zachována. Na druhou stranu, co když každý provinilec začne využívat takhle systém jako David Rath? My už pak neodsoudíme ani žádného zloděje, protože se bude dařit systém zasukovat. To přece musíme řešit. Takových kauz, co se vlečou, je u soudů celá řada. Navíc Rath byl chycen s penězi, figurují tam odposlechy, byl zadržen na místě. Vše se zdálo strašně jednoduché, a přes to se to nepodařilo dotáhnout do konce. Pak máte kauzu Nečesaný, který byl dokonce ve vězení, pak se z něj dostal, pak šel zase do vězení. Takhle justice nemůže fungovat, takové věci trvale poškozují životy lidí. A to nemluvím o tom, když se něco podobného začne odehrávat třeba ve chvíli, kdy od úřadů potřebujete povolení na stavbu domu.

„Veřejný sektor je brzdou rozvoje společnosti, špičkou ledovce je délka vyšetřování a soudů např. s MUDr. Rathem, desítky let trvající přípravy výstavby klíčových dálnic nebo závislost státu na dodavatelích informačních systémů. Stát není schopen realizovat výstavbu liniových staveb, energetických projektů, stimulovat a podporovat dostatečnou nabídku bytů nebo včas vysoutěžit výběr mýtného systému. Společným jmenovatelem je fakt, že stát neumí čelit silným zájmovým skupinám. Pro porovnání je vhodné připomenout, jak efektivně funguje obchod s chudobou v oblasti sociálního bydlení nebo byznys s exekucemi.“ Miloslav Kala (prezident NKÚ )

Bavíme se o mediálně známých kauzách, trestní řízení podle loňských dat ministerstva spravedlnosti ale v průměru trvá 201 dnů, civilní 298. To se vám zdá hodně? Podle někdejšího ministra vnitra Roberta Pelikána prostor pro zrychlení už není.

Pokud by to bylo ve všech případech, bylo by to skvělé. Pokud se podívám na spory kolem stavby dálnic, nepamatuji si, že by tam nějaký soud takto rychle rozhodl a stavbu se podařilo připravit v nějakém reálném termínu.

Koho máte na mysli, když kritizujete přílišný vliv mocných lobbistických skupin. Jak se tento vliv projevuje?

Podívejte se například na zdravotnictví, celý trh farmaceutických firem zdeformovali do systému, kdy nemocnice vůbec neví, za kolik nakupuje. Jedna nemocnice nakupuje přístroj za 630 tisíc, druhá za 1,15 milionu korun. Kdyby toto dělal nákupčí v soukromé firmě, vyhodíte ho za pět minut. To je přece naprosto nepřijatelné. Nákupčí nemocnic jsou ale pod tlakem firem, které si diktují podmínky. Takových případů je celá řada.

NKÚ funguje od roku 1993, vy jste prezidentem úřadu od roku 2013. Nenesete za současný neutěšený stav zodpovědnost? Neselhávala kontrola?

Na obecnou otázku, obecná odpověď. Cítím spoluzodpovědnost tak jako novináři, kteří neinformují o našich kontrolních závěrech, jako poslanci, kteří neprojednají všechny kontrolní závěry. Jsme součástí tohoto systému.

Váš dopis vyvolal poměrně ostrou reakci premiéra Babiše, jak si to vysvětlujete?

To nevím, dopis nebyl o panu premiérovi ani o této vládě. Pan premiér má takové rychlé reakce, takže proto asi tak reagoval.

„V České republice existuje 7 700 informačních systémů veřejné správy. Jejich pořízení stálo 110 mld. Kč a na jejich provoz je ročně vynakládána částka 25 mld. Kč. V roce 2017 dosáhly výdaje na ICT jenom u ministerstev téměř 13 mld. Kč, ale skutečná hodnota výdajů je ještě vyšší.“ Miloslav Kala (prezident NKÚ )

Takže to považujete za jeho zkrat?

To bych neřekl. Prostě nevím, jestli byl vůbec obeznámen s celkovým vyzněním dopisu. Důležité je něco jiného: jestli ho to zasáhlo a bude se tím inspirovat. A to by bylo dobře.

Jak byste charakterizoval váš vztah s panem premiérem?

Standardní, bez problémů. Účastním se jednání vlády, pan premiér tam akceptuje naše zjištění a ukládá ministrům, aby se jimi zabývali, dokonce to řekl i na tiskové konferenci po jednání vlády. Takže já s ním žádný problém nemám.

On to ale vidí jinak, jako prezident NKÚ podle něj vystupujete nepřijatelně a politizujete kontrolní zjištění.

Říkali to i jeho předchůdci a někteří ministři financí se vyjadřovali ještě ostřeji, to je součást mé práce, a jsem na to zvyklý.

Byl podle vás pan Babiš dobrým ministrem financí?

V některých věcech ano, některým věcem se příliš nevěnoval.

Jakým například?

Já bych to chtěl dostat od Babiše. Jak jsem už říkal, ten dopis o něm nebyl a myslím, že to je z něj patrné.

V tom dopise ale kritizujete ministerstvo financí. Neumělo dobře sestavit rozpočet, neinvestovalo, to jde přece na vrub pana Babiše, který ho řídil.

Jde to na vrub celé vlády, ministr financí nezodpovídá za jednotlivé investice. To jsem kritizoval hodně výrazně, že jsme vyčerpali pouze polovinu kapitálových výdajů a přitom jsme vyčerpali výdaje běžné, což svědčí o tom, že rozpočet nebyl dobře sestaven. Ale opakuji, nevidím v tom žádný spor se současným premiérem. Spíš je vidět, že systém nefunguje. Fiskální politika státu se neustále rozvolňuje, což bude mít velké dopady, až ekonomika státu neporoste podle očekávání rozpočtu.

„Systém nákupů ve fakultních nemocnicích, jejichž roční náklady se pohybují od 2,5 mld. Kč do 7,7 mld. Kč, je netransparentní. V letech 2014 až 2016 kontrolované nemocnice nakoupily léčiva za více než pět a půl miliardy korun bez zadávacího řízení, často formou nákupu přímo od výrobců či distributorů. Ve většině případů tato léčiva dokonce nakupovaly bez jakéhokoliv smluvního vztahu, jen na základě objednávek.“ Miloslav Kala (prezident NKÚ )

Vy kritizujete přebujelý byrokratický systém. Za minulé vlády Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše přibylo 23 tisíc úředníků, kteří stojí 17 miliard ročně navíc. Byl to krok správným směrem?

V tomto ohledu by stálo za to být zdrženlivý. Neustále přezkoumávat běžné výdaje. Když jsem přišel sem na úřad, rozpočet byl 650 milionů korun, dnes je 500, i když to zase trochu roste. Za tím je nějaká práce. Každá vláda by se měla neustále snažit snižovat běžné výdaje. Zároveň samozřejmě musíte počítat s tím, že lidi je třeba zaplatit, a to znamená, že musíte i zvyšovat jejich plat.

Dělá to vláda?

Nevidím úsilí snižovat běžné výdaje, vidím, že rostou bez povšimnutí.

Prezidentu Zemanovi jste napsal, že se u nás projevuje takzvaná post truth politics, tedy politika fungující na bázi emocí, ne odbornosti. Odkdy to sledujete a projevuje se to už na hospodářských výsledcích státu?

Vidíme spoustu takových příkladů, ale není to tak, že bych je tady mohl doložit. To, že pro každého je mnohem důležitější, jak zpráva vypadá v médiích, než jak to opravdu funguje, je u nás trend posledních deseti let.

A projevuje se to už nějak na fungování státu?

My třeba dlouhodobě kritizujeme účetní reformu. To je téma, které nikoho nezajímá. Média maximálně napíší, že se někde ztratilo pár miliard. Až pak se ukáže, že to bylo jen špatně zaúčtováno. Čili se to bagatelizuje, že částka šla jen do jiné škatulky a tím zpráva končí. Přitom kvůli problémům v účetnictví zkrachovala řada velkých firem, vzpomeňte si na řeckou krizi. To je přesně doklad, že když se nepodaří dostat téma do médií, nikdo se mu nevěnuje. My se kvůli tomu dlouhodobě přeme s úředníky ministerstva financí, kteří nemají žádné politické zadání, protože téma prostě nikoho nezajímá.

Může současná vláda podle vás situaci zlepšit, vždyť úspěch Babiše je výsledkem této postfaktické politiky?

Může, když budou problémy analyzovat a přijímat správná opatření. Jestli to budou dělat, to nedokáži odhadnout.

Čili podle vás je současná vláda dobře odborně vybavená? Jak jste třeba vnímal nominaci Taťány Malé, která nakonec odstoupila kvůli podezření z opsání diplomové práce, na post ministryně spravedlnosti?

Kdybych na toto odpověděl, pan Babiš by měl pravdu, že se vyjadřuji nepřijatelně. Nebudu to komentovat.

„Stávající systém sociálního bydlení je drahý a nefunkční. V rámci podpory bydlení MPSV v období 2012–2016 vyplatilo 60 mld. Kč. Kromě toho ještě MMR a Státní fond rozvoje bydlení vyplatily na podporu sociálního bydlení ve stejném období 1,8 mld. Kč, ale podpořily tím pouze 2 647 bytových jednotek. Naproti tomu Slovensko ve stejném období vyplatilo na dotacích do rozvoje bydlení 3,8 mld. Kč a podpořilo 27 897 bytových jednotek, z toho na pořízení nájemních bytů bylo vyplaceno 3,2 mld. Kč a podpořeno 7 944 bytových jednotek.“ Miloslav Kala (prezident NKÚ )

Jak jste vnímal dlouhé porodní bolesti při vzniku současné vlády?

Je to nešťastné a určitě to nepomáhá prosazování politiky, když je nestabilita. A nepochybně to má svoje ekonomické dopady.

Na konci dopisu s odkazem na výrok Františka Josefa I. píšete prezidentovi Miloši Zemanovi, že by mu slušela role ochránce občanů před politiky, soudci a úředníky. Pražský hrad nicméně nepatří mezi vzorné hospodáře, loni například utratil 522 milionů korun a překročil rozpočet o 84 milionů korun. Fotbalový klub Vratislava Mynáře, pravé ruky Miloše Zemana, dostal z loterií 800 tisíc korun, což je v porovnání s normálem astronomická suma, zakázky za stamiliony od lánského zámku získaly firmy spojené s Mynářem, například rozpočet Lesní správy lány se za Zemana zčtyřnásobil. Jak vidíte takové nakládání s veřejnými penězi?

My jsme dělali kontrolu Pražského hradu v roce 2012 a skutečně jsme tam u nějakých zakázek zjistili pochybení. To jsme ostře kritizovali. A pokud vím, přijali tam příslušná opatření. Pokud někdo intervenuje za nějaké dotace, nechci to spojovat s prezidentem. Je třeba oddělit roli prezidenta od Pražského hradu. Ten jako organizační složka má svoje problémy a my se tam určitě zase půjdeme podívat.

Není to tak, že současná špatná situace politikům a úředníkům vyhovuje, a proto nic nezmění?

Proto jsem ten dopis psal, chci to změnit, chci, aby se to posunulo. Aby za 200 dnů byl rozsudek soudu, za rok stavební povolení a za 5 let stát měl povolení ke stavbě na dálnici. Proto jsem dopis takto formuloval.

Dožijeme se toho?

Já doufám, že ano.