Sedm problematických cest poslanců: zajeli si do Peru, Tádžikistánu, Severní Koreje i na Donbas

1. Ondráčkova cesta na Donbas (květen 2019)

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček navštívil letos v květnu ukrajinský Donbas, který leží na území Doněcké lidové republiky. Tuto samozvanou republiku pod nadvládou proruských separatistů přitom Česko ani převážná většina států světa včetně Ruska neuznává.

Červený koberec v neuznaném Doněcku. ‚Jak se cesta tvářila, mi je celkem jedno,‘ říká Ondráček Číst článek

Ondráček přitom přijel v limuzíně s českou vlaječkou, vystoupil na červený koberec a poté zazněla i česká hymna.

Za cestu na Donbas ho kritizoval mimo jiné ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Ondráček podle něj dělá Česku ostudu. Od jeho cesty se pak distancoval také zahraniční výbor sněmovny. A projednat se ji chystá sněmovna i na plénu.

Komunistický poslanec se ale bránil, že tam jel jako soukromá osoba a vezl s sebou humanitární pomoc dětským sirotkům.

2. Zaorálkova delegace v KLDR (květen 2019)

Čtyři poslanci vyrazili letos v květnu na několikadenní pracovní cestu do Severní Koreje ovládané vůdcem Kim Čong-unem. Delegaci vedl exministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD. Do země často kritizované kvůli nedodržování lidských práv s ním vyjela mimo jiné i exministryně obrany Karla Šlechtová za ANO.

Severní Korea odpálila další dvě střely. S největší pravděpodobností šlo o rakety krátkého doletu Číst článek

Na programu bývá i poklonění se soše severokorejského diktátora Kim-Ir Sena, který stál u vzniku země. Cestu kritizoval místopředseda sněmovního zahraničního výboru Jaroslav Bžoch z ANO, podle kterého výprava českých poslanců jistě poslouží severokorejské propagandě, uvedl server Aktuálně.cz.

Podle Zaorálka to ale není zásadní. „Cestu jsme diskutovali s ministerstvem zahraničí i našimi partnery z Jižní Koreje,“ řekl pak Respektu s tím, že pozvání přišlo z KLDR.

Bývalý americký viceprezident Joe Biden nedávno Kim Čong-una označil za diktátora a tyrana. Prezident Donald Trump se s ním pak koncem února sešel na summitu ve Vietnamu, jednání ale zkrachovala.

3. Vondráčkova cesta do Ruska (říjen 2018)

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z ANO pak loni v říjnu musel vysvětlovat svou cestu do Ruska.

Cesta do Ruska je spojena s fámami, řekl Vondráček. Podle poslanců byla v souladu s českými zájmy Číst článek

Během ní se totiž setkal i s předsedy obou parlamentních komor Vjačeslavem Volodinem a Valentinou Matvijenkovou. Oba ruští politici ale byli na sankčním seznamu Evropské unie a Spojených států, a to mimo jiné kvůli anexi Krymu.

Vondráček se pak hájil mimo jiné tím, že program návštěvy byl vyvážený. Jeho cesta prý navíc byla spojena s více fámami, než je zdrávo.

Vondráčkovu návštěvu Ruska uvítal prezident Miloš Zeman. A premiér Andrej Babiš zhodnotil, že Vondráčkova cesta byla úspěšná a že Česko reprezentoval skvěle. Ministr Petříček se pak ale s Vondráčkem dohodl na lepší koordinaci zahraničních cest.

4. Zrušená cesta do Číny (srpen 2018)

Delegace složená z devíti poslanců měla loni koncem srpna vyrazit do komunistické Číny, která také bývá kritizována kvůli nedodržování lidských práv. Neoficiálně a bez záštity sněmovny. Navíc ji měl platit Peking.

Cesta poslanců do Číny se ruší. Birke se čínské ambasádě omluví Číst článek

Skupinu zákonodárců z ANO, ČSSD, SPD a KSČM měl vést sociální demokrat Jan Birke. A mezi účastníky byl původně mimo jiné i komunistický poslance Zdeněk Ondráček.

„Budí to dojem, že se tam jede kvůli zájmům Číny, nikoliv České republiky,“ kritizoval tehdy cestu pirátský poslanec Lukáš Černohorský.

Naopak šéf komunistů Vojtěch Filip uvedl, že jde o osobní pozvání. A dodal, že Česko má v provincii S'-čchuan, kam měla neoficiální delegace zamířit, ekonomické zájmy.

Neoficiální delegaci ale po kritice začali opouštět její členové. Nakonec zbyli jen tři poslanci, kromě Birkeho ještě Ondráček a Hana Aulická Jírovcová z KSČM. Delegace se tak nakonec rozpadla a tato cesta se neuskutečnila. Birke se pak zástupcům čínské ambasády za zrušení cesty omluvil.

5. Poslanci v Bhútánu (červen 2014)

Pozornost upoutala také cesta zahraničního výboru v červnu 2014 do Nepálu a Bhútánu, který má více než 727 tisíci obyvateli a leží na jihu Asie. Delegaci tehdy vedů Karel Schwarzenberg z TOP 09, se kterým jel mimo jiné i Petr Gazdík ze STAN.

Po návratu z cesty pro iDNES.cz prohlásil, že od Bhútánu, který Češi považují za exotickou a zaostalou zemi, se máme co učit. Podle něj se náklady na cestu Česku mnohonásobně vrátí. A kolik stála? „Vešli jsme se určitě do 700 tisíc korun,“ řekl tehdy Gazdík.

Už v září 2010 přitom Gazdík po kritizovaných cestách do Peru či Tádžikistánu prosazoval přísnější kontroly pro zahraniční cesty poslanců, informovala tehdy Česká televize.

6. Poslanecká cesta do Peru (březen 2010)

Šestice poslanců z petičního výboru a výboru pro životní prostředí už v březnu 2010 vyjela na sedm dní do Peru. Cesta tehdy měla daňové poplatníky vyjít na více než milionu korun. A podle deníku Právo mělo jít ten rok o vůbec nejdražší sněmovní cestu.

‚Proč mě fotíte?‘ Šéfkontrolor Kala si s poslanci odskočil ze služební cesty na Machu Picchu Číst článek

„Cesta to není laciná, ale je ryze pracovní,“ argumentovala tehdy Právu šéfka petičního výboru Zuzka Bebarová-Rujbrová z KSČM. „Ujišťuji vás, že tam není Machu Picchu,“ dodala. A opravdu, slavná incká pevnost byla tehdy zavřená kvůli povodním.

Poslanci z KSČM, ODS a ČSSD se v Peru mimo jiné zajímali o postavení indiánských obyvatel v legislativě a veřejném životě. Nebo o životní prostředí, například řešení problémů s odpady. A během své cesty se podívali také do Amazonie.

„Jen jeden den jsme na pozvání peruánské strany strávili v Amazonii, kde jsme navštívili školu pro vzdělávání domorodého obyvatelstva. Jeli jsme také motorovým člunem na návštěvu domorodého kmene Bora,“ řekla iDNES.cz Bebarová-Rujbrová.

„Návštěva české poslanecké delegace v Peru proběhla úspěšně,“ stojí pak na webu ministerstva zahraničních věcí.

7. Školský výbor v Tádžikistánu (březen 2010)

Čtyři poslanci ze školského výboru pak před deseti lety zamířili do bývalé sovětské republiky, islámského Tádžikistánu. Jako jeden z důvodů ještě před cestou uvedli přebírání zkušeností ve vzdělávacím systému.

Země ale v daném roce třeba zakázala učitelům a univerzitním profesorům ve věku do 50 let nosit vousy. U starších pak nařízení jen omezovalo jejich délku. „Není to triviální legrační cesta, má to svoje důvody. Nás zajímá ochrana památek, systém podpory vědy, takže to má svůj význam a nerad bych to bagatelizoval,“ argumentoval pro ČTK tehdejší předseda výboru Walter Bartoš z ODS.

„Pochopitelně tam nebudeme čerpat zkušenosti z islámského školství, ale otevřeme tam české kulturní centrum, což bude významná pomoc pro naše podnikatele," dodal pak pro iDNES.cz. Schválené náklady na cestu činily 450 tisíc korun.