Miloslav Ludvík rezignoval na post šéfa pražské ČSSD. Nahradil ho Petr Pavlík

Pražská ČSSD má nového předsedu. Ředitele motolské nemocnice a exministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka vystřídal Petr Pavlík. Ludvík funkci složil na páteční krajské konferenci strany, a to v reakci na výsledek říjnových voleb do sněmovny. Delegáti také nominovali na předsedu celorepublikové ČSSD Jana Hamáčka a podpořili kandidáta na prezidenta Jiřího Drahoše. Praha 17:58 19. 1. 2018

„Můžu potvrdit, že jsem rezignoval na post předsedy ČSSD. Byla to reakce na volby. Byť jsem nekandidoval, tak si myslím, že je správné, aby vedení kraje rezignovalo. Zodpovědnost za to necítím, ale myslím, že je to v rámci správné politické kultury,“ vysvětlil Miloslav Ludvík pro Radiožurnál.

Nebyl to ale jediný důvod. „Stav pražské organizace je v tuto chvíli opravdu takový, že já tam být v žádné funkci nemůžu a nechci," dodal.

Narážel například na spor uvnitř strany při loňském sestavování pražské kandidátky do sněmovních voleb, kdy těsná většina členů odmítla jeho návrh kandidátky.

Svou funkci nabídl k dispozici společně s členy krajského výkonného výboru už loni po říjnových volbách do sněmovny, kdy strana získala 7,27 procenta hlasů. V hlavním městě to bylo jen 5,57 procenta.

Podpora Hamáčka

Ludvíkovým nástupcem se nakonec podle předpokladů stal bývalý náměstek na ministerstvu školství Petr Pavlík z ČSSD v Praze 6.

Pavlík byl v tajné volbě jediným kandidátem a hlasovalo pro něj 127 delegátů. Před volbou bylo vydáno 166 volebních lístků.

Pražská sociální demokracie nominovala na předsedu celorepublikové ČSSD místopředsedu sněmovny Jana Hamáčka. Nové vedení budou sociální demokraté vybírat na mimořádném sjezdu 18. února v Hradci Králové.

„Velmi si toho vážím a je to pro mě závazek. Pražská konference byla druhou, mě zítra čeká domovská organizace, což jsou Střední Čechy. Přál bych si, aby z toho sjezdu ČSSD vzešla sjednocená, silná a sebevědomá," řekl Hamáček.

Krajská konference se také vyjádřila k volbě prezidenta. „Krajská konference vyzývá občany ČR k účasti v druhém kole prezidentských voleb a doporučuje zvážit podporu takového kandidáta, který nerozděluje společnost, nerozdmýchává nenávist a ctí Ústavu a zákony. Tyto požadavky splňuje kandidát Jiří Drahoš," řekl europoslanec Miroslav Poche z ČSSD.

Toto hlasování se nelíbilo některým delegátům, kteří na protest opustili jednací sál.