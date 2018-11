Policisté obvinili muže, kvůli kterému zatkli europoslance Ransdorfa. Podezírají ho z pokusu o podvod

Huňkovi hrozí podle serveru Seznam Zprávy trest od dvou do osmi let vězení, a to kvůli tomu, že mohl způsobit škodu velkého rozsahu.

Případ souvisí s údajným dědictvím, o kterém Huněk říká, že ho má ve Švýcarsku a že se k němu nemůže dostat. Kvůli tomu podle policie přesvědčoval různé lidi, aby mu pomohli, mezi nimi byl i někdejší komunistický europoslanec Miloslav Ransdorf.

Vyšetřování podle webu Seznam Zprávy pokročilo ve chvíli, kdy čeští policisté po řadě měsíců dostali odpověď od úřadů ve Švýcarsku a Rakousku, zda má v těchto zemích Huněk nějaké účty a zda zdědil peníze, jak sám tvrdí. Na základě odpovědi policisté Huňka obvinili.

Ransdorf byl zatčen zhruba před třemi lety, když se snažil ve švýcarské bance dostat ke kontu s údajnými miliardami korun. Strávil tři dny ve švýcarské vazbě a jen několik týdnů po návratu do Česka zemřel.