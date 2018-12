‚Popřel holokaust.‘ Přečtěte si, co píše policie v žádosti o vydání poslance SPD Roznera

Pouze půl druhé stránky má žádost o vydání poslance SPD Miloslava Roznera k trestnímu stíhání za výroky o romském táboře v Letech. V dokumentu určeném poslancům, který má redakce iROZHLAS.cz k dispozici, stojí, že vyšetřovatelé chtěli původně celou věc odložit. Až na pokyn státního zástupce ale bylo zahájeno trestní stíhání. Poslanec Rozner podle něj totiž „popřel holokaust“. Původní zpráva Praha 6:00 20. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloslav Rozner z SPD. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V tomto skutku (označení tábora v Letech za neexistující pseudokoncentrák, pozn. red.) je dle názoru dozorového státního zastupitelství spatřován trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle paragrafu 405 trestního zákoníku,“ píše se v žádosti o vyslovení souhlasu s trestním stíháním, kterou v úterý začali projednávat poslanci mandátového a imunitního výboru.

Rozner se měl výroku popírajícího holokaust dopustit v prosinci loňského roku v budově Kongresového centra Praha, a to v rámci neveřejné konference před členy SPD. O romském táboře v Letech mluvil jako o „pseudokoncentráku“.

„Ano, nejsem takový odborník na kulturu jako třeba pan exministr Herman, ale bezesporu bych nikdy nevyhodil z okna půl miliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku.“ Miloslav Rozner (poslanec SPD)

Kvůli Roznerovým slovům se sešlo hned několik trestních oznámení, mířila i na předsedu SPD Tomia Okamuru. Ten letos v lednu řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat.

Pokyn státního zástupce

Žádost, kterou má redakce iROZHLAS.cz k dispozici, není obsáhlá. Jedná se přibližně o stránku a půl textu, a to včetně všech formálních náležitostí.

Vrchní komisař, který je pod ní podepsán, v dokumentu nejdříve připomíná poslancova slova, která pronesl 9. prosince 2017 v Kongresovém centru Praha.

Poté připojuje historii tábora: „... tento výrok byl svým obsahem mimo jiné zaměřen na tábor v Letech u Písku, který byl v jedné své etapě (v době protektorátu Čechy a Morava, konkrétně v období od 1. 8. 1942 do 6. 8. 1943), tzv. cikánským táborem, do kterého se dle nařízení tehdejší vlády o tzv. ‚potírání cikánského zlořádu‘ umísťovaly osoby zejména Romského etnika, které byly posléze eskortovány do vyhlazovacího tábora Osvětim II Březinka.“

Následně komisař popisuje, jak se policie letos v říjnu rozhodla záležitost odložit, v čemž ji podpořil i dozorující státní zástupce.

„Policejním orgánem byla tato věc prověřována, přičemž dne 11. října 2018 bylo vydáno usnesení o odložení věci podle paragrafu 159a/1 trestního řádu a spis byl předán dozorujícímu státnímu zástupci pro Prahu 4. Dne 7. listopadu 2018 bylo zasláno stanovisko od OSZ pro Prahu 4, ve kterém byl postup policejního orgánu plně akceptován,“ píše se v žádosti.

Případ ale vrátilo do hry Městské stání zastupitelství v Praze. „Následně byl dne 29. listopadu 2018 ze strany Obvodního státního zastupitelství vydán nový pokyn (s odkazem na výkon dohledu Městského státního zastupitelství v Praze), který přikázal policejnímu orgánu zahájit trestní stíhání proti poslanci Roznerovi, neboť svým výrokem, kdy tábor v Letech u Písku označil jako neexistující pseudokoncentrák, popřel holokaust, ke kterému v něm de facto docházelo (citace pokynu státního zástupce),“ stojí doslova v dokumentu.

‚Nezpochybnil utrpení lidí‘

Redakce iROZHLAS.cz se s žádostí o vyjádření obrátila na poslance Miloslava Roznera.

„Nezlobte se,“ reagoval nejprve osobně ve sněmovně, aniž by si vyslechl otázku. Poté nezvedal telefon ani neodpověděl na zaslanou SMS.

K žádosti o vydání svého stranického kolegy se už dříve vyjádřil místopředseda hnutí SPD Radim Fiala.

„Pan poslanec Rozner řekl pouze jednu větu. Řekl, že se vyhodilo 600 milionů na pseudokoncentrák, teď ho cituji. Nikdy ale nezpochybnil utrpení lidí, kteří byli v táboře v Letech. Naopak my jsme si toho vědomi a odsuzujeme to. Pan poslanec Rozner zpochybnil pouze to, že se vyhodilo 600 milionů právě na vepřín v Letech,“ řekl minulý týden v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Sněmovní mandátový a imunitní výbor začal o žádosti o vydání Miloslava Roznera jednat v úterý. Na příštím zasedání, které se uskuteční zřejmě v druhém lednovém týdnu, chce vyslechnout vyšetřovatele případu, obvodního státního zástupce pro Prahu 4, ale i zástupce městského státního zastupitelství, který už odložený případ znovu otevřel.