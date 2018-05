Proč nebyl Rozner v regionální kanceláři? ‚Probíhají tam úpravy, doložil fotodokumentaci,‘ vysvětluje Fiala

Miloslav Rozner z SPD vysvětlil nepřítomnost v kanceláři v Českých Budějovicích i chybějící označení tím, že tam probíhají úpravy. Pro Radiožurnál to řekl místopředseda hnutí Radim Fiala. „Dokonce na to měl i fotografickou dokumentaci, kterou doložil,“ řekl. Na žádost o zaslání fotografií serveru iROZHLAS.cz ale ani jeden z poslanců nereagoval. Původní zpráva České Budějovice/Praha 6:25 31. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na snímku (zleva) poslanci Miloslav Rozner a Jiří Kobza, místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„S poslancem Roznerem jsme to projednávali. Vysvětlil ty věci a řekl, že se v kanceláři provádí úpravy, které budou skončeny do konce týdne. Dokonce na to měl i fotografickou dokumentaci, kterou doložil,“ vysvětlil Fiala s tím, že hnutí využilo příležitosti a vyzvalo i ostatní poslance k tomu, aby kanceláře v regionech řádně označili.

„Musí tam pracovat, musí tam sedět jejich asistenti a tak jako každé pondělí všichni poslanci budou i naši poslanci ve svých regionech a budou se setkávat s lidmi, aby měli zpětnou vazbu v tom, co se v jejich regionech děje,“ uvedl.

Rozner podle něj slíbil nápravu a připustil, že kancelář nebyla označena. „Apelovali jsme, aby co nejdříve bylo vše zajištěno, aby byla kancelář řádně označena, aby se tam voliči dostali a nemuseli ho nikde hledat,“ doplnil s tím, že kontrola, zda k nápravě došlo, bude provedena tak, že poslanec Rozner opět doveze fotodokumentaci z Českých Budějovic.

Žádost o fotodokumentaci Server iROZHLAS.cz s žádostí o zaslání fotografií oslovil oba poslance ve středu v půl čtvrté odpoledne. Na zmeškaný hovor reagovala asistentka Miloslava Roznera zhruba o půl hodiny později s příslibem, že poslanci žádost vyřídí. Od té doby nepřišla redakci žádná odpověď ani fotografie.