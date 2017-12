Vostrá: Jsem pro vyrovnaný rozpočet i pro vydání Babiše a Faltýnka

Návrh bývalé vlády na státní rozpočet, který počítá s 50miliardovým schodkem, prošel v prvním čtení ve sněmovně. Někteří poslanci jsou ale pro vyrovnané rozpočty, mezi ně patří i předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá z KSČM. Ta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu potvrzuje, že komunisté podpoří řadu pozměňovacích návrhů. ROZHOVOR Praha 21:10 12. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloslava Vostrá z KSČM | Foto: Šárka Ševčíková

„V prvním čtení jsme se jako klub KSČM zdrželi hlasování, a to z toho důvodu, že schodek 50 miliard nám přijde trošku velký, my jsme pro vyrovnané rozpočty,“ říká s tím, že v některých případech je ministerstvo financí dost opatrné – nevytváří rezervy na to, až přijde útlum z dotací EU.

Připomíná také, že jde o rozpočet, který předkládala jedna vláda, odpovědnost ale leží na druhé. „Vycházeli jsme z filosofie, že než rozpočtové provizorium, tak je lepší připravit korekce ve druhém čtení,“ vysvětluje.

A v té souvislosti jmenuje priority, kde by komunisté chtěli rozpočet poopravit, chtěli více peněz na sociální služby, místní komunikaci zejména druhé a třetí třídy, posílit položku ochrany práv dětí, mají také pozměňovací návrh, který se týká podfinancovaných nemocnic ve zdravotnictví.

„Je tam spousty drobných pozměňovacích návrhů, které velmi rádi podpoříme a podpořili jsme je i na rozpočtovém výboru,“ říká s tím, že se jedná například o sto milionů korun na učebnice pro speciální školy nebo sedmdesát milionů na protidrogovou prevenci, posledně jmenovaný pozměňovací návrh ale neprošel.

Řeč přišla i na Agrofert a hlasování o zbavení imunity předsedy a místopředsedy hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. „Pokud jde o můj osobní názor na to, jak já budu hlasovat, tak mohu říci, že já zvednu ruku pro vydání,“ uzavírá Vostrá.