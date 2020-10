Prezident Zeman udělil šestnáctou milost. Trest prominul ženě, která je matkou pěti nezletilých dětí

Prezident Miloš Zeman se rozhodl milost udělit z humanitárních důvodů, přestože omilostněná žena nesplňuje podmínku závažného zdravotního stavu, informoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

„Prezident republiky tak omilostněné ženě prominul zbytek jednoho nepodmíněného trestu a celé čtyři nepodmíněné tresty odnětí svobody uložené jí za méně závažnou trestnou činnost převážně drobného majetkového charakteru,“ upřesnil.

Zeman přihlédl k tomu, že omilostněná je matkou pěti nezletilých dětí, o které sama řádně pečuje a které by v případě jejího nástupu do výkonu trestu musely být umístěny do různých dětských domovů.

„Zároveň zohlednil závažný duševní stav nejstarší dcery odsouzené, která je v důsledku traumatických zkušeností v dlouhodobé péči psychologa a dětského psychiatra a pro kterou by odloučení od matky bylo dalším zhoršením jejího již tak nepříznivého psychického stavu,“ doplnil Ovčáček.

Žena dostala od prezidenta pod podmínkou, že se do tří let od udělení milosti nedopustí úmyslného trestného činu.