Milostivé léto byl obrovský úspěch. Jsem rád, že se opakuje, říká expert na dluhovou problematiku Hábl

Už v září se zopakuje takzvané Milostivé léto. Dlužníci se mohou během tří měsíců zbavit svých veřejnoprávních dluhů pouze uhrazením původní dlužné částky, takzvané jistiny. „Minimálně patnáct tisíc lidí se díky Milostivému létu zbavilo všech svých exekucí, což je obrovský úspěch. Jsem rád, že se zopakuje, i když si myslím, že dopad druhého kola bude menší,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz expert na dluhovou problematiku Radek Hábl. Rozhovor Praha 6:00 6. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle experta na dluhovou problematiku Radka Hábla prošlo kompletním oddlužením díky MIlostivému létu 15 tisíc lidí | Zdroj: archiv Radka Hábla

Jak hodnotíte průběh Milostivého léta. Bylo připraveno dobře?

Milostivé léto se nevyhnulo počátečním problémům, takovým těm „porodním problémům“. Ale kdybych to vzal v globále, tak si myslím, že to byla úspěšná akce. A to přesto, že zatím nemáme finální čísla. Víme, že akci využilo přibližně 20 tisíc lidí. Minimálně patnáct tisíc lidí se zbavilo všech svých exekucí, což si myslím, že je obrovský úspěch. Byl by to úspěch, i kdyby se zbavilo svých dluhů lidí o něco méně.

První bylo úspěšné, druhé bude lépe připravené, říkají autoři Milostivého léta. Exekutoři mají výhrady Číst článek

Do veřejných rozpočtů se zároveň dostalo přes 500 milionů korun. To jsou peníze, které by se tam velmi těžko dostávaly, jestli by se tam vůbec někdy dostaly. Takže zejména věřitelé si to velmi pochvalují. Jsem proto rád, že se akce bude opakovat. I když si myslím, že ten dopad druhého kola bude o něco menší.

Bude nižší?

Myslím si, že jo. A to z různých důvodů. Nehraje nám třeba do karet energetická krize, nebo obecně situace, jaká je v ekonomice. Máme vysokou inflaci, rostoucí ceny potravin, léků, energií, benzínu. Do toho jsou vysoké úrokové sazby, které zdražují úvěry, třeba hypotéky. Tím chci říct, že spousta lidí zkrátka nebude mít na to, aby uhradila tu jistinu.

Milostivé léto je pro lidi, kteří jsou v exekuci. To znamená, že už tak mají málo peněz. Většina těch dlužníků nemá nějaké peníze pod polštářem. A teď na tom budou ještě hůře. Šance na úhradu toho dluhu budou proto ještě menší, než před rokem.

Je šance, aby se tedy zastavilo větší množství exekucí?

Spousta exekucí se odzastavovala už v prvním kvartále, ze zákona nad rámec toho Milostivého léta. To byly ty takzvané nedobytné exekuce, které dlouhá léta leží v systému a nevymohla se na nich ani koruna. Jestli byly do 1500 na jistině, tak se takové exekuce už zatavovaly. Teď bude množství exekucí, na které se bude Milostivé léto vztahovat, ještě menší.

Nedostatky

Pojďme k těm – jak vy říkáte – „porodním problémům“ Milostivého léta. O jaké šlo?

Byly tam určité nejasnosti, které měli zejména exekutoři kolem celkového nastavení toho procesu – tedy jakým způsobem mají dlužníci žádat o Milostivé léto, jak to celé probíhá. Dělali tam různé problémy, trvali na formalitách, nedodržovali lhůty, protože exekutorské úřady nebyly připraveny na celý ten proces. Někdy trvalo i dva měsíce, než exekutor odpověděl dlužníkovi na vyčíslení jistiny. To byla první věc.

Sněmovna schválila opakování milostivého léta. Trvat má tři měsíce, začít v září, náhrada bude 1815 korun Číst článek

První. Byly tedy i další?

Potom si samozřejmě někteří exekutoři účtovali i vyšší poplatky, než na jaké měli ze zákona nárok – tedy těch 908 korun s daní. A až teď dávají soudy za pravdu neziskovým organizacím jako je třeba Člověk v tísni, že exekutoři na toto prostě neměli právo.

Ale nejasnosti v zákoně řešily i pojišťovny.

Ano. U těch se řešilo, že penále, které účtuje zdravotní pojišťovna je příslušenství. Pojišťovny to dlouhou dobu považovaly za součást jistiny, což bylo zcela proti smyslu „penále“ jako takového. Nezaplacené zdravotní pojištění je tou jistinou. Když k tomu ale přidáte nějaké penále, tak to je prostě příslušenství dluhu.

Ze zákona to ale bohužel bylo chápáno jinak. A zdravotní pojišťovny to využívaly k argumentaci, že penále je součástí jistiny, která se neodpouští. Trvalo minimálně měsíc, než se to vyjasnilo.

Ve druhém kole by k tomu ale už dojít nemělo.

Nemělo. Toto už totiž jasně řeší Milostivé léto dva, které v zákoně jasně stanovuje, že penále u zdravotních pojišťoven, je v případě Milostivého léta příslušenstvím. To znamená, že se odpouští.

Navíc, co se týče lhůt – je nově stanovená lhůta patnácti dnů na odpověď exekutora. Už by se tedy nemělo stát, že exekutor odpoví po měsíci nebo dvou. A co se ještě mění, tak je výše odměny exekutorovi za zastavení exekuce. Už to nebude 750 korun plus daň, ale 1500 korun plus daň.

Úspěch?

Množství zastavených exekucí se přesto pohybuje v jednotkách procent. Je proto na místě mluvit o úspěchu?

Za mě určitě ano. Od začátku jsme upozorňovali na to, že se nemůžeme dívat na celková čísla. Není ani reálné, aby všechny exekuce, na které se to Milostivé léto vztahuje, byly zaplaceny. Je důležité se dívat na počet lidí, kteří mohli Milostivé léto využít, kterých bylo asi 200-300 tisíc. A ve finále své exekuce zastavilo asi 20-30 tisíc z nich, to znamená asi 10 procent.

A deset procent je úspěch?

Důležité je si položit otázku: co to ukazuje? Jde zřejmě o to, co jsme si řekli už na začátku. Tedy, že spousta lidí nemá na to, aby zaplatila všechny své jistiny, které v mnoha případech jsou velmi vysoké. Bavíme se o dlužném nájemném, nebo pojistném, které bylo v řádech desítek tisíc korun. A když tito lidé nemají na zaplacení jistiny, byli buď závislí na pomoci nějakých dárců. Nebo na ně akce vůbec mířena nebyla.

Exekuce v obcích s rozšířenou působností

Co lidé, kteří mají více exekucí najednou? Ti asi také nebyli cílem Milostivého léta.

Máme tady přes 160 tisíc lidí, kteří mají deset a více exekucí. Máme tady přes půl milionu lidí, kteří mají tři a více exekucí. Pro ně to tedy taky nemělo význam, protože pokud z těch patnácti exekucí jsou veřejnoprávní dluhy pouze tři, tak si ten člověk nijak nepomůže. Proto má jít do oddlužení, vyhlásit osobní bankrot. A ne využívat Milostivé léto, protože jemu se situace nijak nezlepší.

A na koho tedy Milostivé léto cílí?

Na lidi, kteří mají jednu, dvě exekuce, které jsou splatitelné. A u kterých jim výhody Milostivého léta vyloženě pomohou – třeba když je ten celkový dluh ve výrazném nepoměru k té prvotní dlužné částce.

„Nehraje nám třeba do karet energetická krize, nebo obecně situace, jaká je v ekonomice. Máme vysokou inflaci, rostoucí ceny potravin, léků, energií, benzínu. Do toho jsou vysoké úrokové sazby, které zdražují úvěry, třeba hypotéky. Tím chci říct, že spousta lidí zkrátka nebude mít na to, aby uhradila tu jistinu.“ Radek Hábl (expert na dluhovou problematiku)

Typicky se to stávalo u nájemného, kdy ten člověk měl dlužný nájem v řádech desítek tisíc korun, ale celková vymáhaná částka byla přes milion. V takovém případě bylo jasné, že to nikdy nesplatí. Takže tito lidé využili Milostivého léta a výrazně si tím pomohli. Zároveň to využili lidé, kteří měli dluhy třeba na dopravním podniku. No a tato skupina, na kterou opravdu mířilo Milostivé léto, tvořila skutečně 10-20 % čísla všech splatitelných exekucí. Je to tedy v intencích toho, co jsme očekávali. Politici mohli mít pohled trošku optimističtější.

Mohly to číslo ovlivnit ty problémy, které provázely start Milostivého léta?

Určitě to na to nějaký vliv mělo. Je jistě řada lidí, kteří ho nevyužili, protože se o něm dozvěděli pozdě. Možná byla ze začátku zanedbaná i informační kampaň Milostivého léta a než se lidé vzpamatovali, tak už byl konec, protože akce trvala jenom tři měsíce.

Navíc, když řada exekutorů odpovídala s velkým zpožděním, tak to ti dlužníci také nestíhali. Zároveň si ale nemyslím, že by tyto komplikace byly tak zásadní, že by teď akci najednou využily desítky tisíc lidí. To určitě ne. Lidé budou mít na podzim úplně jiné starosti, než platit jistiny Milostivého léta.

Vláda dnes schválila tzv. Milostivé léto II., což je opakování úspěšné akce, díky které budou moci lidé splatit exekuce, které vůči nim vede veřejný sektor, a to bez úroků. Milostivé léto II. začne 1. září a bude trvat do 30. listopadu. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 18, 2022

Takže to načasování „dvojky“ asi není úplně nejlepší?

Není, ale nikoho bych z toho nevinil. Nikdo nemohl předvídat, co se bude dít na podzim. Kdyby se to opakovalo už na jaře, tak by byl zásah určitě lepší. Rychleji zákon ale nešel v našem legislativním systému upravit. Teď je důležité, aby nám do exekucí nespadli ještě další lidé. Tím nechci říct, že podzimní opakování Milostivého léta nemá smysl. Pořád si myslím, že se najdou tisíce lidí, kteří ho využijí a pomůže jim.

Milostivé léto se už opakovat ale nebude. Není škoda ho „vyplýtvat“ v takovém období?

Teď už je pozdě to odkládat a čekat zase na konjunkturu, až se dostaneme z recese. Na druhou stranu si myslím, že je čas, aby státní orgány pracovaly s těmi svými dluhy lépe i mimo Milostivé léto. Vzhledem k tomu, jak si to dopravní podnik a Všeobecná zdravotní pojišťovna pochvalovali, nic jim nebrání v tom, udělat si své vlastní Milostivé léto. Některé podniky to tak dokonce už dělají. U státních dluhů má každý, kdo není v exekuci, zákonnou možnost požádat si o odpuštění penále.

Problém je, že většina těch dluhů už v exekuci je...

...je to tak. A pro takové případy je tady právě to Milostivé léto. A vzhledem k tomu, že si sami věřitelé vybírají své exekutory, nic jim nebrání, aby se s nimi domluvili na nějaké vlastní formě Milostivého léta.

Další druhy exekucí

Obracejí se na vás už lidé s žádostí o pomoc?

Ještě ne. Ani jsme zatím nespustili stránky s podrobnými návody, jak postupovat. Proto lidé zatím nevolají. Ale z advokátních kanceláří slýcháme, že se tam už lidé ptají, ví že se bude Milostivé léto opakovat a chtějí ho využít. Na druhou stranu víme, že se ptají i lidé, kteří nesplňují nároky.

Nemají dluhy u veřejnoprávních subjektů?

Velmi často jde o dluhy u bank, takže tam bohužel musíme sdělovat, že v těchto případech ty výhody zatím možné nejsou.

„Samozřejmě byly i excesy u exekutorů, jako je pan Podkonický jako je pan Mohyla, Homola a další, kteří Milostivé léto cíleně bojkotovali. V jejich případě očekávám bojkot i teď. I když tentokrát budou mít ten manévrovací prostor výrazně omezený tím, že je stanovená lhůta patnácti dnů, do které musí dlužníkům odpovědět. “ Radek Hábl (expert na dluhovou problematiku)

Ale i na jiné druhy dluhů – správní a daňové – se už teď připravuje určitá nová forma Milostivého léta.

Přesně tak. To je věc, která to celé trošku komplikuje. Milostivé léto se třeba nevztahuje na dluhy, které si vymáhá sama státní správa, prostřednictvím svých vlastních exekutorů. Jako je třeba finanční správa nebo česká správa sociálního zabezpečení.

Na druhou stranu máte pravdu, že se už teď uvažuje nad tím, že bude právě na tyto druhy dluhů ještě vyhlášeno jedno milostivé léto v budoucnu. Ale podotýkám, je to na úplně jiné dluhy. Nemůžeme to tedy chápat jako pokračování, jakési milostivé léto tři.

Námitky exekutorů

K opakování Milostivého léta byli kritičtí zejména soudní exekutoři. Podle prohlášení jejich prezidenta Jana Mlynaříka se stát vědomě zbavuje peněz, které by měl možnost od dlužníků získat. Souhlasíte?

Nesouhlasím. Protože Milostivé léto stojí na tom, že musíte ten svůj dluh zaplatit, uhradíte původní dlužnou částku. Zároveň stát maximálně přišel o nějaké virtuální peníze. Protože to, že státu někdo dluží třeba 20 miliard souhrnně na zdravotním pojištění, neznamená, že stát tyto peníze někdy uvidí. Ve většině případů k tomu nedojde. Takoví lidé totiž zpravidla mají více exekucí, které splácí a stát pouze stojí někde v pořadí a čeká, až dojde i na jeho exekuci.

Radek Hábl Vystudoval fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze s vedlejší specializací sociální politika. Působil například ve společnostech Pivovary Staropramen nebo IBM.

V roce 2014 přešel do neziskového sektoru. Začal spolupracovat s Otevřenou společností v roce 2016 vytvořil projekt Mapa exekucí. Od roku 2015 také spolupracuje s Úřadem vlády ČR, kde působí při Agentuře pro sociální začleňování jako expert na dluhovou problematiku. V roce 2018 jsem získal členství v celosvětové síti sociálních inovátorů Ashoka Fellows network. V roce 2019 spoluzaložil Institut prevence a řešení předlužení, nezávislý think-tank, který se specializuje na problematiku zadlužení domácností, exekuce a insolvence.

Takoví lidé zpravidla nesplácejí vůbec nic. Velcí věřitelé si proto nakonec pochvalovali výsledky Milostivého léta. Například VZP díky tomu během tří měsíců získala 300 milionů korun, které by jinak získávala jen velmi složitě. Díky tomu stát právě velmi rychle získá poměrně dost peněz, které by se mu vůbec nemusely vrátit.

Neplatí tedy ani argument, že si tak lidé zvyknou neplatit své dluhy, protože budou zkrátka čekat, že jim je jednou stát odpustí?

Nemyslím si, že hrozí nějaký morální hazard, že by si na to lidé zvykli. Neznám nikoho normálního, kdo by dobrovolně spadl do exekuce a čekal až se mu odpustí část dluhu. Ten kdo zažil exekuci rozhodně nestojí o to, aby do toho znovu spadl. Nedává smysl si tímto procházet a doufat, že za několik let zase někdo možná vyhlásí Milostivé léto. To je hodně naivní myšlenka a svědčí o tom, že ti exekutoři často nemají představu, jak ti lidé žijí a co všechno musí prožívat.

Akce míří tedy spíše na starší dluhy?

Ano, jde nám o to vyčistit tu minulost od desetitisíců exekucí, které už znovu nevzniknou. Protože už jsou zcela jiné podmínky a není možné, aby znovu takto dluhy narůstaly.

A co odměny exekutorů? Přece jenom sami upozorňují na to, že kvůli Milostivému létu za vedení případu dostanou několikanásobně méně.

Samozřejmě v první vlně Milostivého léta byla odměna exekutorům nestavena velmi nízko. Můžu přiznat, že 750 korun je hodně nízký poplatek. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že jde často o peníze, které by exekutor nikdy nezískal, protože je ta exekuce nedobytná.

Funguje Deštník proti drahotě? Příspěvek na bydlení je neúměrně složitý, upozorňuje dluhový expert Číst článek

Takhle ten exekutor přeskočil pořadí čekatelů na vyplacení dluhu a dostal alespoň těch 750 korun. Ve finále dostali exekutoři desítky milionů korun, které by vůbec nemuseli získat. Každopádně to, že dostávali nízkou odměnu, reflektuje Milostivé léto dva, kde se odměna zdvojnásobuje. Takže doufám, že budou o něco spokojenější. A zapříčiní to, že se budou k celé akci stavět přívětivěji.

Je to opravdu dostatek?

Máme 4,5 milionů exekucí a ty jsou z poloviny vedeny proti lidem, kteří jich mají na sobě více než deset. Takže exekutor by se k těm penězům stejně v životě nedostal. Takhle aspoň dostanou část peněz zpátky.

V ekonomii se tomu mimochodem říká utopené náklady. To, že v případu utopil nějaké náklady, to je už holt realita jeho podnikání. Teď aspoň dostane nějaké peníze za to, že tu exekuci zastaví. I těch 1500 korun je pro něj přínos.

Semináře k ML II. se účastnil prezident EK ČR Jan Mlynarčík.Opakování bude podle něj pro exekutory znamenat příval práce.K tomu budou muset zvládat běžnou agendu. Připomněl, že v prvním kole ML exekutoři zastavili přes 50 tisíc exekucí, ML se ale mohlo týkat až 1,5 mil. exekucí. pic.twitter.com/KSNx9ISA95 — Exekutorská komora (@exekutori_cr) June 23, 2022

Exekutor dostává i zhruba tisíc korun za zastavování těch zmíněných nedobytných exekucí. A tam se naopak všichni exekutoři snaží takové exekuce co nejdříve zastavit. Protože to je pro ně velmi výnosné. Tak se odzastavovaly stovky tisíc exekucí v prvním kvartále. A tam si exekutoři nestěžovali, že je tisíc korun málo. Takže nerozumím, že tady 1500 korun najednou málo je.

Takže se neobáváte odporu, ze strany exekutorů?

Abych byl vůči nim fér, tak si nemyslím, že by většina dělala problémy záměrně. Naopak si myslím, že ty prodlevy byly způsobeny tím, že ten proces nebyl osahán. Byla to nová zákonná norma. Zkrátka těm exekutorům chvíli trvalo, než se ty procesy zaběhly.

Samozřejmě, byly i excesy u exekutorů, jako je pan Podkonický jako je pan Mohyla, Homola a další, kteří Milostivé léto cíleně bojkotovali. V jejich případě očekávám bojkot i teď. I když tentokrát budou mít ten manévrovací prostor výrazně omezený tím, že je stanovená lhůta patnácti dnů, do které musí dlužníkům odpovědět.

Pořád jim ten zákon nabízí ale další teoretické možnosti, jak by mohli obstruovat. Na druhou stranu si myslím, že takových případů bude výrazně méně, než v té jedničce.