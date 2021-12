Zkraje roku urgujte exekutora, aby pro Milostivé léto stihl vyčíslit jistinu, vyzývá dlužníky šéf exekutorů

Přesně za měsíc končí takzvané Milostivé léto. V rámci této ojedinělé akce mohou lidé splatit dluhy veřejným institucím a zbavit se při tom úroků z prodlení, penále i velké části odměn exekutorům. Jaký je o Milostivé léto zájem? Co mají dělat lidé, pokud je jejich exekutor liknavý? Hostem v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu byl prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 17:58 29. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

To klíčové, co musí dlužník do 28. ledna stihnout, je zaplatit jistinu?

Přesně tak. Musí být doplacena dlužná jistina a zaplacena částka spojená s vyřízením či administrováním Milostivého léta. To je částka 750 korun plus DPH.

To znamená 907,50, když to přepočítám.

Přesně tak. Pokud tyto dvě věci budou splněny k 28. lednu 2022, pak soudní exekutor může i kdykoliv po uplynutí tohoto termínu v daném případě vydat rozhodnutí o zastavení exekuce a osvobození od neuhrazeného příslušenství.

Je ale potřeba součinnosti exekutora, je potřeba od něj dostat vyčíslení jistiny. Z praktického hlediska: aby člověk stihl zaplatit opravdu do toho 28. ledna, kdy nejpozději by měl svého exekutora kontaktovat?

Toho 28. října, kdy Milostivé léto vstoupilo v platnost a kdy jsem apeloval na dlužníky, poradny při finanční tísni i různé neziskové organizace. Apeloval jsem, aby dlužníci ihned kontaktovali své soudní exekutory a žádali je o sdělení podmínek aplikace Milostivého léta na jejich konkrétní exekuce.

V tomto případě opravdu není na co čekat a znovu apeluji, aby dlužníci pokud možno ihned – opravdu nejpozději hned zkraje příštího roku – začali soudní exekutory urgovat o sdělení podmínek tak, aby se všechno dalo stihnout do 28. ledna 2022.

Vy říkáte co nejdříve. Na druhé straně, na leckoho možná funguje opravdu až ta uzávěrka. Z praktického hlediska a z toho, jak znáte činnost exekutorů, jak mluvíte s kolegy – kdy už se to opravdu nestihne? Když to bude v posledních dvou týdnech před tím osmadvacátým? Nebo 10 dní před ním? Dá se říci nějaký takový termín?

To se opravdu nedá říci. Je to samozřejmě dáno velikostí samotného úřadu a počtem dlužníků. Proto nezbývá, než dlužníky vyzvat, aby nelenili a opravdu se na soudní exekutory obraceli co nejdříve. A to ve vlastním zájmu, protože pokud budou žádat podmínky třeba týden před uplynutím doby, tak samozřejmě riskují, že soudní exekutor nestihne žádost vyřídit.

Nicméně jsme na začátku apelovali i na to, že dlužníci by měli soudním exekutorům sdělovat aktuálnější kontaktní údaje, včetně e-mailových adres a telefonů. Samozřejmě datové schránky si dokážeme zjistit. Touto elektronickou cestou i přes mobilní telefony se dají tyto informace, pokud dlužník zareaguje včas, sdělit prakticky obratem.

