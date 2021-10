Exekutorská komora se ohradila proti programu Milostivé léto, považuje ho za nesystémové

Exekutorská komora se ohradila proti podmínkám takzvaného milostivého léta pro dlužníky. Zvolené řešení považuje za nesystémové. Komora to sdělila ČTK. V tiskové zprávě uvádí, že se exekutorům při milostivém létu proplatí jen část nákladů a budou je hradit ze svého. Obává se také toho, že rozpočet přijde o peníze. Podle organizací na pomoc lidem v nouzi opatření naopak pomůže tisícům dlužníků situaci řešit a vrátit se do běžného života. Praha 22:38 12. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exekuce (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Takzvané milostivé léto prosadili poslanci letos v létě. Pokud dlužník od 28. října do 28. ledna splatí jistinu a 908 korun poplatek, zbytek se mu odpustí. Dluh je u veřejných institucí, musí ho vymáhat soudní exekutor. Týká se to třeba zdravotních pojišťoven, nemocnic, dopravních podniků, technických služeb, radnic či firmy ČEZ. Zadlužení nesmějí být v insolvenci a musejí výslovně uvést, že chtějí využít milostivého léta a že exekutora vyzývají, aby postupoval podle příslušné normy.

„Chce-li stát odpouštět dluhy, jistě to udělat může. Exekutorská komora ČR vnímá, že se stát takto snaží pomáhat občanům, kteří se dostali do tíživé situace. Měl by tak ale činit systémovým způsobem, na své náklady a samozřejmě v době, kdy si může dovolit zhoršit stav veřejných financí,“ uvedl prezident komory Jan Mlynarčík.

Neférové jednání?

Komora v tiskové zprávě píše, že vedení exekuce vyjde v průměru na 4500 korun bez DPH. „Na základě milostivého léta bude ale exekutorům proplacena pouze poměrná část těchto nákladů 750 Kč. Tato částka byla původně určena na úhradu nákladů spojených s aplikováním milostivého léta. Přijde mi nefér, že stát v průběhu hry změní její pravidla. Soudní exekutoři veškeré náklady hradí ze svého, nedostávají nic ze státního rozpočtu a nyní nemůžeme vymáhat ani skutečné náklady, které nám s vedením těchto exekucí vznikly," dodal.

Podle šéfa komory by bylo ideální, kdyby se spojila pomoc dlužníkům s „nediskriminačním přístup k soudním exekutorům". Podotkl, že stát bude své exekuce včetně příslušenství provádět dál, protože milostivé léto se netýká daňových a správních záležitostí.

Hůle: 'Šance pro statisíce lidí'

Podle Mlynarčíka panuje obava, že stát opatřením nahrává dlužníkům, kteří se placení vyhýbají a nebudou muset zaplatit úroky, poplatky a další částky. Ti, kteří se snažili dluh splatit před začátek milostivého léta, jsou znevýhodněni a diskriminováni, míní šéf komory.

Pracovníci dluhových poraden poukazují na to, že například z nezaplacené pokuty za jízdu na černo se stal dluh za desítky tisíc korun. Podle experta na dluhovou problematiku ve společnosti Člověk v tísni Daniela Hůleho jen u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) má exekuci 230 000 lidí. Vymáhá se po nich asi 13 miliard na pojistném a 16 miliard na penále a poplatcích. „Milostivé léto je šance pro statisíce lidí," uvedl Hůle.

