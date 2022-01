Milostivé léto se může zopakovat, vládní koalice jedná o parametrech úlev od exekucí

Milostivé léto pro dlužníky by se mohlo letos od začátku září do konce listopadu zopakovat. Nyní se jedná o parametrech oddlužovací akce. Na tiskové konferenci to oznámili ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný. Podle nich má vládní koalice na uspořádání další tříměsíční etapy shodu. Nynější Milostivé léto začalo loni 28. října a skončí v pátek 28. ledna.

Praha 17:22 25. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít