Výběr z médií: do vesmíru zamíří český satelit, druhý solární boom nebo problémy s maturitami

Druhý solární boom – to je téma pro středeční Hospodářské noviny. E15 se zase věnuje českému satelitu, který by měla ve čtvrtek do vesmíru vynést americká raketa Falcon 9 společnosti Space X. Deník Právo se věnuje možnosti opakování takzvaného milostivého léta. A Lidové noviny řeší komplikace kolem podzimních termínů maturit. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

Hospodářské noviny

V Česku začal druhý solární boom, tentokrát na střechách rodinných domů. Zájem o fotovoltaiku roste podle Hospodářských novin i kvůli skokovému zdražení energií. Čekací doby na montáž se teď kvůli vytíženosti stavebních firem můžou prodloužit na měsíce. Zájemci si pak budou muset počkat i na dotace. Zatímco dříve čekali na schválení svých žádostí do tří týdnů, tentokrát musejí čekat déle. Úředníkům se totiž stále nepodařilo dohnat zpoždění z října, kdy začala platit nová, výhodnější pravidla pro dotace.

Deník

Dobrovolní hasiči můžou od začátku letošního roku nosit na uniformách státní znak. Umožňuje jim to novela zákona o státních symbolech. Stejně tak si oficiální symbol České republiky můžou na své stejnokroje nově umístit i zdravotničtí záchranáři. Novelu zákona schválila sněmovna ještě v době, kdy byl ministrem vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Podle něj právě nemožnost nošení státního znaku třeba dobrovolné hasiče trápila. To je téma středečního Deníku.

Lidové noviny

Ministerstvo školství řeší komplikace kolem podzimních termínů maturit, to se dočteme v Lidových novinách. Společnosti Cermat totiž končí smlouva na servis přístrojů. Květnové termíny se podle deníku uskuteční bez problémů, společnost ale všechny potřebné dokumenty musí tisknout už teď. Noviny se zabývají i změnou podoby maturitní zkoušky pro příští roky.

E15

Do vesmíru by měl ve čtvrtek vyletět český satelit, vynese ho tam americká raketa Falcon 9 společnosti Space X. Středeční deník E15 upozorňuje na to, že český satelit vůbec poprvé poletí z území Spojených států. Bude to zároveň i první česká družice schopná přesně snímkovat Zemi. Na tvorbě satelitu se podílely i tuzemské vysoké školy. Detailní snímkování Země, které bude tuzemský satelit z vesmíru dělat, ovládá jen několik zemí. Česko by se tak dostalo mezi ty, jejichž produkt se může použít jak ke komerčním účelům, tak třeba i pro zvýšení bezpečnosti.

Právo

Milostivé léto se zopakuje, možná ještě letos - to je titulek středečního Práva. Podle spoluiniciátora současné výzvy a šéfa lidoveckých poslanců Marka Výborného se kvůli tomu ale musí změnit exekuční řád. Ministerstvo spravedlnosti pro to už připravuje podklady. Prodloužení současné akce, která končí 28. ledna, ale není možné. Změnu nestihne schválit sněmovna a senát.