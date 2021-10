Prezidentem je Miloš Zeman, ten jediný má právo mě odvolat, prohlásil kancléř Vratislav Mynář

Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář v dnešním prohlášení uvedl, že prezidentem republiky je Miloš Zeman, který ho do funkce jmenoval a jako jediný má právo ho odvolat. K výrokům politiků se nebude vyjadřovat. Mynáře v úterý vyzval k rezignaci premiér Andrej Babiš (ANO). Pokud tak kancléř neučiní, v případě převodu některých pravomocí hlavy státu na předsedu vlády by případné personální změny provedl Babiš sám. Praha 16:20 19. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kancléř Vratislav Mynář | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Prezidentem republiky je Miloš Zeman, který mě do funkce jmenoval a jako jediný má právo mě odvolat. K výrokům jakýchkoliv politiků se nebudu vyjadřovat,“ stojí v prohlášení zveřejněném na webových stránkách Hradu.

Mynář reagoval především na slova premiéra Andreje Babiše, kteý ho vyzval k rezignaci. Sám předseda vlády ale pro Českou televizi připustil, že nyní kancléře odvolat nemůže. Pokud by ale Mynář nerezignoval, odvolal by ho Babiš podle serveru iDNES.cz po aktivaci článku 66 Ústavy sám. Mynářova rezignace by ale nyní podle Babiše celou situaci zklidnila.

Zeman nyní ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti a dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je krajně nejistá, napsala předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) Ústřední vojenská nemocnice, kde prezident od 10. října leží na klinice intenzivní medicíny.

Mynář byl o stanovisku nemocnice informován ve středu 13. října, přesto o den později zprostředkoval v nemocničním pokoji setkání Zemana s předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).

Situací kolem Miloše Zemana se zabývá i policie. „S ohledem na nové informace, zveřejněné na tiskové konferenci Senátu Parlamentu České republiky, zahájí Policie České republiky prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice,“ uvedla mluvčí Policejního prezidia Kateřina Rendlová.

Více informací ale nesdělila. Na dotazy, zda se policie zaměří na prezidentova kancléře Vratislava Mynáře, odpověděla stručně: „Bez komentáře.“