Mimo provoz. Pardubické fontány vyřadila chybějící součástka, koroze i špatná konstrukce
Česko zažívá vlnu veder. Přitom fontány v centru města, které by mohly ochladit ulice, nefungují. Jde například o vodní dílo v Bubeníkových sadech, jehož budoucnost je stále nejistá. Sucho je i ve zrezivělé kašně u autobusového nádraží a bez vody teď zůstala také fontána u sochy Jana Kašpara na třídě Míru.
Kolem fontány v centru Pardubic se obvykle pohybují děti a s vodou si hrají. „Je to příjemné, když tady ta voda stříká, takhle je to divné. Osvěžilo by to malé děti i dospělé,“ komentují kolemjdoucí situaci na pěší zóně třídy Míru v Pardubicích, kde právě teď v těch největších vedrech zůstává fontána bez vody.
Fontána na třídě Míru je už několik týdnů bez vody a v nejbližší době se to zřejmě nezmění
Důvodem nejsou například opatření proti suchu, ale porucha. „Voda ve fontáně není kvůli technické závadě, kterou jsme se pokoušeli odstranit, ale ukázalo se, že to není tak jednoduché. Firma, která nám opravu poskytuje, musela potřebný díl objednat ze zahraničí a v tuto chvíli se čeká na jeho dodání. Je to nestandardní díl, tudíž je tam dlouhá dodací lhůta,“ vysvětluje starosta Městského obvodu Pardubice I Filip Šťastný (ANO).
Není to ale první problém s touto fontánou. „Občané Pardubic si jistě všimli a každý rok nás zahltí dotazy, proč se fontána na třídě Míru spouští později než ostatní. Když se navrhovala třída Míru, tak se nad fontánu navrhly akáty, které jsou sice moc hezké, dávají stín, ale mají květy, které začátkem léta opadají a dostávají se do čerpadel, která zalepují, a my nejsme schopni v době odkvětu ta čerpadla udržet v provozu.“
Stále nefunguje také například cortenová kašna u autobusového nádraží. Voda tam tekla jen krátce, materiál totiž korodoval víc, než by měl. Projektant ale stále chybu neuznává.
Otazník nad dračí fontánou
A už přes dva roky neteče voda také v Dračí fontáně v Bubeníkových sadech. Jak vysvětluje starosta Štastný - je ve velmi špatném stavu.
„U fontány v Bubeníkových sadech jsme si nechali udělat stavebně technický průzkum celé stavby. Ve fontáně před dvěma lety dožila vodní technologie a její výměna je náročný proces. Řešili jsme, jak to vyměnit, ale nevyhnuli bychom se zásahu do té konstrukce. Bohužel při tom ohledání jsme zjistili, že tam je spousta dalších problémů.“
Největší problém je podle starosty absence jakékoli konstrukční vrstvy v jedné části. „Proto dochází k rozlamování van fontány,“ popisuje starosta.
Kdy znovu poteče voda v Dračí fontáně nebo v kašně u nádraží, zatím nikdo neví. Termín opravy fontány na třídě Míru závisí na tom, kdy do Česka doputuje potřebný náhradní díl.