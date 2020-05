Přehledně: kadeřnice s rouškami i štíty, v kinech jen 100 lidí. Vláda upřesnila, co a jak uvolní 11. května

Od 11. května se podle dřívějšího plánu vlády otevírají všechny obchody v nákupních centrech, zahrádky restaurací, kadeřnictví a kosmetická studia, muzea a galerie, zahrady zámků a hradů a venkovní prostory pro trénink sportovců profesionálů. K venkovním sportovištím pro trénink se otevřou i vnitřní prostory. Pro nejvýše 100 lidí otevřou i kina a divadla. Žáci se mohou dobrovolně vrátit ke studiu ve skupinách po patnácti. Praha 11:32 1. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Otevřou i obchodní centra | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Restaurace

Lidé na zahrádkách u restaurací od sebe budou muset sedět nejméně s odstupy 1,5 metru, pokud nebudou patřit k jednomu stolu. Při jídle a pití si budou moci sundat roušky, řekl v pátek novinářům vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Na zahrádkách podle něj bude moci chodit obsluha. Provozovny se zahrádkou mohou mít otevřeno od 11. května, vnitřní prostory restaurací se budou moci zákazníkům otevřít o dva týdny později.

„Zákazníci budou usazeni tak, že v rámci jednoho stolu budou moci sedět bez omezení,“ uvedl Havlíček. Poobědvat tak spolu budou moci rodina, přátelé i známí. Ostatní návštěvníci zahrádky pak budou muset být nejméně metr a půl od ostatních, a podle toho bude muset mít provozovatel rozmístěné stoly. Bude muset zajistit také stejný odstup od kolemjdoucích.

Restaurace budou muset podle nových pravidel vydezinfikovat stoly po každém zákazníkovi, výdejové okénko každé dvě hodiny. Návštěvníci budou muset mít možnost využít toalety ve vnitřních prostorách provozovny.

Nákupní centra

Nákupní centra budou muset po svém otevření zajistit, aby v nich byl alespoň jeden člověk, který pohlídá dodržování bezpečnostních pravidel zavedených kvůli nákaze novým koronavirem. Návštěvníky také budou muset na tabulích, obrazovkách či rozhlasem o zásadách informovat.

Lidé budou muset podle Havlíčka ve všech prostorách obchodních center dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Stejně jako všechny ostatní provozovny budou muset mít pro návštěvníky připravenou dezinfekci. Krajské hygienické stanice jim pak doporučí, jak mají uklízet a dezinfikovat společné prostory.

„Je striktně zamezováno shlukování osob zejména na místech, kde se očekává, že by to mohlo nastat,“ dodal Havlíček. Hlídat se proto budou muset zejména vstupy z garáží, prostory před výtahy, eskalátory a toalety. Nebude tolik odpočinkových míst, dětské koutky se neotevřou vůbec.

Muzea a galerie

Muzea může od 11. května navštívit v jeden okamžik jen 100 lidí. „A nejvíc jeden na deset metrů čtverečních prostorů určených pro návštěvníky. Každá galerie ví, jakou má výstavní plochu a je schopna si napočítat, kolik lidí může do daného prostoru pustit,“ řekl v pátek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Návštěvníci budou muset dodržovat dvoumetrové rozestupy a při příchodu si vydezinfikovat ruce.

Na divadelní, koncertní a cirkusová představení může také dorazit maximálně 100 lidí. „Diváci budou sedět v každé druhé řadě, je nutné, aby byla mezi nimi jedna řada volná,“ uvedl Vojtěch. V kinech by měli sedět maximálně dva lidé vedle sebe, od dalších je musí oddělit jiné sedadlo. „Pokud je to bez pevně umístěných sedadel, pak je nutné sedět opět nejvíc ve dvojicích a jeden a půl metru od ostatních.“

V kinech navíc nebude možné prodávat ani jíst potraviny včetně nápojů. „Před zahájením musí být také celé prostory pro zákazníky vydezinfikovány,“ řekl Vojtěch.

Vedoucí pracovní skupiny pro uvolování karanténních opatření Rastislav Maďar připustil, že některým divadlům se při limitu 100 diváků nevyplatí otevřít. „Ale vycházíme z toho, že ta pravidla musí být čitelná, mít logiku a být férová. Kdybychom kinům povolili jen 100 a divadlům povolili 300, tak by to férové nebylo,“ uvedl. Divadla, kterým se hrát představení zatím nevyplatí, musí bohužel zatím jen zkoušet, dodal.

Počty lidí v divadlech a kinech se navíc podle něj neregulují hlavně kvůli sezení v hledišti, ale kvůli shlukování při přestávkách nebo u vstupu. „Každá ta vlna je dočasná a není to navždy, každá přinese určité rozvolnění i pro divadla, nemohli jsme jít jinak než definovat stejná pravidla pro všechny,“ upřesnil Maďar.

Kadeřnictví

Kadeřníci, manikérky a pedikérky budou muset nosit roušku i ochranný štít. Nutné bude sledovat teplotu těchto pracovníků - při tělesné teplotě nad 37 stupňů nebudou moci pracovat, platí to i pro další symptomy nákazy novým koronavirem. Mezi zákazníky budou muset být dvoumetrové rozestupy, což platí i pro čekací zóny.

Kadeřníci si budou muset podle ministra zdravotnictví před každým dalším klientem vyměnit rukavice, mezi výměnou si navíc mají dezinfikovat ruce virucidním prostředkem. Povinnost jednorázových rukavic platí také pro manikérky, pedikérky, ale nevztahuje se na maséry.

Po každém zákazníkovi bude nutné dezinfikovat dané místo, pravidelně by se měly dezinfikovat a čistit i další povrchy, zejména kliky či zábradlí, kde se lidé častěji dotýkají. Pro zákazníky by měla být v provozovnách k dispozici dezinfekce, o bezpečném pohybu v salonech by měli být lidé provozovateli služeb informováni.

Vojtěch doporučil v provozovnách zavedení objednávkového systému na konkrétní čas, aby se lidé v místech neshlukovali. Většina služeb už takto funguje.

Kadeřnictví, holičství, manikúra, pedikúra, solária, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby budou moci po nucené pauze za dodržení výše stanovených pravidel zahájit provoz 11. května. Původní vládní harmonogram s jejich otevřením počítal od 25. května. Díky příznivé epidemiologické situaci kabinet plán uvolňování restrikcí zrychlil.

Školy

Základní školy musí po návratu žáků zajistit, aby se při příchodu neshlukovali na jednom místě. Kabinet ve čtvrtek informoval, že po přerušení výuky kvůli nemoci covid-19 od 11. května umožní návrat do školy deváťákům, aby se mohli připravovat na přijímací zkoušky.

Jak oznámil ministr školství Robert Plaga (ANO), žáci nebudou muset nosit roušky, pokud ve třídě budou mezi nimi dostatečné rozestupy, nasadit je budou muset při společných úkolech či při pohybu po škole.

Ministr zdůraznil, že návrat deváťáků bude dobrovolný a žáci se budou moci scházet na konzultacích do 15 lidí. „Nikdo nenutí žáky, aby se do 30. června vraceli k povinné školní docházce.“ Školy by podle příručky, zpracované úřady a epidemiology, měly dostat volnost v tom, jak zabezpečí stravování žáků podle vlastních podmínek. Příručku obdrží v pondělí do datových schránek.

Podle dispozic každé školy se budou lišit i další opatření po návratu žáků. Školy podle ministra musí zabránit „zašpuntování“ dětí před svou budovou před vyučováním. „Jde to zabezpečit různými způsoby, některé školy mají například víc vchodů,“ uvedl ministr.

Žáci si budou muset očistit ruce po přezutí, při dalším pohybu po budově pak dodržovat dostatečné rozestupy. „V rámci třídy v takovém případě nebudou muset být roušky na ústech studentů, žáků a učitelů. V případě společných prací a při pohybu po škole budou muset být nasazeny,“ přiblížil.

Děti v mateřských školách mít roušky nemusí. Úřady si ale přejí, aby ve školkách panovala zvýšená hygiena. „Provoz by měl být relativně normální při dodržení vyšších hygienických požadavků,“ řekl Plaga. Děti by se měly pohybovat co nejvíce venku.

Sportovní akce

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička (za ANO) uvedl, že od 11. května bude umožněno sportování pro až 100 osob naráz. „Včetně závodů a tréninků organizovaných sportovců. Budou zpřístupněna i vnitřní sportoviště, i když opět nebudou zpřístupněny kabiny s výjimkou záchodů,“ uvedl. Opatření je podle něj pro sportovní prostředí velmi důležité.

Ohledně sportování dětí doporučil šéf asociace dbát na „použití zdravého rozumu“. Lidé by měli dbát na ochranu prarodičů. „Pokud se někdo pohybuje v okolí rizikových skupin, zvažte účast na sportovních akcích.“

Od minulého pondělka se profesionální sportovci vrátili k venkovnímu tréninku a zatím se mohou připravovat jen ve skupinách a za dodržení přísných hygienických opatření. Od tohoto pondělí mohly otevřít posilovny či fitness centra, rovněž při dodržování konkrétních podmínek, uzavřeny jsou například společné šatny.