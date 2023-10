Dostálová: ANO navrhne schůzi Sněmovny k nedůvěře vládě v pátek, nechce přijít o čtvrteční interpelace

Opoziční ANO navrhne mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) v pátek. Chce, aby se mohla uskutečnit přespříští týden. Místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (ANO) to vedla to neděli v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Poslanecký klub ANO o tom ale podle ní bude ještě debatovat v úterý. Praha 14:17 8. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček a Klára Dostálová | Zdroj: Profimedia

„Předpokládám, že to třeba podáme v pátek a bude to pak ten příští týden,“ uvedla v neděli Dostálová k termínům. Přiznala, že ANO nemá zajištěnu politickou podporu pro to, aby vládu sesadila. Cílem ANO je podle Dostálové, aby se mimořádná schůze neuskutečnila ve čtvrtek, který je při schůzích Sněmovny vyhrazen interpelacím, tedy dotazům poslanců na členy vlády.

Poslanci ANO už v týdnu sesbírali podpisy nutné pro vyvolání hlasování, považují za nepřijatelné, aby ministrem vnitra zůstal předseda STAN Vít Rakušan. Premiér Petr Fiala (ODS) se ho ale zastal a prezident Petr Pavel nemá informace, které by ho vedly ke změně postoje. Na konci září řekl, že nevidí důvod k diskusi o Rakušanově odvolání kvůli vlastnictví šifrovaného telefonu či o vyslovení nedůvěry vládě.

Bartoš v pořadu označil záměr ANO za legitimní krok, který opozice v polovině volebního období může udělat. Využívat vyslovení nedůvěry vládě k debatě o krocích kabinetu je ale podle Bartoše zbytečně silný nástroj.

Šifrovaný telefon

Předsedkyně klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová ve čtvrtek řekla, že hnutí sesbíralo podpisy nutné pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, ale že předsedkyni Sněmovny je zatím odevzdávat nebude.

Minulý týden hnutí uvedlo, že hlasování vyvolá, pokud bude premiér Fiala i nadále držet Rakušana ve vládě. Fiala podle ANO dosud bagatelizoval informace o tom, že Rakušan měl šifrovaný telefon. Ministr vnitra uvedl, že telefon měl po posledních sněmovních volbách kvůli obavám z odposlechů, ale prakticky ho nevyužíval.

Zároveň poslal předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš dopis Pavlovi, ve kterém vysvětluje situaci okolo šifrovaného telefonu ministra vnitra. Odbor komunikace Hradu ale v pátek ČTK sdělil, že prezident nemá oficiální a věrohodné informace, které by jej vedly ke změně postoje, a nic na tom nemění ani obsah Babišova dopisu.

Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je pravděpodobné, že pokus o svržení kabinetu by nebyl úspěšný. Fialova vláda by mu čelila potřetí. Koalice má 108 poslanců, opoziční ANO a SPD dohromady 91. Nezařazeným je Ivo Vondrák, bývalý poslanec ANO.