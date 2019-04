ŽIVĚ: Poslanci mají mimořádnou schůzi, ODS navrhla pozastavit dotace Agrofertu

Čtvrteční mimořádná schůze sněmovny je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nesmyslná. Řekl to novinářům před odletem do Bratislavy na setkání premiérů zemí visegrádské čtyřky a Japonska. Ohledně Babiše by poslanci měli jednat o žádosti pro Evropskou komisi, aby zveřejnila závěr šetření možného premiérova střetu zájmů v souvislosti s jeho bývalou společností Agrofert. Praha 10:35 25. 4. 2019 (Aktualizováno: 11:30 25. 4. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Opoziční ODS navrhla sněmovně, aby v souvislosti s podezřeními kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) vyzvala vládu k pozastavení národních dotací jeho bývalé skupině Agrofert. Chce také mimo jiné, aby kabinet předložil plán daňové a důchodové reformy a snížení byrokracie, návrh změn letošního rozpočtu i návrh snížení zákonných výdajů státu. V diskusi o programu mimořádné schůze sněmovny představil návrhy usnesení pro dolní komoru předseda ODS Petr Fiala.

Sám Babiš se ale z jednání omluvil kvůli dlouhodobě plánované zahraniční cestě na setkání premiérů zemí visegrádské čtyřky a Japonska. „Mě mrzí, že nemůžu být ve sněmovně. Je to schůze, která nemá žádný smysl. Tam je asi 200 zákonů, které čekají na schválení, ale opozice samozřejmě asi nemá co dělat, tak svolala tu schůzi,“ řekl Babiš.

Zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu chce část opozice probrat kvůli tomu, že vyznívá vůči vládě kriticky (o závěrech této zprávy nejvyšších kontrolorů si můžete přečíst zde). Stát podle dokumentu není schopen správně reagovat na změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociální bydlení či dopravu. Kabinet ANO a ČSSD už se proti zprávě ohradil dopisem.

Před hlasováním o návrhu programu schůze mohou na sněmovním plénu vystupovat jen řečníci s přednostním právem. Schůze se ale nakonec nemusí uskutečnit, pokud sněmovna program neschválí. V takovém případě by se ke slovu ostatní poslanci nedostali a nehlasovalo by se ani o usneseních.

Před schválením programu

Petr Fiala (ODS) v úvodním slově vysvětloval důvody, proč se část opozičních stran rozhodla mimořádnou schůzi vyvolat. „Vláda má očividně záměr tvářit se, že se nic neděje, že je vše v pořádku, ale ono se děje. Česko začíná mít vážné problémy,“ řekl Fiala.

Miroslav Kalousek (TOP 09) se vyjadřoval k systému sociálního pojištění. Ten je podle něj udržitelný pouze do roku 2030. Potom se začne propadat do obrovských neřešitelných problémů „Vůbec nevíme, co s tím vláda chce dělat. Známe jen programové prohlášení vlády, kde je napsáno, že penzijní reforma je prioritou číslo jedna a že jejím základním pilířem je oddělení důchodového úpčtu od státního rozpočtu,“ řekl ve sněmovně. To podle něj není žádná reforma, ale pouze metodický účetní krok, který vůbec nic nevyřeší.

Vláda by se podle Kalouska měla bavit také o tom, jak dostat armádu státních zaměstnanců na rozumné ufinancovatelné číslo tak, aby podávali odpovídající výkon. „Vláda nabrala více než 400 tisíc státních zaměstnanců, zvýšila mzdové náklady o desítky miliard a přitom jsme v konkurenceschopnosti na 97. místě,“ komentuje Kalousek situaci. Konkurenceschopnost veřejné správy se podle něj rok od roku zhoršuje.