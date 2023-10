Hnutí ANO chce svolat mimořádnou schůzi poslanců, vadí mu poplatky za obnovitelné zdroje energií

Hnutí ANO chce s vládou ještě jednat o poplatcích za energie. Kabinet zatím počítá s tím, že platby za obnovitelné zdroje nebo další poplatky od nového roku přešly na domácnosti a firmy. To se opozičnímu klubu nelíbí a chce proto svolat mimořádnou schůzi. Lídři hnutí ANO to oznámili po programové konferenci o dalším směřování. Praha 20:38 30. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová ve sněmovně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hnutí ANO vadí, že elektřina lidem a firmám v konečném důsledku zdraží. V cenách se projeví vládou plánované úpravy distribučních poplatků a také návrat plateb za obnovitelné zdroje energie.

„Poslouchám různé experty z oblasti energetiky. Ti odhadují, že domácnosti s průměrnou spotřebou by se opatření mělo dotknout částkou minimálně 2500 korun. Pokud topí elektrickou energii, tak dokonce až 10 000 ročně. A firmy, které nemají zastropování, těch se mohou poplatky navýšit o 250-300 procent,“ řekla Radiožurnálu bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Poplatky platil stát celé ze státní pokladny od loňského října. Vláda tím tehdy chtěla ulevit domácnostem kvůli vysokým cenám energií. Do zavedení opatření zhruba polovinu příspěvků platil stát, druhou polovinu odběratelé.

Podle Schillerové se ale schůze nesvolává jen kvůli poplatku za obnovitelné zdroje energie.

„Máme za sebou bezprecedentní rok. Vláda zaspala, nechala utrhnout energie ze řetězu. V příštím roce nás kvůli daňovému balíčku čeká navýšení zhruba o 35-37 miliard, za dva roky to bude o dalších asi 30 miliard. Tak vlastně tady máme daňový balíček 2.0. Vláda to dělá v tichosti, bez jakéhokoliv projednání si to domluví v rámci rozpočtu,“ uvedla Schillerová.

Poslankyně hnutí ANO dodala, že minulý týden jednala se zástupci odborových svazů z různých odvětví průmyslu. „Jsou rozčilení, zvažují výstražné kroky proti vládě,pokud se nedomluví. Podporujeme je, toto už je vrchol všeho,“ prohlásila místopředsedkyně.

Co se týče mimořádné schůze, bude chtít Schillerová jednat s koalicí o schválení jejího programu. „V pátek vyhledám zástupce pětikoalice Marka Bendu (ODS) a budu s ním jednat o otevření schůze. Jsem ochotna se domluvit na nějaké časové dotaci, ale hlavně ať přijdou zásadní ministři to vysvětlit,“ upřesnila Radiožurnálu Schillerová.

Poslanci hnutí mají dostatek podpisů ke svolání schůze, podpisy chtějí sesbírat tento pátek. Podobné schůze v minulosti koalice odmítla otevřít, hlasy svých poslanců neschválila program.