Pokud neupravíme valorizaci důchodů, přijdou v příštím roce radikálnější kroky, říká Bernard

Vláda chce na mimořádné schůzi Sněmovny prosadit změny ve výpočtu mimořádné valorizace penzí. Místo předpokládaných 1700 by průměrný důchod měl vzrůst o 750 korun. Změna by se nedotkla jenom lidí s nejnižšími důchody. „Když teď navýšíme základnu důchodů, zhoršíme výchozí pozici v budoucích letech. Dopady na seniory v příštím roce a v tom dalším by byly tvrdší," řekl Radiožurnálu šéf rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN). Opozice je proti. Praha 12:16 28. února 2023

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vloni v létě říkal, že vláda pětikoalice na důchody sahat nebude, že nechce omezovat valorizace důchodců. Proč jste slovo jako koalice nedodrželi?

Myslím, že tohle je otázka na pana ministra Stanjuru. Já a hnutí STAN jsme nic takového nikdy neříkali. Situace z hlediska veřejných financí je v naší zemi velmi dramatická. Možná taková nebyla nikdy za 30 let.

Opozice zrušila superhrubou mzdu a jen tím jsme přišli o 120 miliard korun, takové hospodaření je neudržitelné, říká poslanec Josef Bernard ze STAN

Za čtyři poslední roky jsme v tomto státě vygenerovali dluh jako za 30 předchozích let. Takže musíme určitě něco dělat, jinak nás opravdu čeká už zmiňovaná „řecká cesta“ z finanční krize v roce 2008.

Ministr financí Stanjura 8. srpna řekl: „Jako politicky i lidsky neprůchozí považuji upravovat valorizační schéma penzí v neprospěch důchodců, na které tvrdě dopadá současná současné zdražování.“ Stejně se vyslovila i místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková. Opravdu jste v létě neměli informace od vašich odborníků a rádců o tom, že inflace se bude vyvíjet tak, jak se vyvíjí? Je to opravdu otázka posledního půlroku?

Reálná inflace, kterou teď zažíváme, je vyšší, než všechny předpoklady říkaly. Dokonce se zhoršují výhledy na budoucí období. Nikdo nemohl předpokládat, že se boj s inflací takto protáhne. Jsme - tuším - pátá země v Evropě s nejvyšší inflací. Asi tady nemám prostor na to rozebírat, čím je to zaviněno, prostě takový je fakt.

Jestli si myslíte, že mi dělá radost jet do Sněmovny a dělat tento nepopulární krok, tak opravdu mi to nedělá radost. Ale je naprosté pokrytectví, když někdo říká, že tento krok nemusíme udělat. Protože pokud pustíme valorizaci tak, jak je, tak z hlediska udržitelnosti důchodového účtu už v příštím roce budeme ve stavu, kdy budeme muset dělat radikální kroky. Ty by například mohly, spočívat v tom, že se budeme důchody snažit snižovat, a to my určitě nechceme. Teď se pořád bavíme o tom, že důchody navýšíme o menší část.

A chci říct ještě jednu věc. Nás v budoucnosti čekají nepopulární kroky, kdy se na konsolidaci veřejných financí budou muset podílet všechny složky naší společnosti, všichni občané, protože situace je opravdu velice kritická.

Mě mrzí, že začínáme u důchodců. To mě určitě mrzí. Ale jedno chci zdůraznit – je jediná skupina obyvatel v této zemi, na kterou inflace nedopadla, kde se reálná mzda podařila udržet, a to jsou důchodci. Když do toho započítáte ještě výchovné, tak je tam dokonce mírné navýšení reálného příjmu o nějaká tři procenta.

Josef Bernard

Netěší to určitě nikoho, jenom nás překvapuje, že ještě v srpnu váš koaliční partner tvrdil, že nic takového nebude. A že vaši experti zřejmě asi nepřišli s tím, že by se něco takového mohlo stát.

Znovu: Za ten proces se omlouvám za koaliční skupinu, já jsem to nikdy neříkal. Dlouhodobě říkám, že veřejné finance jsou neudržitelné v této zemi tak, jak hospodaříme. A důvody snad všichni známe.

Jenom zrušení superhrubé mzdy je 120 miliard korun. A teď nám ti lidé, kteří superhrubou mzdu zrušili, říkají, že bychom neměli snižovat důchody. Kde jsou prapříčiny tohoto stavu? Přece tam, kde se snižovaly výnosy do našeho státního rozpočtu a navyšovaly se výdaje.

Navyšování daní

Hnutí ANO plánuje ve Sněmovně tvrdé obstrukce, mluví doslova o pekle. Budete se snažit s opozicí ještě jednat?

Samozřejmě, že se budeme snažit s opozicí jednat. Myslím si, že tato situace by se měla zklidnit, že přece všichni víme, že něco budeme muset udělat. Že to určitě nebude o pouhém snížení výdajů, ale že budeme muset bohužel navyšovat daně i u dalších skupin občanů. A to budeme muset projednat i s opozicí.

Ale chtěl bych, abychom konečně přestali dělat na jedné straně populistickou politiku, a na druhé straně tady bude koaliční parta, která se bude snažit tuto zemi dostat z finanční krize. Doufám, že to opozice pochopí, protože ono se může stát, že v té vládě bude za tři roky. Ale to také můžeme být ve stavu, kdy už budeme narážet na dluhovou brzdu. A to pak budou muset nastat daleko radikálnější opatření pro občany této země.

Jak se s těmi obstrukcemi vypořádáte, aby se novela stihla přijmout včas? Jaký je plán vládní koalice a jejich poslanců?

Podívejte se, to je technikálie. A to je to úplně nejmenší, že si to odsedíme, odležíme, odsloužíme ve Sněmovně, proto jsme přesvědčeni, že ten krok musíme udělat.

Máme rozpis služeb, máme plán na to, kdo s čím vystoupí, jak se to budeme snažit ve Sněmovně komunikovat, jak se to budeme snažit vysvětlit občanům. To je standardní postup, který ve všech těch obstrukcích nastavujeme. A jenom chci říct – obstrukce ten proces prodlouží, ale určitě nás nezastaví.

Návrh opozice je, ať letos rozpočet novelizujete a s opozicí se následně bavíte případně o řešení k prvnímu lednu příštího roku. Tohle není cesta?

Ne, není. Protože když si teď navýšíme základnu u důchodů - už dnes máme deficit na důchodovém účtu, který se blíží 80 miliardám korun -, tak si zhoršíme výchozí pozici v budoucích letech a dopady na seniory v příštím roce a v tom dalším by byly ještě tvrdší.

Takže pojďme ty věci dělat včas. Už vy sám říkáte, že je děláme pozdě. A teď na druhou stranu říkáte názor opozice, která říká, pojďme ještě odsunout ten problém, ono to nějak dopadne.

Já jenom říkám, že v srpnu jste říkali něco, co už je v v únoru v podstatě úplně jinak. Říkal to ministr financí.

Neříkejte říkali. Já už jsem se za to omluvil. Ten proces je opravdu, na můj vkus, trošku pro občany zmatečný. Omlouvám se za to. A na druhou stranu občanů říkám, když to neuděláme, bude hůř a nebudeme muset tu situaci z hlediska veřejných financí zvládat.