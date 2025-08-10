Mimoškolní aktivity vám dají víc než samotné studium. Vyjděte z komfortní zóny, říká studentka

Prosazuje se jako talentovaná zpěvačka, úspěšná soutěžící a aktivní účastnice mezinárodních projektů. Získala různá hudební ocenění a vystoupila i na festivalu Colours of Ostrava. Mezinárodní zkušenosti sbírala na Erasmu ve Španělsku i skautském Jamboree v Jižní Koreji. Vyniká také v prezentačních a IT dovednostech. „Chci sdílet s lidmi lásku v hudbě a být šťastná,“ říká pro iROZHLAS.cz Adéla Křivánková, finalistka ankety Středoškolák roku.

Finalistka soutěže Středoškolák roku Adéla Křivánková

Co pro vás znamená, že jste se dostala mezi nejlepších 25 středoškoláků v Česku?
Je to čest a jsem hrozně ráda, že můžu být součástí této komunity. Ve Středoškolákovi roku jsem byla už minulý rok, kdy jsem se dostala do top stovky. Už jsem se s ostatními lidmi trochu seznámila, ale tento rok jsem díky společnému víkendu mohla prohloubit vztahy a rozšířit si přátelství s ostatními. Pro mě je to hlavně o té komunitě. Dostala jsem se mezi úžasné lidi.

Věnujete se hudbě, vynikáte i IT dovednostmi a účastila jste se několika soutěží. Proč děláte něco navíc ke studiu?
Mimoškolní akce vám dají mnohem víc než samotná škola. Snažím se zapojovat do různých soutěží a mimoškolních aktivit kvůli tomu, že se chci seberozvíjet, zkoušet nové věci a chopit se příležitostí, kterých bych jenom v rámci normálního učení ve třídě nedosáhla.

Můžete zkoušet nové věci a dají vám hrozně moc zkušeností, které můžete využít v budoucnu. Za mě to je fakt boží a moc to doporučuju.

Vaše písně jsou slyšet na českých festivalech i v rádiích. Jakému žánru se věnujete? 
Já jsem pop zpěvačka. Věnuju se hlavně popu a hraju na klavír. Jsem ale otevřená všem žánrům jako R&B nebo poprock, některé moje písně jsou jiné než normální pop. Chci být ale známá jako pop zpěvačka. Znám ho odmala a cítím se v něm nejlépe, ale jsem otevřena dalším žánrům.

Účastnila se jste se hudební soutěže v Itálii Premio Beatris Giovanni. Co je to za akci?
Je to hudební soutěž, která se konala v roce 2024 v Itálii. Byla to specifická soutěž, protože jejím cílem nebylo soutěžení mezi soutěžícími, ale vzdání holdu a zvýšení povědomí o pacientech s onkologickým onemocněním.

Soutěž Středoškolák roku

Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.

Soutěž pro mě měla mnohem hlubší význam a jsem moc ráda, že jsem takhle mohla podpořit tyto pacienty a seznámit se s dobrovolnictvím z trochu jiného pohledu.

Čeho byste chtěla v životě dosáhnout?
Do budoucna bych chtěla pokračovat v hudbě. Strašně miluju zpěv a skládání písní. Chci sdílet s lidmi lásku v hudbě a být šťastná. Všechny další příležitosti, co se naskytnou, chci využít a soustředit se na to, ať se seberozvíjím a předávám energii a lásku přes hudbu dalším lidem.

Co byste vzkázala svým vrstevníkům? 
Nebát se vyjít ze své komfortní zóny a cokoliv, co je baví, tak ať to dělají dál s láskou. Ať se nebojí také zkusit něco nového. Když jsem se přihlásila do IT soutěže, tak to pro mě bylo úplně něco nového, ale dalo mi to tolik úžasných zážitků a zkušeností, že jsem to nečekala. Takže nebojte se nových věcí a dělejte, co vás baví. 

Natálie Tůmová

