Výroční dvacetikoruny stojí na internetu tisíce. Peníze z některých aukcí putují i na charitu

Speciální mince se na českém aukčním portálu Aukro prodávají zhruba od 140 do 1000 korun. Na inzertním serveru Bazoš nebo prodejním webu Sbazar najdete cenové rozpětí přibližně stejné. Obecně se na internetu dají najít ceny i přes dva nebo výjimečně pět tisíc korun.

Dvacetikoruny s portréty T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a Edvarda Beneše už k prodeji nabízejí nejen v Česku, ale i v zahraničí. Najít se dají například na aukčním portálu eBay, kde se cena vyšplhá i přes 2,5 tisíce korun.

Aukce pro charitu

Ne všichni ale chtějí z prodeje těchto mincí mít zisk jen pro sebe. Peníze z některých aukcí na Aukru jdou na charitu, konkrétně jihočeskému Chelčickému domovu sv. Linharta, který se stará o lidi s mentálním a tělesným postižením. S projektem přišel numismatik Jiří Kuča.

„Našemu podporovateli Jiřímu Kučovi se podařilo tyto mince sehnat a vystavit je v aukcích na serveru Aukro na prodej ve prospěch našeho Chelčického domova sv. Linharta,“ popisuje pro iROZHLAS.cz ředitelka jihočeského domova Klára Kavanová Mušková.

Za tři dvacetikoruny v jedné z těchto aukcí zaplatil zájemce 5202 korun, v jiné pak třeba 4500 korun.

Někteří lidé už prý ředitelce domova volají, aby si ověřili, zda peníze opravdu půjdou na charitativní účely. A podle ní skutečně putují na transparentní účet jejich veřejné sbírky.

Zároveň už také ví, na co je využije. „Konkrétně nyní potřebujeme schodolez, který stojí 107 200 korun. Kromě vybavení domova bychom peníze využili také na provoz,“ upřesňuje Kavanová Mušková.

Česká národní banka vydávala výroční dvacetikoruny pouze zájemcům, kteří si před jejími pobočkami vystáli až několikahodinové fronty. Přímo do oběhu žádné nepustila. „Veškerý náklad byl distribuován pouze prostřednictvím našich poboček,“ potvrdila serveru iROZHLAS.cz mluvčí ČNB Markéta Fišerová.

Přestože těmito mincemi mohou lidé běžně platit v obchodech nebo restauracích, mnoho se jich do oběhu zřejmě nedostane. „Je to poměrně nepravděpodobné. Myslím, že se to bude počítat možná jen na jednotky kusů,“ odhadla Fišerová.

Fronta na dvacetikoruny v Brně, den třetí. Na délku myslím úplný rekord. Teď ještě aby se na všechny dostalo. pic.twitter.com/DYYrzx55c1 — Tomáš Kremr (@kremrt) 26. října 2018

Za padesát korun nebo stovku

Podle numismatika Zdeňka Petráně šlo ale v posledních dnech o uměle vyvolané komerční 'šílení', protože mince stejně nebudou mít velkou hodnotu.

„V tom obrovském nákladu, ve kterém to vydali, to bude zajímavost, která bude stát 50 korun, stovku. Ne víc. Dělat ale okolo takový humbuk, je nedůstojné,“ uvedl před časem.

„Jde o nafouknutou bublinu kvůli oslavám výročí Československa. Za čtrnáct dní po nich neštěkne ani pes. Lidé si je dají doma do šuplíku a stejně za to nikdy žádné velké peníze nedostanou,“ prohlásil Petráň.

Podle něj tak bylo nesmysl stát dlouhé fronty a lidé prý podlehli mediální masáži. „Normální numismatik si klepe na čelo. Je to móda, říkali to v televizi, děti si to přejí, a tak si to jdou rodiče jako idi*ti vystát,“ kritizuje.

Na mincích budou i Rašín a Engliš

Česká národní banka vydávala dvacetikoruny zhruba týden. Začala minulý týden ve středu a poslední si lidé rozebrali v úterý odpoledne. „Na všech sedmi územních zastoupeních ČNB k tomu došlo dnes mezi 14.00 a 15.00, a to z důvodu dočerpání emise,“ uvedla mluvčí České národní banky Fišerová.

Od každé mince s portréty slavných zakladatelů Československa vydala ČNB 200 tisíc kusů, přičemž lidé si mohli vyměnit na osobu maximálně tři kusy od každého vzoru.

Nebyla to ale poslední možnost, kdy mohli zájemci výroční dvacetikoruny získat. Koupit je bude podle ČNB možné i příští rok.

Dvacetikoruny s portréty tří nejvýznamnějších meziválečných finančníků | Zdroj: Česká národní banka

„V příštím roce bude ČNB slavit 100. výročí vzniku československé koruny. Zájemci si budou moci tyto mince zakoupit v prvním pololetí roku 2019 v mimořádné sadě šesti příležitostných oběžných dvacetikorun," upřesnila Fišerová.

Na konci ledna příštího roku centrální banka pak plánuje vydat další dvacetikoruny v omezeném množství, a to při příležitosti 100. výročí měnové odluky od Rakousko-Uherska.

Tentokrát budou mít mince na rubové straně portréty tvůrců československé měny Aloise Rašína, Viléma Pospíšila a Karla Engliše. Autoremn je stejně jako u mincí s Masarykem, Štefánikem a Benešem akademický sochař Vladimír Oppl.

Ke konci loňského roku bylo v oběhu zhruba 2,3 miliardy bankovek a mincí za zhruba 592 miliard korun.

Najednou je tu nějak prázdno. Před brněnskou pobočkou České národní banky dnes poprvé od minulého týdne nestojí fronta. Dvacetikoruny došly. Tak zase hurá do práce! pic.twitter.com/AiNGCZBTkY — Tomáš Kremr (@kremrt) 31. října 2018