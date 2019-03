Zahrádka ukrývala pohádkový poklad. Devadesátiletý senior objevil mezi cibulí hrnec plný peněz

„Měl jsem tady cibuli, a když jsem ji sklidil, tak jsem našel malinkou minci. Chci udělat krok a vtom vidím další,“ ukazuje Miroslav Jurníček z Čeliva místo na své zahrádce, kde našel takřka pohádkový poklad.

„Druhý den ráno jsem vzal kovové hrábě a v tom místě jsem hrábl. Nic. Hrábl jsem ještě jednou a najednou jsem jich tam uviděl asi pět. A povídám: Á, tady něco je. Pak jsem hrábl ještě jednou a už jsem narazil na ten poklad,“ přibližuje pro Český rozhlas Region.

„Na to, že jsem tak starý, jsem byl překvapený radostí. Byl jsem z toho celý pryč,“ doplňuje Jurníček.

Podle syna Zdeňka se trefili zrovna vedle hrníčku, ve kterém se ukrývaly zlaté a stříbrné mince. „Vršek se uloupl a vyjelo dalších čtyři nebo pět mincí, tak jsme to pak nechali být,“ vzpomíná s tím, že následně informovali příslušné úřady. „Měli největší radost, že si mohli zdokumentovat ten výběr ze země,“ dodává.

Půda tak prý Miroslavu Jurníčkovi poděkovala za péči, kterou jí věnuje. „Tento poklad vynahradil, že loňský rok nebyl tak úrodný kvůli suchu,“ doplňuje.

Devadesátiletý senior také prý přemýšlí, kdo tam mohl poklad zanechat. „Leží mi to v hlavě, chtěl bych to zjistit. Mám ale podezření, jestli to nebyl nějaký poberta, tedy zloděj,“ odhaduje.

Devadesátiletý Miroslav Jurníček z Čeliva na Benešovsku našel na své zahradě pohádkový poklad | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

Po svém políčků teď pořád chodí s očima sklopenýma k zemi a rozhlíží se, zda neuvidí ještě něco dalšího z pohádkového pokladu.

Mince očistili a uložili do Muzea Podblanicka. „Máme tady takzvaný depot z Čeliva nebo jak se lidově říká poklad,“ ukazuje ředitel muzea Radován Cáder.

Jedna z mincí je pražským grošem Václava IV. „Je to poklad, řekněme, z poloviny 15. století. Z doby neklidu, krize a tomu odpovídá i to jeho složení. To znamená je tvořen jednak pražskými groši a takzvanou drobnou mincí, což jsou především feniky,“ vyjmenovává.

„Je to svým rozsahem největší nález na Podblanicku z této doby. Za tento depot by se dali pořídit dva koně, dva meče, šest krav, jedenáct prasat nebo 17 párů škorní,“ přibližuje. Poklad bude veřejnosti vystaven na podzim.