V Brně jako v Praze. Česká národní banka začala vydávat nové pamětní dvacetikoruny a lidé stojí fronty

V Brně stáli lidé ve frontě dlouhé téměř čtvrt kilometru, která se po osmé hodině ráno táhla od vstupu do České národní banky (ČNB) v Rooseveltově ulici v Brně. Někteří lidé stáli ve frontě už od čtyř nebo od šesti hodin ráno. Zhruba asi po dvou a půl hodinách po otevření pobočky byla fronta dlouhá asi na hodinu.

Fronty byly u pobočky ČNB také v Ostravě. Fronta se táhla z Nádražní ulice, kde pobočka sídlí, přes Prokešovo náměstí kolem obvodní radnice až za roh do Tyršovy ulice.

Před pražskou centrálou České národní banky v ulici Na Příkopě se před devátou hodinou ráno vinula fronta několika stovek lidí až do poloviny ulice Nekázanka.

Podle mluvčí banky jsou zásoby mincí rozdělené plošně v regionech podle očekávané poptávky. „Rozhodně nepředpokládáme, že by došly první den. I podle zkušeností z loňského října očekáváme, že je budeme vyměňovat několik dní,“ uvedla Denisa Všetíčková.

Déja vu. Už zase se stojí fronta na dvacky před ČNB v Brně. Pravidla stejná jako minule, na mincích jsou ale portréty Rašína, Engliše a Pospíšila ke 100 letům československé měny. pic.twitter.com/ka8LqC8iqB — Tomáš Kremr (@kremrt) 30. ledna 2019

„ČNB navazuje na úspěšnou podzimní emisi tří příležitostných dvacetikorun k 100. výročí založení československého státu s názvem Významné osobnosti československého státu,“ uvedla Česká národní banka v tiskové zprávě.

V říjnu si lidé mohli vyměnit běžné dvacetikoruny za speciální, které místo knížete Václava na koni zdobí tři varianty portrétů otců československého státu - Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika.

Jako na banány. Tohle je fronta na nové pamětní mince před brněnskou pobočkou České národní banky. Největší vytrvalci čekali v mrazu od čtvrté ranní. Na řadu se dostali až v půl osmé. pic.twitter.com/Srpg1Gp4Iz — Události Brno (@UdalostiBrno) 30. ledna 2019

‚Je to móda‘

„Jako filatelista a numismatik si takové věci hlídám. Dělám to hlavně kvůli dětem a vnoučatům, aby viděli, čím jsme kdysi platili. Myslím, že až vyrostou, tak takovými nesmysly platit nebudou. Vzal jsem si kvůli tomu volno, bydlím 120 kilometrů od Brna,“ uvedl pro ČTK pětapadesátiletý Marek, který se zdráhal prozradit své příjmení.

Dvaasedmdesátiletá Zdena si nestihla mince vyměnit v říjnu, proto se tentokrát připravila a k budově ČNB v Brně dorazila brzo ráno. „Zjistila jsem si i otvírací dobu banky a chtěla jsem přijet už na sedmou. Ale pak mě zlákal východ slunce v Řečkovicích, který jsem si chtěla vyfotit, tak jsem dorazila až na osmou. Naštěstí jsem se pořádně oblékla,“ konstatovala seniorka, která chce mince na památku. „Ale třeba z nich jednou moji příbuzní budou mít radost, až je najdou v pozůstalosti,“ dodala pro ČTK.

Předseda pražské pobočky České numismatické společnosti Zdeněk Petráň už v říjnu v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz upozornil, že mince ovšem nebudou mít velkou hodnotu.

„V tom obrovském nákladu, ve kterém to vydali, to bude zajímavost, která bude stát 50 korun, stovku. Ne víc. Dělat ale okolo takový humbuk je nedůstojné,“ řekl.

Banka od každé z mincí vydala opět omezených počet, 200 tisíc kusů. Celkově se tak jedná o 600 tisíc kusů dvacetikorun.

„Normální numismatik si klepe na čelo. Je to móda, říkali to v televizi, děti si to přejí, a tak si to jdou rodiče jako idioti vystát,“ kritizoval tehdy zájem o emisi Petráň.

Mince a bankovky není možné objednat ani zaslat. Lze je pouze vyměnit za jakékoli jiné české mince a bankovky, a to výhradně na pracovištích České národní banky v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem.

Myslela jsem, že staré stravenky se mění jinde než v České národní bance. Nebo už je zase říjen 2018? pic.twitter.com/3TxGJMj0b3 — Tereza Kadrnožková (@TKadrnozkova) 30. ledna 2019

ČNB stanovila maximální možné množství pro výměnu na tři dvacetikoruny od každého motivu a tři stokoruny s přítiskem na osobu. Při návštěvě pracoviště ČNB si tak budou moci občané vyměnit maximálně devět dvacetikorun v celkové hodnotě 180 Kč a bankovky v hodnotě 300 Kč.

Kromě toho ČNB ve čtvrtek vydá pamětní stokorunu s portrétem Aloise Rašína. „Tuto pamětní bankovku, jejíž prodejní cena bude zhruba desetinásobně vyšší, než je její uvedený nominál 100 Kč, si budou moci zájemci zakoupit pouze u smluvních partnerů,“ uvedla ČNB. Jejich seznam je možné najít na webových stránkách České národní banky.

V ČNB zase rozdávají dvacetikoruny. Řada je teď od banky až za roh do Nekázanky… pic.twitter.com/jYXjWjmwsG — Kuba Konečný (@KubaKonecny) 30. ledna 2019