Horko v kanceláři? Od 34 stupňů máte nárok na minerálky zdarma

Takzvané ochranné nápoje při vysoké teplotě na pracovišti by lidé měli vypít navíc k běžnému pitnému režimu. Dospělí by měli vypít dva až tři litry. Za běžného počasí lidé ztrácí močí, dýcháním a pocením asi 1,85 až 2,6 litru vody.

Minerálka podaná jako ochranný nápoj by měla doplnit nejméně 70 procent ztráty za osmihodinovou pracovní směnu. Nápoj by neměl být chladnější než deset stupňů Celsia a teplejší než 16 stupňů.

Pokud by firma odmítla nápoje zajistit, mohou se pracovníci obrátit na hygieniky či inspektorát práce. „Zaměstnavateli hrozí za nedodržování povinností celkem vysoké sankce, a to až do výše dvou milionů korun,“ uvádí server Bezpecnostprace.info.

Voda ano, kafe ne

Nejhodnějšími nápoji pro zajištění běžného pitného režimu jsou pitná voda, minerálky, neslazené slabé čaje nebo nepřislazované ovocné či zeleninové šťávy, nejlépe ředěné vodou. Naopak slazené nápoje či káva nejsou vhodné. Zdroji tekutin jsou také ovoce a zelenina s vysokým obsahem vody jako jsou rajčata, okurky, melouny, jahody nebo citrusy.

Příjem vody je nutné podle ministerstva zdravotnictví hlídat zejména u dětí a seniorů, kteří nevnímají pocit žízně tak intenzivně. „Čím je dítě menší, tím relativně větší má jeho organismus obsah vody a zároveň tedy vyšší nároky na příjem tekutin. Dítě má v porovnání s dospělými také větší tělesný povrch a i povrch dýchacích cest, kterými se voda z těla také ztrácí,“ uvedl resort na webu.

Obecně se v horkém počasí doporučuje omezit tělesnou zátěž, omezit pohyb na slunci, nenechávat děti v kočárcích na přímém slunci a děti či zvířata v autech na parkovištích. Pacienti s chronickými nemocemi dýchacích cest a nemocemi srdce a cév by měli omezit vycházky kolem poledne a odpoledne.