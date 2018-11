Minimální mzda se od ledna zvýší na 13 350 korun, oznámila ministryně Maláčová po jednání tripartity

Minimální mzda se od ledna v Česku zvýší o 1150 korun na 13 350 korun. Dohodli se na tom zástupci koaličních stran ANO a ČSSD. O případném zvýšení životního minima budou dál jednat. Novinářům to po jednání tripartity a koaličních špiček řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Praha 18:13 14. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně Maláčová oznámila zvýšení minimální mzdy. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Minimální mzda naposledy rostla letos v lednu o 1200 korun na 12 200 korun. O navýšení pro příští rok kabinet dosud nerozhodl.

Nařízení by měl podle Maláčové schválit příští týden. Tripartita se na částce nedohodla. Odbory požadovaly 1500 korun. Podnikatelé by zvedli nejnižší výdělek o 800 korun. ANO chtělo přidat tisícikorunu. ČSSD nejdřív navrhovala 1500 korun, pak 1200 korun.

Podle návrhu ministerstva práce by minimální mzda měla odpovídat polovině průměrné mzdy Číst článek

"Po hodinové diskusi se sociálními partnery jsme dospěli k tomu, že to je politické rozhodnutí. Poté jsme dojednávali tu konečnou částku. Nakonec jsme se dohodli, že příští týden přinesu nařízení vlády s navýšením o 1150 korun na 13.350 korun," řekla Maláčová. Podle ní je je to "poměrně slušná částka", která představuje kompromis.

Na částce se dnes dohodli šéfové vládních stran Andrej Babiš (ANO) a Jan Hamáček (ČSSD) s ministryněmi financí Alenou Schillerovou (ANO) a práce Maláčovou (ČSSD). Hledali kompromis mezi 1000 a 1200 korunami. Babiš na odpoledním jednání členů kabinetu se zaměstnavateli a odboráři navrhl navýšení o 1100 korun.

S nejnižším výdělkem se zvedne i zaručená mzda, a to o 1150 až 2300 korun. Tento pojem zavedl v roce 2007 zákoník práce. Od ledna by se měla pohybovat od 13 350 korun do 26 700 korun.

Zaměstnavatelům vadí, že musí přidávat i ve všech stupních zaručené mzdy. Stěžují si na vysoké výdaje.

Maláčová v novele zákoníku práce teď navrhuje, aby se minimální mzda zvedala tak, aby odpovídala od ledna vždy polovině průměrné mzdy z předloňska. Podle dřívějšího návrhu bývalé šéfky resortu Jaroslavy Němcové (ANO) se měla minimální mzda stanovit jako 0,44násobek průměrné mzdy.

Minimální mzda v Česku je dlouhodobě pod hranicí příjmové chudoby. Ta byla loni pro samotného dospělého o 1555 korun vyšší než nejnižší čistý výdělek. Předloni rozdíl činil 1881 korun.

Před chvílí jsme se domluvili se zástupci zaměstnavatelů a odborů na zvýšení minimální mzdy o 1 150 korun. Díky @CSSD se tak zvýší od 1.1.2019 na 13 350 korun. Ta je v současné době pod hranicí chudoby, což si poctivě pracující nezaslouží. Jsem ráda, že jsme se nakonec domluvili. pic.twitter.com/vN6DAd9by2 — Jana Maláčová (@JMalacova) 14 November 2018