Ministerstvo chystá příručku pro práci s transgender žáky. ‚Škola má zajistit bezpečný prostor,‘ hlásí

V každé průměrně velké škole v Česku jsou podle odhadů ministerstva školství zhruba dva transgender žáci či studenti. Ministerstvo školství se rozhodlo vypracovat metodickou příručku pro základní i střední školy. „Řeší se tam třeba, jak to téma komunikovat s rodiči, nebo například, když se dítě vyoutuje, jak pracovat třeba s třídním kolektivem, aby nedocházelo k vyčleňování toho dítěte," popisuje Vítězslav Slíva z ministerstva školství. Praha 17:18 19. února 2025

„Stál jsem před tabulí, byla se mnou třídní učitelka, školní psycholožka a já jsem jim vysvětlil, že jsem trans, že se identifikuju jako muž a že nechci, aby mi říkali tím starým jménem, ale chci, aby mi říkali Jeremy a že doufám, že to nějak pochopí – nepochopili.“

Jeremy se narodil jako dívka, od svých dvanácti let se identifikuje jako kluk. Svým spolužákům to řekl, tedy se takzvaně vyoutoval, zhruba před rokem. Chtěl tím předejít nedorozumění. Stal se ale pravý opak a spolužáci ho začali šikanovat.

„A jednou ke mně prostě přišel ten kluk a řekl mi, že ‚no a ty se necháš vykastrovat, že jo, tebe vykastrují‘. Oni věděli, kam zasáhnout, oni věděli, jak mi udělat špatně. A pak řekli, že je to nemoc,“ popisuje Jeremy.

Lékařská potvrzení

Škola se podle Jeremyho maminky Martiny ale víc než o šikanu zajímala o různá lékařská potvrzení. Třeba když Jeremy učitele požádal, aby ho oslovovali novým jménem, jako chlapce. „Oni si nebyli jistí tím, jestli postupují správně a pro jistotu chtěli mít nějaké potvrzení od lékaře,“ vysvětluje.

Podle ministerstva školství přitom k tomu škola nic takového nepotřebuje, říká Vítězslav Slíva z Oddělení strategií. „Škola má především zajistit bezpečný prostor a to znamená, že ideálně v tomhle ohledu by měla vyjít vstříc tomu žákovi. K tomu ta škola nepotřebuje lékařské potvrzení,“ popisuje Slíva.

Právě tyto i další informace by měly školy najít v chystané metodické příručce o tom, jak přistupovat k transgender a tzv. genderově rozmanitému žactvu.

„Řeší se tam třeba, jak to téma komunikovat s rodiči, nebo například, když se dítě vyoutuje, jak pracovat třeba s třídním kolektivem, aby nedocházelo k vyčleňování toho dítěte.“

„Pokud by dítě chtělo chodit třeba na toalety pro opačné pohlaví, tak je tam snaha vyjít mu vstříc, ale zase je důležité tohle komunikovat se zbytkem školního kolektivu nebo mu umožnit chodit na záchody pro personál, tam to záleží na individuálních možnostech té školy,“ říká Slíva.

Příručka pro pedagogy

Příručkou ministerstvo reaguje na množící se dotazy ředitelů, pedagogů i rodičů. Podílí se na ní i Národní ústav duševního zdraví a nezisková organizace Transparent. I ta vnímá stoupající zájem ze strany odborné veřejnosti o téma transgender na školách.

Transgender studenti chodí i na Biskupské gymnázium Hradec Králové. Jeho ředitel a předseda Asociace ředitelů církevních škol Jiří Vojáček je ale vůči chystané metodice skeptický.

„Kdyby přišel metodický pokyn, který nám doporučuje, abychom třeba z té komunikace škrtli rodiny, což prostě v některých evropských zemích takhle je, že to má být mezi školou a dítětem, kdežto my s tím nesouhlasíme. My si myslíme, že takhle je to špatně.“

Podle ministerstva školství k tomu ale může být výjimečně důvod, vysvětluje Vítězslav Slíva.

„U těchto dětí může docházet ke zvýšenému riziku například bezdomovectví, to znamená, pokud s tím ti rodiče nesouhlasí a ta škola by to dítě vyoutovala, nebo by to řekla těmto rodičům třeba bez vědomí toho dítěte, tak to dítě může ohrozit tím, že by se mohlo octnout na ulici, nebo by mohlo být vystaveno fyzickému násilí,“ říká.

Příručku teď ministerstvo pošle vybraným školám k připomínkování, vydat ji chce na jaře.