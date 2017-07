Ministerstvo chystá tendr na nový systém pro vyplácení důchodů. Přijde na 300 milionů

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce nejpozději na začátku září spustit zakázku na nový informační systém pro vyplácení důchodů. Vyjít by měl na asi 300 milionů korun. Česká správa sociálního zabezpečení by mohla nový systém začít plně používat v roce 2020. Současný systém a programy jsou staré nejméně dvacet let.

Praha 17:46 30. července 2017