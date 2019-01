Za přestupky budou dostávat řidiči už jen čtyři nebo šest bodů, plánuje ministerstvo

Ministerstvo dopravy připravuje přísnější bodový systém pro řidiče. Nově už by přestupky měly být rozděleny pouze do dvou kategorií – šest bodů pro nejvážnější přestupky, čtyři pro méně nebezpečné. Deníku Právo to potvrdila mluvčí resortu Lenka Rezková. Řidičům tak bude stačit udělat tři „drobné“ přestupky a přijdou o oprávnění. Praha 18:49 8. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidič (ilustrační foto) | Foto: CC0 Public domain, Fotobanka Pixabay

Dosud se přestupky dělily do kategorií od dvou do sedmi bodů. Ministerstvo chce ale systém zjednodušit, a proto zavádí pouze dvě sazby. Původně uvažovalo, že by kategorie byly tři, ale nakonec dvoubodové přestupky zmizí.

Zavedením dvou sazeb se tak systém zpřehlední. Ale také zpřísní. Například za jízdu na červenou vzroste postih z pěti bodů na šest. Aby řidič přišel na rok o oprávnění, bude stačit, když ho například policisté třikrát chytí s telefonem v ruce.

Nepůjde ale o jedinou změnu. Ministerstvo plánuje zavést řidičské průkazy na zkoušku pro nové řidiče. Pro ně budou také navýšeny sazby přestupků na dvojnásobek.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) chce také podle Práva změnit pravidla pro jízdu přes křižovatky tak, aby na nich řidiči trávili méně času. Nově budou smět vozidlo odbočovat doprava i na červenou, pokud v pruhu ve výhledu nic nepojede.

Ministerstvo chce také striktně stanovit minimální bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. Podle České televize by při rychlosti 80 kilometrů v hodině měl být rozestup mezi vozidly alespoň padesát metrů, při padesátikilometrové rychlosti třicet metrů. Nedodržení těchto vzdáleností bude trestáno čtyřmi body.