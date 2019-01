Zkrachoval nám dodavatel, jinak se nic zásadního nestalo, řekl Ťok ke kolapsu na D1

Udělali jsme všechno, co bylo potřeba, hájil postup resortu ve čtvrtek ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) s odkazem na kolaps dopravy na dálnici D1 u Humpolce. V polovině prosince tady řidiči v kolonách dlouhých desítky kilometrů kvůli sněhu a kamionům uvízli na několik hodin. Podle Ťoka firmy, které měly modernizaci problematického úseku na starosti, zkolabovaly v přímém přenosu. Ministr se také ohradil vůči kritice premiéra Andreje Babiše (ANO). Praha 16:47 3. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr dopravy Dan Ťok za ANO | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„To, že jsme firmu ze stavby vyhodili a snažíme se věci řešit, jsou razantní kroky. Pokud někdo čeká, že začnou hned první den padat hlavy, to není můj styl,“ prohlásil během tiskové konference ministr Ťok v reakci na slova šéfa kabinetu Babiše. Ten v novoročním rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že Ťok by měl být vůči svým podřízeným „tvrdší a důslednější, popohánět je“.

Podle ministra však bylo možné ukončit spolupráci s konsorciem až v prosinci, kdy bylo zřejmé, že nejsou dodrženy termíny a společnost na dálnici nepracuje. Kolaps byl podle něho navíc způsobem především kombinací klimatických podmínek a nehod.

„Já si myslím, že budu lidi motivovat tím, že jim dám důvěru a že, když se mi něco nebude líbit, tak to s nimi proberu osobně. Jsem přesvědčen, že krom toho, že nám zkrachoval dodavatel, tak se nic zásadního nestalo,“ doplnil k tomu Ťok.

Ke kolapsu dopravy došlo v polovině prosince v zúženém úseku mezi 90. kilometrem u Humpolce a 104. kilometrem u Větrného Jeníkova. Dálnici blokoval nesjízdný povrch i kamiony. Řidiči v kolonách dlouhých desítky kilometrů čekali několik hodin.

Otevření problematického úseku

Výhrady komunistů Výhrady vůči ministru dopravy Danu Ťokovi mají také komunisté, na jejichž hlasech menšinový kabinet závisí. Jedním z důvodů je i prosincový kolaps na dálnici D1, což byl i podle premiéra Babiše skandál. „Pan Ťok je moc hodný na ty svoje podřízené firmy,“ řekl Babiš, podle něhož ministr musí přitvrdit. „A já určitě přitvrdím taky,“ prohlásil předseda vlády. Ťokovu práci kritizují také opoziční strany. Premiér v rozhovoru pro Českou televizi současně nevyloučil, že letos dojde k rekonstrukci vlády. Zda by se to mohlo ale dotknout přímo Ťoka, není zatím jasné.

Nyní by se měla část problematického úseku u Humpolce otevřít. S odstraňováním mobilních svodidel se má začít v pátek večer a potrvá zhruba čtyři dny. Konkrétně se to týká úseku mezi 90. a 94. kilometrem, kde oprava dálnice vůbec nezačala.

Po jejich odstranění zůstane dálnice zúžena na deseti kilometrech. Začít by měly i práce na opravě vodou vymletých částí dálnice.

Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Kroupy ale situaci komplikuje počasí. „My jsme připraveni 4. ledna začít. Na druhou stranu v případě, že by bylo takhle špatné počasí, tak bychom řidičům pouze komplikovali život, to bychom nechtěli. Máme proto alternativní termín, který by byl ten další pátek,“ uvedl Kroupa.

Smlouvu s novým dodavatelem mělo ŘSD podle Kroupy podepsat ve čtvrtek. Podle ministra Ťoka mezinárodní sdružení firem, které původně mělo dálnici mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem modernizovat, už dostalo několik pokut. Nový zhotovitel začne na čtrnáctikilometrovém úseku pracovat v létě.

Kolaps na dálnici D1 Dálnice je zúžená mezi 90. kilometrem u Humpolce a 104. kilometrem u Větrného Jeníkova kvůli modernizaci, kterou se ale nepodařilo dokončit před zimou.

V polovině prosince doprava na dálnici ve zúženém úseku několikrát zkolabovala. Blokoval ji nesjízdný povrch i kamiony. Od konce prosince platí pro celý úsek na Vysočině zákaz předjíždění nákladních aut.

Do kolon dlouhých desítky kilometrů se při kolapsu těžko dostávala auta silničářů. Nepřipravenost úseku na zimu kritizoval i Kraj Vysočina. ŘSD pak nechalo posunout svodidla a rozšířit jízdní pruhy v opravovaném úseku, kde se dál bude jezdit dvěma pruhy v obou směrech. Silničáři mají na dálnici nově k dispozici speciální techniku s užší radlicí a sypače bez radlic vhodné do zúžených úseků.

Opravy mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly v březnu. Zakázku za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Po prohlášení ŘSD ze 17. prosince o ukončení smlouvy se stavebními firmami oznámila o den později odstoupení od smlouvy za sdružení firma Geosan.

Konsorciu bylo doposud vyměřeno šest pokut v celkové výši asi 60 milionů korun. Celé konsorcium přestalo podle Kroupy úplně fungovat na konci minulého roku. „Pokud firma sankce nezaplatí, tak si je vezmeme z bankovních záruk a bankovních garancí, které od té firmy máme,“ řekl Kroupa.