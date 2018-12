‚Spoléhali na to, že nenachumelí.‘ Lidovci chtějí zařadit kolaps dálnice D1 na jednání sněmovny

Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) v neděli řekl, že lidovci chtějí na úterní schůzi ve sněmovně zařadit mimořádný bod, který se bude týkat situace na D1. Mluvil o tom společně s Pavlem Kováčikem (KSČM) a Jakubem Michálkem (Piráti) v Otázkách Václava Moravce. Lidovci chtějí, aby ministr dopravy Dan Ťok vysvětlil, jak chce situaci řešit. Ke kritice ministra se přidal i Kováčik. Praha 14:38 16. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidovci chtějí v úterý ve sněmovně jednat o situaci na D1. (ilustrační foto) | Foto: Michal Doležal | Zdroj: ČTK

Politici se vyjadřovali ke středeční situaci na dálnici D1, která se v noci ze středy na čtvrtek stala kvůli hustému sněžení téměř neprůjezdnou. Situaci komplikovala rekonstrukce a také kamiony. Kraj Vysočina ve čtvrtek podle ČTK uvedl, že kolaps provozu způsobila nepřipravenost modernizovaného úseku na zimní podmínky. Kritika zaznívala minulý týden i v Poslanecké sněmovně.

Zablokovaná dálnice D1. Někteří řidiči strávili v kolonách noc, situaci komplikují kamiony Číst článek

Chyba byla podle Pavla Bělobrádka také ve stavebním dozoru. „Všichni o tom věděli a byly dotazy, co když nachumelí. Samozřejmě se na ministerstvu spoléhalo, že nenachumelí a že se to stihne dodělat včas. Přičemž firma nebyla schopna dodržet termíny,“ kritizoval předseda lidovců stavbu na D1.

„Chceme v úterý navrhnout mimořádný bod na schůzi,“ řekl Bělobrádek s tím, že budou požadovat vysvětlení situace od ministra dopravy Dana Ťoka. Lidovci zároveň chtějí vědět, jaké důsledky ze situace vyvodí předseda vlády. Nevyloučil ani, že by navrhli doporučení k odvolání ministra dopravy.

„Pokud se tento bod otevře, budeme možná ještě ostřejšími kritiky ministra. Myslíme si ale, že je to problém všech vlád,“ přidal se ke kritice ministra Ťoka Kováčik.

Změna zákona?

Hnutí ANO zároveň kvůli komplikacím na D1 v týdnu přišlo s návrhem, který by zakázal kamionům jezdit na dálnici v levém pruhu. „Já jsem byl první, kdo v poslanecké sněmovně vykřikl, že do levého pruhu se v takové situaci nesmí dostat. Na to není potřeba změna zákona, stačí postavit značky typu ‚Když sněží, nesmíš tam,‘ řekl Kováčik s tím, že dříve nebyla odvaha takový návrh prosadit.

S dalším zákonem by ale nesouhlasili Piráti. „Naposledy říkali na ministerstvu dopravy, že se nestaví nové dálnice, protože nemají zákon. Tak jsme schvalovali malou změnu, zákon o urychlení výstavby silniční infrastruktury. A teď nachumelí na silnici a my zase musíme schvalovat další zákon, to je naprostý nesmysl,“ řekl Michálek. Návrh ANO a KSČM, kteří představili podobný návrh ve čtvrtek, je podle něj nesystémový.

Kováčik by ale chtěl návrh odsouhlasit už tuto zimu. „Nejsem si jistý, že jakýkoli zákon, může nahradit neschopnost ministerstva,“ reagoval Michálek.