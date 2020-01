Nikdo nemá nic jisté, bezdůvodné čistky to ale nebudou, říká Havlíček ke změnám na dopravě

Po konci Vladimíra Kremlíka (za ANO) v čele ministerstva dopravy čekají resort další personální změny. Premiér Andrej Babiš (ANO) už v pondělí vyzval k rezignaci prvního náměstka Tomáše Čočka i ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňka Hořelicu. Nový šéf dopravy Karel Havlíček (za ANO), který se funkce ujme v pátek, chce s oběma muži nejdříve mluvit. „Změny určitě budou,“ uvedl pro iROZHLAS.cz. Doporučujeme Praha 12:46 21. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„S každým z klíčových manažerů rezortu budu ihned po uvedení do pozice osobně mluvit. Předpokládám, že mi představí výsledky své práce za poslední období, plán na 2020,“ napsal pro iROZHLAS.cz v textové zprávě Karel Havlíček, který současně zastává post ministra průmyslu a obchodu (MPO).

Rozhodovat budou podle Havlíčka dosavadní výsledky práce, odbornost i loajalita. „Nikdo nemá nic jistého, na druhou stranu, změny určitě budou, ale nikoliv bezdůvodné čistky,“ dodal k tomu. O převzetí ministerstva dopravy Havlíček podle svých slov s Babišem diskutoval od víkendu.

„Posilování mojí role v hospodářské politice je ale dlouhodobější proces, mimo agendy ministerstva průmyslu a obchodu jsem v posledních týdnech pracoval stále více napříč ministerstvy. Připravuju hospodářskou strategii, která je nadresortní, propojujeme agentury, zavádíme duální vzdělávání a velmi se věnuji provázání inovací a výzkumu napříč rezorty,“ pokračoval.

Havlíček také tvrdí, že vyšší pracovní zátěž zvládne. „Na MPO jsem vytvořil během půl roku špičkový tým, který jede výborně, teď se soustředím na klíčové lidi na ministerstvu dopravy, využiji určitě i zázemí MPO. Nálož to bude velká, ale zvládne se to jinde ve světě, zvládneme to i my,“ doplnil.

Kremlík končí na ministerstvu dopravy po necelých devíti měsících. Premiér navrhl jeho odvolání kvůli kritizované zakázce k elektronickým dálničním známkám a prezident návrh takřka vzápětí přijal. Kremlík posléze na twitteru uvedl, že rozhodnutí Babiše respektuje.

Čekání na Havlíčka

Podle Babiše by měl v resortu skončit také Kremlíkův náměstek Čoček. Ten se ale zatím podle svých slov k odchodu nechystá. Čeká na příchod nového ministra. „Omlouvám se, v tuto chvíli je mým primárním úkolem seznámit nového pana ministra s celkovou situací,“ uvedl pro iROZHLAS.cz bez dalších podrobností.

Šéf Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Hořelica na otázku, zda tedy výzvu premiéra vyslyší a na post rezignuje, odpověděl podobně. „V tuto chvíli je pro mě zásadní seznámit nového pana ministra se stavem projektu s tím, že on potom rozhodne o dalším postupu. Teď bych to více komentovat nechtěl,“ řekl redakci. Ve funkci tak stejně jako Čoček nadále zůstane.

Babiš počítá s tím, že Havlíček bude funkci šéfa dopravy zastávat trvale. Změna může podle něj být základem perspektivní fúze ministerstev. Premiér zároveň v úterý uvedl, že Kremlík by mohl na ministerstvu dopravy zůstat a zabývat se některými konkrétními projekty.

„Je velice dobrý právník a možná, i s panem Havlíčkem jsme o tom mluvili, že by zůstal v resortu a měl na starosti nějaké konkrétní projekty,“ řekl Babiš během návštěvy Veselí nad Moravou.

Zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun získala od Státního fondu dopravní infrastruktury bez soutěže společnost Asseco Central Europe.

Způsob přidělení a cenu zakázky kritizuje opozice, zásadně se nelíbí i Babišovi, který v úterý zopakoval, že nejlepší by bylo zakázku zrušit a udělat znovu. Jde ale podle něj o čas. Kremlík zakázku zrušit nechtěl. V tiskové zprávě uvedl, že věřil SFDI, že má takovou zakázku absolutně pod kontrolou.