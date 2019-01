‚Až 10 omezení najednou.‘ Na silnicích se chystají opravy za 11 miliard, provoz zbrzdí hlavně na D1

Letos se na silnicích připravují opravy za 11 miliard korun. Ředitelství silnic a dálnic investuje větší část peněz na rekonstrukci silnic prvních tříd. Řidiči musí od jara počítat s větším množstvím uzavírek na dálnicích. Další stavební sezona totiž začne nejpozději v dubnu. Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Jana Kroupy může být jenom na dálnici D1 letos až 10 omezení najednou. Opravy zbrzdí provoz také na dálnicích D5 a D8. Praha 18:25 7. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Práce na dálnici D11. | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Silničáři na zimu dočasně odstranili většinu dopravních omezení. Na jaře ale znovu začnou práce na silnicích. Na údržbu a opravy silnic dá stát letos o 400 miliónů méně než loni. I tak se budou muset řidiči obrnit trpělivostí a počítat na silnicích s větším počtem uzavírek.

Na dálnici D1 chtějí silničáři letos pracovat na více než 80 kilometrech. „V jednu chvíli tam může být najednou až 10 omezení,“ vysvětluje generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. „V plné sezóně budeme mít na dálnici D1 sedm úseků, které budou v realizaci. K tomu je ale potřeba připočíst i opravy, které budeme dělat, a to konkrétně jak před Prahou, tak před Brnem v kilometru 189 a půl až 193,8. Předpokládáme, že tuto opravu zahájíme rámcově v dubnu,“ komentuje Kroupa.

Nová stavební společnost

Dálnice D1 má být zmodernizovaná do roku 2021. Termín dokončení ale může ohrozit rozpracovaný úsek u Humpolce. Ředitelství silnic a dálnic totiž loni v prosinci vypovědělo dodavateli smlouvu. Teď musí hledat novou stavební společnost.

Podle Kroupy ředitelství dálnici stihne dokončit včas. „Jsme přesvědčeni, že pokud nebudou zásadní problémy, které by se opakovaly, například tendru nebo které by se opakovaly v rámci realizace, tak jsme ten úsek schopni znovu vysoutěžit a do roku 2021 postavit.“

Kromě modernizace dálnice D1 budou pokračovat i rozsáhlé opravy kolem Prahy. První práce začaly už loni, například na hradecké dálnici D11 na prvních osmi kilometrech. K tomu letos přibude omezení na dálnici D5 a D8. Opravovat se mají ve velkém i silnice prvních tříd. „Ředitelství silnic a dálnic do nich chce investovat větší část rozpočtu, a sice osm miliard korun. Další peníze má resort připravené také na výstavbu nových dálnic,“ říká mluvčí Ministerstva dopravy Lenka Rezková. „Do výstavby silnic a dálnic, které jsou již v realizaci, půjde 12,2 miliardy. Na nově zahajované stavby je v rámci takzvané globální položky vyčleněno 18,1 miliardy korun.“

Začít se má třeba s výstavbou dálnice D3 do Českých Budějovic. „Dále zahájíme také stavbu na D35 v úseku Opatovice – Časy a na D48 v úseku Frýdek-Místek zahájíme druhou etapu obchvatu,“ vysvětluje Rezková.