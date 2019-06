Inventura vládních slibů: kilometry nových dálnic, slevy na jízdném. Co je splněno a na čem se pracuje?

Řidičské průkazy na zkoušku, integrovaný systém veřejné dopravy nebo větší rozšíření lodní a vlakové přepravy na úkor kamionů. To jsou některé vládní závazky z programového prohlášení v oblasti dopravy, které se současnému kabinetu zatím nepodařilo splnit. Na větší části slibů ovšem resort dopravy průběžně pracuje. Praha 11:18 25. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V současné době tak máme rozestavěno celkem 140 kilometrů dálnic na zelené louce.“(Ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Z plánovaných 110 kilometrů nových dálnic do roku 2021 uvedených v programovém prohlášení vlády zatím resort zprovoznil pouze dvanáct kilometrů. A to čtyři kilometry loni v srpnu na úseku dálnice D7 mezi Bitozevsí a Postoloprty na Lounsku a v pondělí osmikilometrový úsek dálnice D3 mezi Bošilcem a Ševětínem na jihu Čech.

Podle ministra dopravy za hnutí ANO Vladimíra Kremlíka ale sliby programového prohlášení vlády platí - od začátku loňského roku až dosud resort zahájil výstavbu 86 kilometrů nových dálnic, řekl Radiožurnálu Kremlík.

„V současné době tak máme rozestavěno celkem 140 kilometrů dálnic na zelené louce. Tudíž mojí ambicí je splnit programové prohlášení vlády. Co je aktuálního: letos by mělo být otevřeno zhruba asi 26 kilometrů nových dálnic a 25 kilometrů obchvatů na silnicích první třídy.“

A do roku 2021 by vláda měla zprovoznit také 100 kilometrů nově zmodernizované dálnice D1. Právě kvůli dopravním kolapsům na této komunikaci z letošní zimy čelil ostré kritice opozice i KSČM Kremlíkův předchůdce za hnutí ANO Dan Ťok. Kremlík trvá na tom, že se vládě plánovaný termín modernizace podaří dodržet, podle dopravního experta Jana Sůry to ale není vůbec jisté.

Termín D1 je ,na hraně‘

„V případě D1 bohužel stát doplácí na problém, který má u řady veřejných zakázek - že soutěžil pouze na cenu. Ten aktuální termín 2021 je poměrně na hraně. Ředitelství silnic a dálnic i stát stále tvrdí, že to stihnou. Ale není ještě stále vysoutěžen ten poslední úsek, takže bych se nechal spíš překvapit, jestli se to stihne nebo ne,“ říká Sůra.

Některé položky vládního prohlášení už má resort dopravy splněné. Umožnil například vyřizování řidičských průkazů mimo trvalé bydliště a zavedl slevy pro studenty a důchodce ve veřejné dopravě. V poslanecké sněmovně už také čeká na schválení návrh na zavedení elektronických dálničních známek - ty by měli řidiči používat od roku 2021. Vláda také podporuje takzvané PPP projekty, tedy výstavbu silnic ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru, říká Kremlík.

„My PPP projekt realizujeme v současné době v úseku Příbram - Písek. Probíhá soutěžní dialog. Já jsem v této věci v intenzivním kontaktu s panem premiérem a budeme se snažit předložit i další úseky, které bychom chtěli spolufinancovat partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, ať se to týká D35, D6, D7 případně propojení Praha-Tábor D3.“

Podle Sůry vláda naopak otálí s prosazováním dalšího svého závazku: Zavedení řidičských průkazů na zkoušku pro začínající nezkušené řidiče. „Není úplně velká vůle toto tlačit. Přitom je to poměrně zásadní faktor ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu.“

Návrh na zavedení řidičských průkazů na zkoušku je aktuálně v mezirezortním připomínkovém řízení. A jen v rovině debat je další vládní slib: zavedení celostátního integrovaného systému, ve kterém by si dopravci navzájem uznávali jízdenky.