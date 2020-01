Jak vzniká e-shop na dálniční známky za 400 milionů? Parametry zakázky ministerstvo tají

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) plánuje utratit 401 milionů korun za e-shop, call centrum uživatelský portál, mobilní aplikaci a další služby potřebné pro prodej elektronických dálničních známek, které se mají začít prodávat 1. ledna 2020.

Zakázka, kterou vyhrála firma Asseco Central Europe proběhla v režimu důvěrné, není proto jasné, kolik peněz budou jednotlivé položky stát.

Ministerstvo dopravy, pod které fond spadá, brání utajení například tím, že součástí zakázky jsou i automobily osvobozené od dálničního poplatku, mezi které patří i vozidla tajných služeb.

Kompletně černá stránka, tak vypadá příloha smlouvy, ve které jsou parametry zakázky ohledně systému na prodej elektronických dálničních známek. Důvodem, proč stát nechce zveřejnit podrobnosti o zakázce, je kromě důvěrného režimu i to, že tyto informace považuje společnost za svoje obchodní tajemství.

Schéma sytému, který má Asseco Central Europe dodat | Zdroj: SFDI

„Částečně používají i argument, že by to odhalilo bezpečností parametry systému a ohrozilo by to jeho bezpečnost, což je nesmysl,“ řekl pro server iROZHLAS.cz zakladatel portálu Hlídač státu Michal Bláha, který se kvůli zmíněné zakázce ve čtvrtek zúčastnil schůzky se zástupci ministerstva dopravy.

Státní fond dopravní infrastruktury nejdříve vybral pět firem, které mohou pracovat v důvěrném režimu. Byly to společnosti Asseco Central Europe, Autocont, ČD Informační servis, Komix a Adastra, přiblížil Bláha. Všechny musely mít prověrku na stupeň důvěrné na seznamování s daty i na jejich zpracování, realizovat ve státní správě obdobný systém a také mít „dostatečně velký technický tým“.

„Dodavatel byl vybrán na základě nižší nabídkové ceny, která byla dále ověřena nezávislým znaleckým posudkem jako cena obvyklá,“ napsalo ministerstvo dopravy v tiskové zprávě.

Call centrum 24 hodin denně

Bližší informace o zakázce ale ministerstvo zatím odmítá sdělit. „Hodláme je uveřejnit na zítřejší tiskové konferenci,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí František Jemelka. Bez nich ale podle Bláhy nelze vysvětlit, proč systém stojí více než 400 milionů korun. „Ta cena je velmi vysoká. Nebál bych se říct násobně – až pětkrát nebo desetkrát – předražená,“ myslí si.

Některé parametry ale přesto zástupci ministerstva na čtvrteční schůzce prozradili. „Call centrum má například běžet 24 hodin denně a sedm dní v týdnu, má být schopné komunikovat ve třech řečech (češtině, angličtině a němčině – pozn.red.) a musí být schopné pokrýt očekávaný velký počet dotazů při nastartování projektu,“ dodal Bláha.

Podle něj přitom u nás i v zahraničí existují podobné zakázky za výrazně nižší cenu. Jedním z příkladů je i slovenská Eznamka.sk, na které se také prodávají dálniční známky. Její pořízení ale stálo tři miliony eur (75 milionů korun) a za roční provoz potom utratí 300 tisíc euro (skoro 7,5 milionu korun).

Srovnatelný je i systém Portál občana. „Pracuje s citlivějšími informacemi i osobními údaji, je škálován na přibližně stejné množství uživatelů a stojí desítky milionů korun na pořízení a miliony korun na provoz,“ přiblížil Bláha.

Režim důvěrné?

Zakázku v režimu důvěrné podle odborníka na veřejné zakázky Jiřího Skuhrovce z webu zIndex.cz využívá přitom převážně ministerstvo obrany nebo vnitra, jinak je ve státní správě tento postup netypický.

„Probíhá mimo regulaci zákona o veřejných zakázkách, když zadavatel dospěje k názoru, že to není vhodné pro zákonnou soutěž, protože je tím ohrožena bezpečnost státu. Stává se to naprosto výjimečně a moc se to nevidí mimo ministerstvo obrany,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz odborník na veřejné zakázky Skuhrovec.

Fond se zároveň dlouhodobě drží na konci žebříčku zIndex, který analyzuje a porovnává veřejné zakázky a měří jejich transparentnost a hospodárnost. V roce 2015 se objevil na chvostu kvůli zakázce na distribuci a prodej kupónů pro emise, kterou zadal napřímo České poště.

„Ve sledovaném období SFDI sice zadal výše uvedenou veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, avšak použití tohoto zadávacího řízení předcházela dvě otevřená nadlimitní zadávací řízení, která musel SFDI zrušit v souladu s § 84 odst. 1, písm. e) ZVZ, tedy z důvodu, že byla v zadávacím řízení podána vždy pouze jediná nabídka,“ obhajoval tenkrát fond své jednání.

