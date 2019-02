Ministerstvo dopravy chce odstrašit lidi, říká advokát o návrhu kaucí ve stavebním řízení

Ministerstvo dopravy přišlo s novelou zákona na zrychlení přípravy a povolování dopravních staveb. Resort navrhuje zavést desetitisícové kauce, pokud by se občané chtěli odvolat proti umístění či realizaci stavby. O tématu v Českém rozhlasu Plus debatovali v úterý mluvčí ministerstva Lenka Rezková a advokát Pavel Černohous z Ateliéru pro životní prostředí. Pro a proti Praha 10:20 2. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavba jednoho z mostů na dálnici D1 u Přerova | Foto: Lenka Kratochvílová

Kauci, která by v případě úspěšného odvolání měla být vratná, navrhuje ministerstvo v případě odvolání 25 tisíc korun, za každé napadené závazné stanovisko pak dalších 10 tisíc korun.

Podle mluvčí rezortu dopravy Lenky Rezkové mají kauce zamezit zneužívání institutu odvolání, který v některých případech vede k nesmyslnému oddalování zahájení staveb, a to i o více než rok.

Návrh prý také počítá s ochranou těch účastníků řízení, kteří by si nemohli dovolit kauci složit – na základě jejich žádosti je může této povinnosti zprostit správní orgán.

„Vítáme jakékoli podněty a jsme ochotni debatovat. Ale na začátku té přípravy.“ Lenka Rezková

„Kauce zavádíme až do poslední fáze přípravy staveb, tedy než je vydáno stavební povolení. Předtím má veřejnost dostatečný prostor, aby se mohla k přípravě staveb vyjádřit,“ tvrdí Rezková.

Veřejnost podle ní může do řízení vstoupit už při územním plánování a vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území a vlivů na životní prostředí (EIA) nebo při územním rozhodnutí. „Stavební řízení je až opravdu poslední fáze, kdy má veřejnost možnost se vyjádřit,“ vysvětluje.

Zrychlit má ministerstvo

S tím nesouhlasí advokát Pavel Černohous z Ateliéru pro životní prostředí: „To není pravda. Pokud někdo připravuje dokumentaci u sebe v kanceláři, těžko se k ní může někdo vyjadřovat. První možnost je u umisťování a povolování stavby. A tam už chce ministerstvo vybírat kauci,“ reaguje.

Podle návrhu prý budou účastníci muset složit kauci i při odvolání proti umístění či povolení stavby dopravní infrastruktury. „Tvrzení, že veřejnost může vznést námitky při umisťování a že kauce je až při povolování, ze zjevně nepravdivé,“ doplňuje právník.

Upozorňuje na to, že územní plány byly schváleny v minulosti a dálnice se do nich dostaly na základě generelu již v 60. letech – a tehdy se o nich nediskutovalo. Černohous připouští, že veřejnost se může vyjadřovat v rámci EIA, zde to prý ale nemusí být bráno v potaz.

Ministerstvo podle něj nedělá dost pro to, aby zrychlilo přípravu staveb, a odvolává se na stanovisko Nejvyššího správního soudu. „Proč ministerstvo podává takový návrh, aniž by předložilo analýzu příčin zdlouhavosti? Proč ministr Ťok neudělal něco pro zlepšení přípravy staveb?“ ptá se Černohous.

„Smyslem kaucí zjevně je odstrašení od toho, aby se někdo vůbec snažil domáhat ochrany svých práv. A to jen proto, aby ŘSD mohlo po devíti letech předložit projekt s chybami a mělo jistotu, že ho nikdo nenapadne.“ Pavel Černohous