Ministerstvo dopravy zpřísňuje měření emisí. Stanice musí fotograficky dokumentovat každou kontrolu

Auta, která nesplňují ekologické předpisy, už nebudou mít šanci projít měřením emisí. Od pátku totiž musí být každá stanice měření emisí v on-line evidenci kontrol ministerstva dopravy. Nový systém má zabránit falšování výsledků a posloužit jako důkaz, že auto skutečně na měření bylo. Praha 8:00 1. prosince 2017

Auto musí nově mechanici vyfotit zepředu i zezadu. Zdokumentují také poznávací značku, výrobní štítek, identifikační číslo a stav tachometru. Fotografie i výsledky měření pak budou ukládat do Informačního systému technické kontroly, kam už musí být stanice přihlášená.

„Je to protokol, který teď už vygeneruje systém. Není to situace, že by to tam ťukal měřič ze systémů. Bude muset dát input ze zařízení do systému a systém to okamžitě vytiskne, takže tam nebude žádná možnost ovlivňování,“ vysvětluje ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok.

U každého auta bude také čas a doba kontroly. Mechanici by proto neměli mít vůbec možnost výsledky nějak upravovat. Nemělo by se tak stávat, že auto projde, i když emisní limity nesplňuje. Někteří řidiči totiž objížděli emisní stanice, dokud u některé neuspěli.

Pro řidiče nepůjde o nijak dramatickou změnu. Kromě fotografování, které je navíc, budou technici nadále postupovat jako obvykle. Čekání by se proto mělo prodloužit jen o pár minut. „Průměrně prohlídka na emisích probíhá 10 minut. Rozhodně to není tak, že by se to s fotografováním výrazně protahovalo,“ dodává mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Stanice se do systému přihlásí, nebo skončí

Emisní stanice se mohly zkušebně přihlásit do nového systému už v listopadu. Technici z Asociace emisních techniků a opravářů si ale v době zkušebního provozu stěžovali na chyby, kvůli kterým se občas nedařilo protokol o měření dokončit a odeslat. V současné době je v evidenci kontrol už přes tisíc stanic z celkem 1800. Řidiči by si měli jejich seznam zkontrolovat na stránkách ministerstva dopravy.

Pokud se stanice do systému nepřihlásí, pak nebudou smět protokoly o měření emisí vydávat. A pokud budou zkoušet dál vydávat ty staré, tak už nebudou platit. Stanice technické kontroly je od pátečního dne neuznají.

Žádné postihy ale neregistrovaným stanicím nehrozí. Stát totiž emisní stanice nijak nereguluje. Ty, které se do systému nepřihlásí, prostě skončí. Nemusí to ani oznámit. Díky evidenci ale ministerstvo zjistí, které stanice v měření pokračují.