Stanjura zahájil audit mediálního servisu Schillerové. Prověří, za co utratilo ministerstvo dva miliony

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nechá prověřit opodstatněnost nákladů za mediální prezentaci jeho předchůdkyně Aleny Schillerové (ANO), píše server Aktuálně.cz. Autoři měli za prezentaci bývalé ministryně od resortu dostat téměř dva miliony korun. Další finanční ohodnocení pak vyplácelo hnutí ANO, a to i přes to, že oba muži byli zaměstnanci ministerstva. Ani jeden z nich už nyní v resortu nepůsobí.

Nejviditelnější částí mediálního servisu byly výrazně stylizované fotografie i videa bývalé šéfky resortu Aleny Schillerové. Ta snímky s pávem nebo v háji magnolií sdílela na sociálních sítích, nejčastěji na svém osobním instagramovém účtu. Podle Schillerové měly občanům přiblížit agendu ministerstva financí.

Bývalá ministryně následně uvedla, že osobnější fotky a videa, které nesouvisely s agendou resortu, platilo hnutí ANO. Jenže fakt, že prezentaci Schillerové mělo platit hnutí, odmítl jeho předseda Andrej Babiš. „Ne, hnutí ANO to nebude platit, to je problém paní předsedkyně, ona se s tím musí vypořádat. Hnutí ANO to řešit nebude, protože se stala členkou až 21. října minulého roku,“ řekl.

Autor fotografií David Šedivý začal pro bývalou šéfku resortu pracovat loni v lednu, kameraman Jakub Konečný ještě o čtyři měsíce dříve. Na ministerstvu financí pracovali oba muži do konce listopadu minulého roku.

Šedivý i Konečný brali měsíčně přibližně 75 tisíc korun hrubého, za dobu svého působení jim tak bylo vyplaceno celkem 1,93 milionu. Se započtením odvodů na zaměstnance ale celý mediální servis stál ministerstvo financí 2,5 milionu korun. Nástupce Schillerové Zbyněk Stanjura chce nyní prověřit, zda resort vynaložil peníze hospodárně.

K zahájení prověrky, která se zaměří na fungování, personální zajištění a financování odboru vnějších vztahů a komunikace vyzval Stanjura minulé úterý. Probíhat by měl až několik týdnů. Prověrku bude mít na starost odbor interního auditu, který spadá přímo pod ministra.

Audit by měl v případě zjištění nedostatků či pochybení informovat šéfa resortu, který by měl následně pravidla upravit tak, aby k ničemu podobnému v budoucnu již nemohlo dojít. V případě aktuální kauzy by se mohlo jednat například o zavedení pevného počtu zaměstnanců daného odboru a stanovení úkolů podle reálných potřeb resortu, upozornil server Aktuálně.cz.

Pokud by prověrka ukázala, že peníze vynaložené na mediální servis nebyly přijatelné, není jisté, zda by bylo možné vymáhat škodu. Zákon o finanční kontrole totiž s takovou možností nepracuje. Podle serveru by ale v takové situaci měla být ustanovena škodní komise. To, zda by mohla vymáhat škodu i po Schillerové, však jasné není. Stanovují to totiž interní předpisy resortu.