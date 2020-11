Přemrštěné ceny i nedostatek odborníků. Stát si posvítil na nákupy roušek a respirátorů

Ministerstvo financí dokončilo prověrku ochranných pomůcek, které během jarní vlny koronavirové nákazy nakoupilo ministerstvo zdravotnictví. Resort podle zjištění serveru iROZHLAS.cz odhalil dílčí pochybení způsobené „časovou tísní i nedostatkem odborného personálu“. Kontrolu státem pořízených roušek a respirátorů dokončil už také Nejvyšší kontrolní úřad, své závěry plánuje zveřejnit v prosinci. Původní zpráva Praha 6:00 10. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé nákupy roušek a respirátorů ministerstvem zdravotnictví vzbuzovaly pochybnosti (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Z analýzy postupu ministerstva zdravotnictví vyplynula řada dílčích procesních pochybení způsobených zejména časovou tísní, ve které se ministerstvo zdravotnictví v počátcích krizového stavu nacházelo, ale i nedostatkem odborných a organizačních kapacit pro zvládnutí úkolu svěřeného ministerstvu zdravotnictví vládou,“ shrnul pro iROZHLAS.cz závěry resortní prověrky šéf kanceláře státního tajemníka Miloš Nagy.

Ministerstvo financí analyzovalo nákupy osobních ochranných i lékařských pomůcek, které ministerstvo zdravotnictví zajistilo kvůli pandemické krizi od 1. ledna do 30. dubna. Vzhledem k tomu, že resort zdravotnický materiál nikdy centrálně nenakupoval, neměl tak na to podle Nagyho dostatečně školené zaměstnance ani „nastavené procesy, na základě kterých by mohlo bez dalšího prodlení při centrálních nákupech postupovat.“

„I když nákupní tým ministerstva zdravotnictví doplnili odborníci z jiných organizací, provádění centrálních nákupů po celou dobu jejich uskutečňování bylo ovlivněno krizovými a rychle se měnícími podmínkami na českém i mezinárodním trhu, což mělo za následek nedostatečné vytváření auditní stopy o ad hoc zaváděných pravidlech i o realizovaných nákupech,“ pokračoval Nagy.

Stanovena podle něj nebyla ani pevná pravidla pro průzkum trhu a posouzení jednotlivých dodavatelů. „Byla prováděna pouze základní kontrola spolehlivosti dodavatelů,“ upřesnil Nagy. Z analýzy dále vyplynulo, že resort ochranné pomůcky nakupoval za přemrštěné ceny. „Jednotková cena výrazně převýšila průměrné jednotkové ceny v posuzovaném období,“ nastínil.

Další dílčí pochybení se týkalo samotných objednávek a smluv, které resort s dodavateli uzavřel. U některých z nich nebyla dostatečně „upravena identifikace předmětu smlouvy včetně požadavku na soulad s právními předpisy upravujícími technické požadavky na výrobky a dále specifikace dodacích, platebních a jiných podmínek“. Nedostatky kontrola odhalila také v oblasti zveřejňování údajů v registru smluv.

Analýza nákupů

Výsledky prověrky resort posléze předal Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, který dodávky zdravotnického materiálu během jarního náporu nakažených také kontroluje. „Realizuje komplexní kontrolu nákupů osobních ochranných pomůcek a závěry ministerstva financí tak může případně využít v rámci své činnosti,“ přiblížil mluvčí resortu Michal Žurovec.

A prověrka nejvyšších kontrolorů je i důvod, proč ministerstvo financí zatím odmítlo své závěry blíže komentovat. Redakce tak o podrobnosti musela požádat s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím. Ačkoli resort odmítl poskytnout vlastní analýzu nákupů, zaslal alespoň své hlavní nálezy.

S nimi seznámil i ministerstvo zdravotnictví, které mělo možnost se k celé věci vyjádřit. Jaký ale resort nově vedený Janem Blatným (za ANO) zaujal postoj, není zřejmé. „S vašimi dotazy se prosím obraťte na tiskové oddělení ministerstva financí,“ odepsal redakci Kryštof Berka z tiskového odboru.

Reagoval tak na žádost serveru iROZHLAS.cz, aby vzhledem k dřívějším pochybnostem ohledně resortních nákupů popsal, jaké chyby prověrka kolegů z ministerstva financí odhalila. Na opětovnou žádost už neodpověděl. Stejně tak resort zatím i přes urgence nereagoval na otázky, jak s výsledky kontroly naložil a zda je případně nějak rozporoval.

Připomínky resortů

Dokončeno je přitom už i šetření Nejvyššího kontrolního úřadu, s jehož výsledky se resort zdravotnictví aktuálně seznamuje. „V současné době jsme ve fázi, kdy probíhá předávání protokolů s našimi dílčími zjištěními jednotlivým kontrolovaným osobám,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí Jana Gabrielová.

Vedle ministerstva zdravotnictví se totiž pod drobnohledem ocitlo také ministerstvo vnitra, které zdravotnický materiál během krize také nakupovalo. Server iROZHLAS.cz už dříve upozornil, že vnitro na jaře ochranné pomůcky nakupovalo oproti zdravotnictví až šestkrát levněji.

Resorty mají teď možnost odhalení kontrolorů připomínkovat, poté se úřad s námitkami vypořádá a kontrolu uzavře. „Předpokládáme, že kontrolní závěr, který shrne výsledky celé kontroly, zveřejníme v prosinci. Do té doby nemůžeme kontrolu blíže komentovat,“ doplnila Gabrielová.

Podezřelé nákupy

Kvůli kontraktům uzavřených s dodavateli roušek a respirátorů během jarní koronavirové krize čelilo kritice především ministerstvo zdravotnictví tehdy vedené Adamem Vojtěchem (za ANO). Pochybnosti panovaly například kolem nákupů respirátorů od společnosti Recea Prague, jejíž jednatel Jan Kunc má podle veřejné evidence na sobě 18 exekucí.

Společnost Recea Prague získala od ministerstva zdravotnictví šestici kontraktů na dodávku více než milionu kusů respirátorů třídy FFP2 a zásilku dovezenou z Číny potřebovala zřejmě někde uskladnit. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Problematický byl také obchod se společností Batist Medical. Jak už dříve upozornil iROZHLAS.cz, resort od české firmy nakoupil respirátory šestkrát dráž, než je od čínských dodavatelů v té době kupovalo vnitro. Do hledáčku se dostala také lanškrounská firma LA Factory, která do doby, než získala stamilionové zakázky od zdravotnictví, nevykázala žádnou činnost.

Vedle toho se nákupy zdravotnického materiálu během nouzového stavu zabývají také detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. V červenci zasahovali u výše zmíněných dodavatelů ochranných pomůcek a o součinnost požádali také ministerstvo zdravotnictví.

Dosud však nebyl nikdo obviněn. „V předmětné trestní věci nadále probíhá prověřování a policejní orgán provádí úkony trestního řízení k objasnění věci,“ uvedl redakci bez dalších podrobností státní zástupce Ondřej Trčka z Vrchního státního zastupitelství v Praze, které případ dozoruje.