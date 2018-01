Ministerstvo zveřejnilo z 50stránkové zprávy OLAF tři odstavce. Dokud neskončí vyšetřování, víc neukáže

Ministerstvo financí ve čtvrtek odpoledne zveřejnilo část ze závěrů vyšetřování OLAF v kauze dotací pro farmu Čapí hnízdo. Úřad v něm doporučuje, aby Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku přijalo náležitá opatření pro zajištění vynětí téměř 42,5 milionu korun z projektů dotovaných Evropskou unií. Ministryně financí pro Českou televizi uvedla, že do konce vyšetřování kauzy zbytek zprávy není v plánu zveřejnit. Praha 15:28 4. 1. 2018 (Aktualizováno: 16:32 4. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo financí | Foto: Filip Jandourek

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách tři odstavce závěrů z padesátistránkové zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo. OLAF v závěrech vyzývá k vynětí farmy z projektů dotovaných Evropskou unií. Píše také o nesrovnalostech v projektu Čapího hnízda. Farma je mezi majetkem, který premiér Andrej Babiš (ANO) loni převedl do svěřenského fondu.

Ministerstvo závěry ze zprávy OLAF zveřejnilo na základě požadavků, se kterými se na něj obrátili lidé podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nevyhovělo ale žádosti o zveřejnění celé zprávy, protože by to podle jeho názoru mohlo ohrozit trestní řízení kolem financování Čapího hnízda.

„Částečně odmítáme uveřejnění informace, to znamená zbytku zprávy OLAF, a to s ohledem na probíhající trestní řízení, tak jak je to v souladu se zákonem 106,“ řekla České televizi ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Úřad upozornil, že až pominou důvody, pro které zveřejnění hlavní části zprávy odmítl, bude možné na základě nově podané žádosti dokument poskytnout.

„Reakce Ministerstva je nedostatečná a tím i nepřijatelná. Zpráva má být podle mého přesvědčení zveřejněna celá, a protože se tak nestalo, mám vážné obavy, že je snaha celou záležitost znepřehlednit, řešení oddálit a vyhnout se pomocí právních kliček případným trestně-právním důsledkům,“ uvedl předseda Senátu Milan Štěch ČSSD. Vyzval zároveň k zveřejnění kompletní zprávy.

„Jemně řečeno to v překladu znamená, že při získávání dotace bylo porušeno právo,“ uvedl v reakci na zveřejněné závěry předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Ministerstvo dostalo čtyři desítky žádostí o zveřejnění zprávy OLAF k Čapímu hnízdu. U předchozích zpráv OLAF k vyšetřování jiných projektů, které ministerstvo v minulosti dostalo, podle Žurovce nikdy žádné závěry zveřejněny nebyly.

44 projektů

Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka označil zveřejnění závěrů za nedostatečné, trvá na publikaci celé zprávy OLAF. „MF tímto postupem bohužel jen zvyšuje podezření, že tento projekt není v pořádku!,“ uvedl.

Ministerstvo ve čtvrtek na základě doporučení Evropské komise vyzvalo k vynětí celkem 44 projektů, které prověřuje OLAF, z evropského financování. Mezi nimi je i Čapí hnízdo. Vyjmutí fakticky podle mluvčího ministerstva financí Michala Žurovce znamená, že na jednotlivé projekty bude pohlíženo jako na národní dotace. Padesátimilionovou dotaci pro vznik Čapího hnízda by tak v konečném důsledku zaplatili čeští daňoví poplatníci.

Kvůli dotaci na Čapí hnízdo čelí Babiš spolu s dalšími lidmi obvinění české policie. Příští týden by kvůli záležitosti měl vypovídat před mandátovým a imunitním výborem Sněmovny, který posuzuje policejní žádost o jeho vydání k trestnímu stíhání. Den po výpovědi na výboru bude Babišova vláda ve Sněmovně žádat o důvěru.

Pracovní překlad závěrů OLAF: 26. 1. 2016 bylo zahájeno výše zmíněné vyšetřování v souvislosti s možným výskytem nesrovnalostí v průběhu realizace projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo“, který byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci českého Regionálního operačního programu Střední Čechy pro roky 2007-13. Po dokončení všech vyšetřovacích úkonů nyní toto vyšetřování uzavírám. Ve smyslu závěrů vyšetřování, které jsou součástí Závěrečné zprávy a v souladu s článkem 11 nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, doporučuji, aby: Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku učinilo následující krok: Přijalo veškerá náležitá opatření pro zajištění vynětí částky 42 497 826,80 Kč / 1 647 676,40 EUR, jak je uvedeno v přiložené Závěrečné zprávě OLAF, v souvislosti s nesrovnalostmi zjištěnými v rámci projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo“. Ministerstvo financí v zájmu maximální transparentnosti zveřejňuje také znění správního rozhodnutí a souvisejícího poskytnutí informací zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Toto zdůvodnění najdete na webu ministerstva. Zdroj: web Ministerstva financí ČR

Zprávu uvidí poslanci

Členové imunitního výboru Sněmovny budou mít od pátku přístup ke zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k Čapímu hnízdu, uvedl na twitteru předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Neznamená to podle něj však možnost celou zprávu zveřejnit. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štepánka Zenklová potvrdila, že zpráva OLAF je od čtvrtka součásti spisu, poslance však bude vázat mlčenlivost.

Od zítřka mají členové mandátového a imunitního výboru přístup ke zprávě OLAF. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 4, 2018

Nebylo možné dohledat

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov.

Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Česká policie kvůli padesátimilionové dotaci pro Čapí hnízdo obvinila premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše a žádá o jeho vydání Poslaneckou sněmovnu. Celkem bylo v případu obviněno 11 lidí, vedle Babiše i předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.