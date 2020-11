Ministerstvo kultury navrhuje, aby peníze od Googlu českým médiím rozděloval kolektivní správce

Se vznikem kolektivního správce, který by zastupoval mediální domy, počítá novela zákona, která do českého práva převádí evropskou směrnici k autorskému právu. Do legislativního kolečka ji poslalo ministerstvo kultury. Internetové společnosti jako Google nebo Facebook podle ní musí získat od vydavatelů licence k využívání jejich článků. Směrnici digitální platformy kritizovaly s tím, že povede k omezení výsledků vyhledávání. Praha 13:38 7. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tradiční média se potýkají s propadem příjmů jak z prodeje titulů, tak reklamní plochy. Technologičtí obři jako Google nebo Facebook naopak vydělávají miliardy na zacílené online reklamě | Zdroj: Reuters

Evropská směrnice měla internetové společnosti přinutit, aby médiím platily za využívání jejich obsahu Například za zobrazování náhledů článků nebo jejich umístění v agregátorech zpráv. V praxi to znamená, že se musí domluvit na licenčním poplatku, který jim umožní s obsahem pracovat.

České ministerstvo kultury převádí směrnici do české legislativy formou takzvané rozšířené kolektivní správy. Vydavatele bude v jednání s vyhledávači zastupovat jedna instituce. „Vydavatel, který nebude chtít spravovat toto právo prostřednictvím kolektivního správce, napíše příslušnému správci a bude si právo spravovat sám,“ vysvětlila Radiožurnálu náměstkyně ministra kultury Petra Smolíková.

Zástupci mediálních domů se přitom snažili prosadit povinnou kolektivní správu. Ministerstvo kultury nakonec zvolilo o něco mírnější variantu. Unie vydavatelů i přesto návrh ministerstva kultury oceňuje. Podle jejího výkonného ředitele Václava Macha se tím minimalizuje možnost, že internetové společnosti uzavřou licence jen s některými médii.

„Musí nabídnout transparentní a rovné podmínky na nediskriminačním principu úplně všem vydavatelům na trhu,“ upřesňuje Mach. Kolektivní správa podle něj ani neumožní, aby některá internetová společnost zneužila svého dominantního postavení.

Napjaté vztahy na trhu

Vztahy mezi vydavateli a internetovými společnosti jsou ovlivněny vzájemnou konkurencí na inzertním trhu. Tradiční média se potýkají s propadem příjmů jak z prodeje titulů, tak reklamní plochy. Technologičtí obři jako Google nebo Facebook naopak vydělávají miliardy na zacílené online reklamě.

Návrh zákona a jeho případné schválení jsou ovšem podle Václava Macha pouze prvním krokem. Důležité bude samotné vyjednávání s vyhledávači. Například ve Francii, kde tamní vláda směrnici přijala v minulém roce, společnost Google nejdřív odmítla médiím zaplatit a upravila podobu výsledků vyhledávání. Následně ale antimonopolní úřad a soud rozhodly, že se s nimi Google dohodnout musí.

Ne všichni vydavatelé se ovšem k nabídce Googlu staví příznivě. Například český miliardář a majitel několika českých a francouzských periodik Daniel Křetínský ji odmítá. „Místo toho, aby hledal (Google, pozn. red.) férový, odpovědný a transparentní model odměn za autorská práva, snaží se koupit média a vnutit jim vlastní vůli a vlastní model,“ napsal na adresu americké společnosti v deníku Libération. V českém překladu text publikoval server info.cz

Jak se Google zachová v České republice, zatím není jasné. Mluvčí českého zastoupení technologického Alžběta Houzarová nechtěla aktuální návrh komentovat. „Evropská směrnice o autorském právu v Česku ještě neprošla celým legislativním procesem, nebudeme toto stadium transpozice v současné době komentovat,“ uvedla pro Radiožurnál.

V Německu, Velké Británii a v dalších čtyřech státech se ale Google s mediálními domy dohodl v rámci nové služby Google News Showcase. Ta bude podle Houzarové postupně zaváděná také v dalších státech. „Jde o iniciativu v hodnotě jedné miliardy dolarů, která směřuje k tomu, aby kvalitní žurnalistika byla ještě viditelnější. Momentálně pracujeme na spuštění služby v Indii, Belgii a Nizozemsku a doufáme, že brzy budeme moci tento nástroj rozšířit i do ostatních zemí. Na konkrétní datum je ještě brzy,“ dodala Houzarová.

Otázka nastavení parametrů

Druhý silný vyhledávač na českém trhu, společnost Seznam.cz, už nyní podle mluvčí Anety Kapuciánové za využití článků ostatním médiím platí. Týká se to odkazů na hlavní stránce Seznamu.

„Obsah je přebírán vždy a jen na základě platných smluv s vydavateli, na základě kterých vydavatelé udělují Seznamu licence k užití obsahu a Seznam se s vydavateli spravedlivě dělí o zisk,“ upřesnila.

Seznam se přitom nachází na obou stranách pomyslné barikády. Společnost je jak vyhledávačem, tak vydavatelem. Provozuje totiž zpravodajský server Seznamzprávy.cz. Z pozice mediální společnosti považuje návrh na kolektivní správu za vhodný, pokud skutečně povede ke spravedlivým platbám od internetových firem.

„Klíčové je tudíž nastavení spravedlivých parametrů takové kolektivní správy. V opačném případě by byla taková kolektivní správa diskriminační a museli bychom ji odmítnout,“ podotýká Kapuciánová.

Účinnost od příštího června

Unie vydavatelů předpokládá, že v případě schválení normy v této podobě bude vznik kolektivního správce iniciovat, ale že ona sama se jím nestane. Zatím není ani jasné, jakým způsobem by se počítala výše poplatků nebo mechanismus přerozdělování.

„Nejsem schopen odpovědět na vyčíslení. My ani nevíme, jak velké má společnost Google v České republice výnosy,“ tvrdí Václav Mach.

Na přijetí úpravy přitom Česká republika nemá ani rok, a to je na začátku legislativního procesu. Novela musí být podle evropských pravidel účinná nejpozději v červnu příštího roku. Ministerstvo kultury novelu předložilo do meziresortního řízení, kde ji můžou připomínkovat ostatní ministerstva. Kabinet by ji mohl podle odhadů resortu projednat v lednu.