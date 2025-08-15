Ministerstvo nařídilo kontrolu v Ústřední vojenské nemocnici. Přišlo se na několik pochybení

Veřejnosprávní kontrola v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) zjistila pochybení při dodržování vnitřních předpisů, které upravují zadávání veřejných zakázek, a v souvislosti s plněním zákona o registru smluv. V tiskové zprávě to v pátek uvedlo ministerstvo obrany. Úřad kontrolu nařídil letos v březnu, dokončena byla 12. srpna. ÚVN má v nadcházejícím období ministerstvu předložit informaci o přijatých nápravných opatřeních k posouzení.

Ústřední vojenská nemocnice, ilustrační foto

Ústřední vojenská nemocnice má v nadcházejícím období ministerstvu obrany předložit informaci o přijatých nápravných opatřeních k posouzení (ilustrační foto)

„Mezi hlavní závěry veřejnosprávní kontroly patří skutečnosti, že při zadávání veřejných zakázek ÚVN nebyly opakovaně plněny některé povinnosti stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek a souvisejícími vnitřními předpisy,“ napsalo ministerstvo.

„Současně se jednalo také o pochybení v souvislosti se zákonem o registru smluv, konkrétně například včasné zveřejňování v registrech,“ doplnilo.

Obrana nařídila kontrolu v ÚVN letos v polovině března s cílem zhodnocení fungování instituce a nastavených interních procesů, a to včetně problematiky veřejných zakázek. „K rozhodnutí o zahájení kontroly bylo mimo jiné přistoupeno s ohledem na mediální informace týkající se nestandardních zakázek v pražské fakultní nemocnici Motol,“ uvedl resort.

V únoru policie v návaznosti na policejní razii v motolské nemocnici obvinila 18 lidí včetně dnes již bývalého ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka z úplatkářství a dotačního podvodu.

Kontrola v ÚVN se zaměřila na období od roku 2019, tedy včetně předchozího vedení nemocnice. Loni v červenci se stal ředitelem ÚVN neurochirurg Václav Masopust. Ve funkci vystřídal Miroslava Zavorala, který nemocnici vedl od roku 2010.

„Kontrolní skupinou ministerstva obrany bylo Ústřední vojenské nemocnici uloženo přijmout nápravná opatření především v oblasti řízení procesů při zadávání veřejných zakázek, dohledu a kontroly nad dodržováním vnitřních předpisů při zadávání veřejných zakázek a při plnění povinností zákona o registru smluv,“ uvedla ředitelka majetkové sekce ministerstva obrany Marta Kopecká.

Dodala, že nemocnice má také povinnost písemně informovat kontrolní orgán o přijatých nápravných opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků, které budou následně vyhodnoceny.

ÚVN na rozdíl od dalších více než deseti fakultních nemocnic v největších českých městech nezřizuje ministerstvo zdravotnictví, spolu s vojenskými nemocnicemi v Brně a Olomouci ji řídí ministerstvo obrany.

