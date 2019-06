Ministerstvo obrany lže, americké vrtulníky nejsou pro Česko výhodné

Komunistům se nelíbí chystaný nákup vrtulníků od USA. Důvod? Máme prý své a „neolítáné“, řekl předseda strany Vojtěch Filip (KSČM). Nerespektování názoru by pak mohlo znamenat konec podpory menšinové vlády ANO-ČSSD. Předseda komunistů to uvedl v pořadu Interview Plus pár hodin předtím, než jeden ze zmíněných strojů musel nouzově přistát ve vojenském prostoru Libavá. Interview Plus Praha 17:23 19. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Proč bychom neměli kupovat vojenskou techniku od členské země NATO? „Je otázka, jestli je ČR vůbec potřebuje,“ odpovídá Vojtěch Filip.

„Česká armáda je držitelem několika specializací, jednou z nich jsou vrtulníky Mi-170 nebo Mi-24 a jsou i ve výzbroji USA. Já je považuji za předražené a taky za zbytečné. Protože ty stávající ještě nejsou olítané,“ dodává.

Podle ministerstva obrany ale americké vrtulníky jako jediné splňují požadavky české armády. Alespoň podle vyjádření ministerstva: „Kvalitní technika se rovná osvědčený a vyzkoušený vojenský vrtulník. A takový nám v tuto chvíli nabízí jenom vláda Spojených států, nikdo jiný. Proto jednáme s Američany. A ceny, které byly schváleny předběžně Kongresem, to jsou maximální ceny za dvanáct vrtulníků.“ Na to předseda KSČM reagoval podrážděně.

Obrana lže!

„To je lež. Za tím si stojím,“ řekl v Interview Plus. „Buď ten, kdo to psal, neví, o čem mluví, a neví, že je to zaměstnání pro tisícovku lidí. Nebo neví, co je to LOM Praha (Letecké opravny Malešice. pozn. red.). Neví, že vrtulníky Mi-24 jsou využívány v takových misích, jako je Afghánistán, Irák a podobně, tedy tam, kde ostatní nevyhovují.“

Bude v případě uzavření kontraktu s USA KSČM požadovat demisi ministra obrany, nebo tím podmíní svou další podporu vlády? „V každém případě budu usilovat o vysvětlení občanům ČR. Máme utratit 12,5 miliardy korun za věc, kterou nepotřebujeme, která zhoršuje udržení naší schopnosti dál pracovat nejen pro Armádu ČR ale i další evropské a americké armády? To mi vadí,“ zlobil se Filip.

Může tedy skončit tolerance vlády? „To může… Automaticky ne, my vždy předem jednáme. Chci ale, aby se tady zachovala zaměstnanost,“ odpověděl. Česko je na špici světového strojírenství, a tak nevidí důvod, proč by se měla výroba přesouvat někam jinam. Zvlášť, když sami máme špičkové odborníky.

Nabízené americké vrtulníky by totiž měly být dodány bez výzbroje a bez servisu, za který by se zas muselo platit. „Mohl bych se bavit i o další a větší zakázce na bojová vozidla pěchoty, ale zatím nemám signály, že by se na tom nepodílel český průmysl.“

Není odborníkem

Podle Jana Hamáčka (ČSSD) ale předseda KSČM „není úplně odborníkem na vojenskou techniku. Naše armáda se rozhodla přezbrojit a zakoupit nový víceúčelový vrtulník. Ten proces probíhal relativně dlouho. Byly ve hře evropští i američtí výrobci. Vojáci z mého pohledu nejlépe vědí, jakou techniku potřebují. A pokud vím, tak ty americké stroje patří ke špičce na trhu.“

„My máme vrtulníky, které, když je budeme řádně udržovat, budou sloužit ještě řadu let. A když máme nakupovat, tak musí udržet i LOM Praha. Třeba pro maďarskou armádu, která si tyto Mi-24 nedávno koupila z Německa.“ Šéf komunistů odmítá i námitku, že by se na toto téma neradil s odborníky.

Jmenovat je odmítl, pak ale připustil, že si velmi váží třeba bývalého velitele letectva a bývalého náměstka ministra obrany Františka Padělka, který podle něj z LOMu udělal podnik, který má smysl. „Je tím, kdo věděl, proč tu kapacitu buduje. Abychom mohli opravovat, repasovat a mít unikátní možnost pro velké množství odborníků… Když to ztratíme, budeme muset kupovat od USA jejich díly, přecvičovat lidi. To, co nám nabízí je bez výzbroje.“ A s Padělkem se prý radil, stejně jako s dalšími odborníky.

Vládu (asi) podpoříme

Jiná kapitola by to podle Filipa byla, kdyby se cena plánovaného nákupu 12 až 18 víceúčelových vrtulníků snížila. „Tak ať ji sníží, protože momentálně je to předražené… Pro mne je mnohem důležitější udržet LOM Praha, VOP i další státní podniky nebo Vojenský zkušební ústav, kde jsme vybudovali pracoviště, která mají smysl. Proč bychom likvidovali pracovní místa v ČR? To přece nemá logiku,“ dodává šéf komunistů Vojtěch Filip.

V Interview Plus také připustil, že při nadcházejícím hlasování o nedůvěře vládě nebudou aktivně hlasovat proti vládě, spokojeni ale spolustraníci nejsou. Nejprve se musí sejít předsednictvo strany, ale „já, sám za sebe, budu poslancům doporučovat, abychom aktivně o vyslovení nedůvěry vládě nehlasovali.“