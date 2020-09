Modernizace tanků se neprodraží. Ministerstvo v září podepíše smlouvu na téměř 1,1 miliardy

Ministerstvo obrany pokračuje v přípravě zakázek na modernizaci 33 tanků a 15 transportních vrtulníků pro armádu. Ty ale v únoru resort pozastavil, protože jejich cena se proti odhadované zvýšila téměř dvojnásobně. Jak ale nyní informoval server iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva Jan Pejšek, resort nechal zakázky znovu posoudit a nadále je připravuje. Modernizace tanků je dokonce už prakticky hotová a během září by měl resort podepsat smlouvu. Praha 7:31 4. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tank T-72M4CZ Armády ČR | Foto: Alexandr Satinský / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Obě zakázky běží dál, protože armáda potřebuje jak modernizovat tanky, tak modernizovat vrtulníky,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Pejšek s tím, že si resort nechal obě zakázky znovu posoudit.

Důvodem bylo výrazné navýšení původně odhadované ceny, kterou schválila vláda. Předpokládaná hodnota modernizace 33 tanků T-72M4CZ měla činit podle resortu loni v červnu 908 milionů korun bez DPH a u 15 vrtulníků Mi-171Š loni v listopadu 792 milionů bez DPH.

Jak ale v únoru zjistila kontrola nařízená ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO) po kritice za prodražení nákupu pasivních radarů a mobilních rušiček, cena vzrostla prakticky na dvojnásobek. Podle zdrojů serveru iROZHLAS.cz a ČTK cena u tanků vzrostla z 908 milionů na 1,8 miliardy a vrtulníků ze 792 milionů na 1,4 miliardy korun.

Minimálně v případě modernizace tanků ale ministerstvo podle Pejška odmítlo akceptovat zvýšenou cenu. „Zakázka byla přehodnocena a smlouva bude podepsána a bude odpovídat částce, kterou před časem schválila vláda, to znamená, neakceptovali jsme návrhy na výrazné navýšení. Nebude tam vůbec žádné navýšení,“ vysvětlil mluvčí resortu.

Bez nových motorů

Důvodem navýšení ceny podle něj byl rozsah modernizace. „Na počátku projektu byla plánována pouze modernizace zaměřovacího systému střelce a velitele s obměnou komunikačních systémů. Poté byl projekt rozšířen o pohonné jednotky a protipožární systém. A právě modernizace v podstatě unikátních motorů u těchto tanků by oproti původním předpokladům cenu zakázky zvýšila,“ popsal Pejšek.

Tanky ale nové motory nedostanou. „Na základě opětovného posouzení a vzhledem k současnému stavu pohonných jednotek bylo rozhodnuto o zabezpečení modernizace systému řízení palby, komunikačních a navigačních systémů a protipožárního systému. Pohonné jednotky jsou pravidelně servisovány a budou tedy nadále zabezpečeny standardním pozáručním servisem, nebudou na nich prováděny modernizační kroky,“ podotkl mluvčí.

Zakázka, kterou v červenci 2020 schválilo kolegium ministra obrany, je těsně před podpisem a její hodnota je 1,098 mld. Kč včetně DPH. „S touto částkou prošla zakázka v červnu 2019 vládou,“ dodal mluvčí s tím, že k podpisu by mělo dojít ještě během měsíce září.

Vrtulník Mi-171Š | Foto: J. Hlaváč | Zdroj: Armáda ČR

Vyšší cenu schválí vláda

Také zakázka na modernizaci vrtulníků běží dál, ale ještě není v tak pokročilé fázi. „U vrtulníků se to stále ještě dolaďuje s vojáky, posuzují se jejich požadavky a možnosti, takže zakázka je stále v procesu, připravuje se,“ popsal mluvčí.

Je tak i nadále možné, že modernizace bude stát téměř dvojnásobek toho, co chválil kabinet Andreje Babiše (ANO). „Pokud se to stane, tak předtím, než by byla zakázka realizována, to předložíme znovu na jednání vlády,“ ujistil Pejšek, že si resort novou cenu nechá potvrdit.

Ministerstvo obrany čelilo na začátku roku kritice kvůli nákupům pasivních radarových systémů a mobilních rušiček komunikace. V obou případech došlo k výraznému nárůstu ceny.

Jak informoval server iROZHLAS.cz, zakázku na nákup radarového sytému DPET dokonce prověřovala vojenská policie. Ta ale konstatovala, že k trestnému činu nedošlo.

Kvůli těmto sporným zakázkám rezignoval náměstek ministra obrany pro vyzbrojování a akvizice Filip Říha. Ten je už ale zpátky na ministerstvu. A to i přesto, že byl za navýšení ceny u modernizace tanků i vrtulníků odpovědný on. Říha to ale odmítl.